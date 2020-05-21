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فورمولا 1 / جائزة الولايات المتّحدة الكبرى / أخبار عاجلة

السلطات الصحية في أوستن تلقي مزيدًا من الشك على جائزة الولايات المتحدة الكبرى

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السلطات الصحية في أوستن تلقي مزيدًا من الشك على جائزة الولايات المتحدة الكبرى
21-05-2020

قال كبير مسؤولي الصحة العامة في أوستن أنّه من غير المرجّح إقامة الأحداث الكبيرة في المدينة قبل نهاية هذا العام، مُلقيًا بذلك مزيدًا من الشك على جائزة الولايات المتّحدة الكبرى، والتي ما تزال مجدولة على روزنامة الفورمولا واحد في 25 أكتوبر/تشرين الأوّل.

تعمل أوستن الآن ضمن المرحلة الثالثة من خطة إعادة الفتح بعد فترة الإغلاق، والتي تسمح لمجموعات يصل عدد الواحدة منها لعشرة أشخاص بالتجمّع، على أن يتمّ أولّا وبشكل تدريجي الانتقال إلى المرحلة الأولى قبل حتّى تقييم مسألة إقامة الأحداث الكبيرة.

وما تزال حلبة الأمريكيتين مغلقة حتّى الآن، على الرُغم من استضافتها لحدث خيري في وقت سابق من الشهر الجاري، عندما تم السماح لبعض العامة بالدفع من أجل قطع لفّة حول الحلبة.

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من جانبه، شدّد دكتور مارك إيسكوت المدير الطبي المؤقت للسلطة الطبية للصحة العامة في أوستن على أنّ السماح بتجمعات كبيرة لا يمثّل أولوية في الوقت الحالي.

فقال: "الأحداث الكبيرة هي أوّل أمر قمنا بإلغائه وسيكون الأخير الذي سنفكّر بعودته بسبب المخاطر المتمثلة في تعريض عدد كبير من الناس إلى بعضهم البعض، ولا سيّما أفراد البيت الواحد".

وأضاف: "نحن نعمل على خطة للمساعدة على توقّع الموعد المنطقي للعودة، لكنّنا ننظر في نهاية ديسمبر/كانون الأوّل. ليست لدينا أيّة مؤشرات في هذه المرحلة من أجل تقييم المخاطر المتعلقة بالأحداث الكبيرة بالقدر الكافي، ولا سيّما تلك التي تزيد عن 2500 شخص".

مع ذلك، أوضح إيسكوت أنّ تحسنًا في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" ربما يغير من ذلك الوضع.

حيث قال: "أعتقد بأنّه من الضروري أن نعمل جاهدين في جانب التباعد الاجتماعي، وكذلك من أجل ضمان أن يبقى المرضى في منازلهم، ومن ثم يتم توجيههم إلى الاختبارات حتى نتمكن من السيطرة على الوضع. علينا كمجتمع أن نركّز على هدف ضمان أن تبقى الأمور مفتوحة في المقام الأوّل، ومن ثمّ نصل إلى وضع يسمح لنا بانفتاح أكبر في المستقبل، في الخريف تحديدًا".

وبخلاف القوانين المحلية، فإنّ حلبة الأمريكيتين تتواجد في وضع صعب كون مصاريف استضافة محددة من قِبَل برنامج صندوق ائتمان الأحداث الرئيسية  في ولاية تكساس، على أساس أنّ جمهور السباق يجلب المال إلى المدينة ويدفع الضرائب المحلية.

وعليه فإنّه وحتّى إذا ما تمّ السماح بإقامة سباق من دون جمهور، فلن يكون مؤهلًا على نحوٍ كبير لتمويلٍ من الولاية.

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ومن المعلوم أنّ الفورمولا واحد ما تزال حريصة على تلقّي مصاريف الاستضافة من السباقات خارج أوروبا، وذلك من أجل تغطية مصاريف الانتقالات، ومن جانب آخر التوصّل لاتفاقات مرضية مع مروّجي السباقات الأوروبية.

هذا ولم يرغب بوبي إيبستاين رئيسة حلبة الأمريكيتين بالتعليق بتفصيل على الوضع الحالي للسباق.

فقال: "لا يُمكنني بالفعل التعليق على الوضع، لكن القانون يمنع الآن التجمعات بأعداد كبيرة، وبالتالي ليس مسموحًا بفتح أعمالنا".

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