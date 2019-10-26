السيارة الفائزة ستنضم إلى الفائز على منصة التتويج في المكسيك

منذ عودتها إلى روزنامة البطولة اشتهرت جائزة المكسيك الكبرى باحتفالاتها المتميزة على منصة التتويج.

بالتعاون مع الفورمولا واحد تمّ بناء رافعة خاصة أمام منصة التتويج. وتقضي الخطة بأنه وخلال احتفالات التتويج على المنصة، سيتمّ رفع السيارة الفائزة لتظهر كذلك.

وستبدأ مراسم الاحتفال كالمعتاد، حيث سيظهر السائقان صاحبا المركزين الثاني والثالث من خلف منصة التتويج. ومن ثمّ ستصحبهما أغنية الفورمولا واحد الرسمية ليظهر معها السائق الفائز وسيارته على الرافعة.

وتم بالفعل اختبار تلك الرافعة مع سيارة ويليامز بوجود أحد الميكانيكيين في موقع السائق.

وكان قد تمّ استعمال رافعة كتلك في جائزة الولايات المتحدة الأمريكية الكبرى في إنديانابوليس، بالرغم أن السيارة لم تكن مصحوبة بسائقها حينها، كما أن الرافعة توقفت بين مستوى الأرض والمنصة.