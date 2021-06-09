السعودي منصور عجة... الوجه التاريخي في مكلارين وعالم السيارات

انغمس منصور عجة في رياضة السيارات في عام 1979 عندما باتت مجموعة "تاغ" التي أنشأها والده أكرم عجة من بين الشركات الراعية لفريق ويليامز للفورمولا واحد.

وسرعان ما بدأت الحظيرة البريطانية تحت مظلة دعم رجل الأعمال السعودي بتحقيق الانتصارات، حيث فازت بالعديد من السباقات على الحلبات وبألقاب وبطولات، قبل أن يقنع البريطاني رون دينيس رئيس مكلارين، عجة بالاستثمار في فريقه حيث بقي أحد أبرز الوجوه داخل أروقة الحظيرة لأكثر من 40 عاماً.

وقع خبر رحيل عجة عن 68 عاماً، كالصاعقة على رؤوس عشاق السرعة، فعلّق زاك براون مدير مكلارين ريسينغ قائلاً "رحيل منصور عجة آلم الجميع في مكلارين ريسينغ".

ظل منصور في قلب وروح هذا الفريق لأكثر من 40 عاماً وكان مرادفاً للنجاح. لقد اعتبره البعض سائقاً حقيقياً حتى وإن لم يجلس بنفسه خلف المقود، كما تميّز بصفات تنافسيّة عالية وبالتصميم والشغف. وأكثر من كل ذلك: شخصيته الرياضية مهما كانت حدة المعركة أو الصراع، حيث كان السعودي يضع دائماً شعار "الروح الرياضية" في المقدمة.

اعتبره البعض "عملاق" رياضة الفورمولا واحد مع صفات التواضع والقدرة على حلّ جميع المشاكل، كما أثّر أسلوبه السهل وذكاؤه الحاد وروحه المرحة في كل من كان محظوظاً بالتعرف عليه ضمن "بادوك" الفورمولا واحد.

ورغم رحيل عجة بالجسد، إلاّ أنه سيبقى في الأذهان بفضل الصور التي رافقته وتعاونه مع مكلارين وجميع العاملين كأب لهم مع الكثير من التواضع والصفات الإنسانية، كما أظهر على الصعيد الفردي والشخصي قدرته على محاربة الشدائد مهما كبرت.

ختم براون قائلاً: "سيبقى في الموت كما كان في الحياة: إلهام دائم لنا جميعًا في مكلارين وخارجه. إرث منصور مستمرّ. إنه منسوج في هذا الفريق ودائم. نحن نسابق كما يشاء وحافزنا أقوى مع ذكراه وإرثه إلى الأبد في قلوبنا وعقولنا"، و"جميعنا في مكلارين ريسينغ يعبّرون عن أعمق تعاطفهم مع جميع أفراد أسرته وعائلته".

منصور عجه، مكلارين تصوير: Simon Galloway / Motorsport Images

انضمت العديد من الأسماء البارزة في رياضة السيارات إلى براون في رثاء عجة، منهم الفرنسي جان تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" ورئيس الفورمولا واحد والمدير التنفيذي الإيطالي ستيفانو دومينيكالي.

كما أشاد البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس الحالي، والذي أحرز لقبه الأوّل من بين سبعة، بألوان فريق مكلارين، بخصال عجة، معتبراً أنه خسر أحد أصدقائه المقربين وواصفاً إياه بـ "صاحب القلب الكبير والابتسامة الكبيرة".

وكان فريق مكلارين أعلن وفاة عجة في منزله في سويسرا (جنيف)، حيث ارتبط اسم هذا الملياردير السعودي الحاصل على الجنسية الفرنسية بفريق الفورمولا واحد حتى حزيران/يونيو 2020، وقاده في ظل إدارته للفوز بسبعةٍ من ألقابه الثمانية للصانعين منذ عام 1984 وبـ 10 من 12 لقباً للسائقين.

حينها، حملت محركات بورشه التوربينية التي استخدمها فريق مكلارين في "الفئة الأولى" شعار شركة "تاغ"، وكانت خلف تتويج النمساوي نيكي لاودا بطلاً للعالم، ومن وثم الفرنسي آلان بروست.

لا ينظر كثرٌ إلى فريق مكلارين للفورمولا واحد على أنه أحد أكبر الفرق في هذه الرياضة فحسب، ولكن أيضاً على أنه أحد أقدم وأعرق الحظائر. فقد دخل هذا الفريق الذي يقع مقره في ووكنغ معترك البطولة العالمية منذ عام 1966 وظهر لأول مرة في جائزة موناكو الكبرى.

وأوضح بيان مكلارين صباح الأحد أن رجل الأعمال السويسري المولد، توفي في جنيف وسط أسرته. في حين لم يتم الكشف عن سبب وفاة منصور عجة، ولكن من المعروف أنه كان يعاني من عوارض صحيّة، وفي أواخر عام 2013 خضع لعملية زرع رئتين بعد معاناته من مرض الرئة.

وعلى الرغم من أنه عاد إلى لياقته الكاملة واستمر في العمل مع فريق مكلارين، إلا أنه في عام 2020 سلّم مكانه في مجلس إدارة الفريق لابنه سلطان.

