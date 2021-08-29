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السماح لبيريز بالمشاركة في سباق بلجيكا من خطّ الحظائر في حال تصليح سيارته

أكّدت "فيا" أنّ بوسع سيرجيو بيريز الانطلاق من خطّ الحظائر ضمن جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا واحد في حال نجح فريقه ريد بُل في تصليح سيارته خلال التوقّف المنجرّ عن الأمطار.

السماح لبيريز بالمشاركة في سباق بلجيكا من خطّ الحظائر في حال تصليح سيارته

بدا بيريز متّجهًا لخسارة فرصة التسابق بعد تعرّضه لحادث خلال لفّة توجّهه إلى شبكة الانطلاق عند منعطف "لي كومب بعد أن فقد السيطرة على سيارته بسبب برك المياه.

وأعلم جوناثان ويتلي المدير الرياضيّ لفريق ريد بُل مايكل ماسي مدير السباق بأنّ بيريز لن يُشارك، إلّا أنّ الانطلاقة عُلّقت بعد لفّتين كاملتين خلف سيارة الأمان بسبب الأمطار الغزيرة.

ودفع ذلك ويتلي لاستفسار ماسي حول قدرة بيريز على الانضمام إلى السباق في حال تمكّنت ريد بُل من تصليح سيارته في الوقت المناسب.

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وقال ماسي في البداية أنّ بيريز لن يكون قادرًا على فعل ذلك كونه تلقّى مساعدة خارجيّة للعودة إلى الحلبة، إلّا أنّ ويتلي أجابه: "هذا ليس سباق لومان، لذا أعتقد بأنّ بوسعه فعل ذلك، والمساعدة الميكانيكيّة تُحتسب في السباق فقط".

وبعد التشاور مع مراقبي السباق، قال ماسي لويتلي أنذ القوانين لا تمنع بيريز من الانطلاق طالما أنّه يفعل ذلك من خطّ الحظائر.

وتنصّ المادة 38.1 من اللوائح الرياضيّة على التالي: "أيّ سيارة لا تُكمل لفّة استطلاعيّة وتصل إلى شبكة الانطلاق بطاقتها الخاصة لن يُسمح لها ببدء السباق من شبكة الانطلاق".

وقال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ ميكانيكييه "يعملون بأقصى سرعتهم لتقديم معجزة" وتصليح سيارة بيريز بعد أن دمّر الحادث نظام التعليق الأمامي وإطارَيه الأماميين.

وقال حيال ذلك: "كان اصطدامًا أكبر بكثير من حادث ماكس فيرشتابن في المجر (في 2019)، لذا نبذل كلّ ما في وسعنا في الوقت الحاضر".

وأضاف: "آمل أن نتمكّن من إرجاعه إلى السباق عندما ينطلق سواءً بعد ساعة أو من يدري".

ولا يزال العلم الأحمر مرفوعًا بسبب الأمطار الغزيرة، لكنّ ماسي أكّد أنّ عدّاد الساعات الثلاث انطلق على الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي، ما يعني أنّ الموعد النهائيّ سيكون الساعة الـ 18:00 بالتوقيت المحلي.

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