ولد منصور عجة رجل الأعمال الفرنسي عام 1952 في المملكة العربية السعودية وشغل منصب الرئيس التنفيذي والمالك الجزئي لشركة "تاغ".

هو ابن رجل الأعمال السعودي ومؤسس "تاغ" أكرم عجة، ترعرع في فرنسا لكنه أكمل دراسته في الولايات المتحدة الأميركية ونال في عام 1974 درجة تميّز شهادة في إدارة الأعمال من كلية مينلو في كاليفورنيا.

ورث منصور وشقيقه عزيز مجموعة "تاغ هولدينغ" في لوكسمبورغ بعد وفاة والدهما في عام 1991 والذي كان أسسها في عام 1975، وكانت لهذه المجموعة حصة في صناعات متعددة، من العقارات التجارية إلى سباقات الفورمولا واحد، وحتى وقت قريب، في شركات الطيران.

وتحت إشراف منصور وشقيقه، نمت شركة "تاغ" التي تشير إلى "تكنيك أفان غارد"، لتصبح رائدة في مجال شركات الطيران الدولية والعقارات، كما لعبت دورًا أساسيًا في تطوير مطار فارنبورو إلى مركز طيران تجاري مهم بعد أن قررت حكومة المملكة المتحدة في التسعينيات إعادة تطويره.

وإلى جانب الأعمال الناجحة لهذه المجموعة كانت اهتمامات ومشاركات عجة التجارية واسعة ومتنوعة؛ إذ كان كان نشطًا في عالم الفورمولا واحد من خلال حصة "تاغ" في مجموعة مكلارين.

كما اشترى الملياردير السعودي في عام 1985 شركة "هوير" السويسرية للساعات الفاخرة الّتي باتت تعرف تحت مسمى "تاغ هوير" واكتسبت شهرة عالمية، وامتلك نسبة 10 في المئة من المجموهرات الراقية "غارارد" و"أسبري".

نجح عجة على الصعيدين التجاري والرياضي في نسج قصة ملحمية فصولها الكثير من الإنتصارات على منصات التتويج مع فريق كان وسيبقى أيقونة في عالم الفورمولا واحد... رحل عجة تاركاً خلفه بصمات لا يمكن أن تمحى بسهولة عن حلبات "الفئة الأولى" وقصص وروايات أشبه بـ "ألف ليلة وليلة".

منصور عجه، مكلارين وديتر زيتشه، المدير التنفيذي لشركة دايملر 1 / 24 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات أندرياس سيدل، مدير فريق مكلارين وزاك براون، الرئيس التنفيذى لمجموعة مكلارين ومنصور عجه، مكلارين 2 / 24 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات أندرياس سيدل، مدير فريق مكلارين وزاك براون، الرئيس التنفيذى لمجموعة مكلارين ومنصور عجه، مكلارين 3 / 24 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات منصور عجه وديتر زيتشه، المدير التنفيذي لشركة دايملر 4 / 24 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات لويس هاميلتون، مرسيدس ومنصور عجه، مكلارين 5 / 24 الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون لويس هاميلتون، مرسيدس ومنصور عجه، مكلارين 6 / 24 الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون أندرياس سيدل، مدير فريق مكلارين وومنصور عجه وزاك براون، الرئيس التنفيذى لمجموعة مكلارين 7 / 24 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات أندرياس سيدل، مدير فريق مكلارين وومنصور عجه وزاك براون، الرئيس التنفيذى لمجموعة مكلارين 8 / 24 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات أندرياس سيدل، مدير فريق مكلارين وومنصور عجه وزاك براون، الرئيس التنفيذى لمجموعة مكلارين 9 / 24 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات منصور عجه، مكلارين ولورانس سترول 10 / 24 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات منصور عجه، مكلارين ولورانس سترول 11 / 24 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات تشايس كاري، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة مجموعة الفورمولا واحد وشون براتشز، المدير العام للعمليات التجارية ومنصور عجه، مكلارين 12 / 24 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات منصور عجه، مكلارين 13 / 24 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات منصور عجه، مكلارين 14 / 24 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات منصور عجه، مكلارين وفرناندو ألونسو 15 / 24 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات منصور عجه، مكلارين وزاك براون، الرئيس التنفيذى لمجموعة مكلارين وفرناندو ألونسو 16 / 24 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات منصور عجه، مكلارين 17 / 24 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات منصور عجه والشيخ محمد بن عيسى الخليفة، ملاك فريق مكلارين وجوناثان نيل، مدير العمليّات بفريق مكلارين 18 / 24 الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات مايكل دوغلاس ومنصور عجة 19 / 24 الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات مايكل دوغلاس ومنصور عجة 20 / 24 الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات منصور عجة، مكلارين 21 / 24 الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات جوناثان نيل، مدير العمليّات بفريق مكلارين ومنصور عجة 22 / 24 الصورة من قبل: روبيو / صور ساتون جوناثان نيل، مدير العمليّات بفريق مكلارين ومنصور عجة 23 / 24 الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات زاك براون، الرئيس التنفيذى لمجموعة مكلارين ومنصور عجه 24 / 24 الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات