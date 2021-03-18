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السعودية تكشف عن حلبة الشوارع الأطول والأسرع لسباق الفورمولا واحد في جدة

كشفت المملكة العربية السعودية عن تصميم حلبتها الجديدة للفورمولا واحد بسرعة متوسطة 250 كلم/س والمقامة في جدة، والتي ستكون أطول وأسرع حلبة شوارع على روزنامة البطولة.

السعودية تكشف عن حلبة الشوارع الأطول والأسرع لسباق الفورمولا واحد في جدة

ستستضيف جدة أوّل سباق فورمولا واحد في المملكة العربية السعودية في 5 ديسمبر/كانون الأوّل هذا العام بعد توقيع صفقة طويلة الأمد مع الفئة الملكة.

وقد كشف منظمو السباق الآن عن تصميم المسار الذي سيكون بطول 6.175 كلم، ما يجعله ثاني أطول مسار على روزنامة الفورمولا واحد بعد مسار سبا-فرانكورشان في بلجيكا.

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هذا ومن المتوقّع أن توفّر المقاطع المستقيمة الطويلة والمناطق عالية السرعة سرعة متوسطة في اللفة تبلغ حوالي 250 كلم/س، مع إمكانية تواجد ثلاث مناطق "دي آر اس" منفصلة.

ومن المتوقّع كذلك أن يكون أسرع جزء في الحلبة هو ذلك المقطع الطويل نحو المنعطف الأيسر الحاد الأخير، رقم 27، حيث يُتوقّع أن تصل السيارات إلى سرعة 322 كلم/س قبل بلوغ منطقة الكبح.

وبينما تم بناء الحلبة ضمن منطقة ضيقة بطول كورنيش جدة، إلّا أنّها تتمتع بـ 27 منعطفًا وتدور عكس عقارب الساعة، حيث أنّ المنعطف الأول سيكون ضيقًا ومزدوجًا.

من جهته، عبّر روس برون - المدير العام للفورمولا واحد - عن ثقته في أنّ تصميم الحلبة سيوفّر سباقًا جيّدًا وحماسيًا.

حيث قال: "من المثير دومًا الكشف عن تفاصيل حلبة جديدة، وحلبة الشوارع في جدة ليست استثناء. حيث عملنا عن قرب مع الفريق في تيلكه ومع المروّج من أجل ضمان أن تكون لدينا حلبة توفّر سباقًا مثيرًا مع منافسة قريبة للمشجعين وتحديات لكل السائقين".

وأضاف: "يجلب تصميم الحلبة الجوانب الأفضل في حلبات الشوارع الحديثة، ولكنه يملك كذلك مناطق التدفق الحرة السريعة التي ستخلق سرعات عالية وفرصًا للتجاوز. التصميم رائع ويتواجد على ضفاف البحر الأحمر كذلك، حيث لا نطيق الانتظار كي نرى السيارات على المسار في ديسمبر".

حلبة الشوارع في جدة

حلبة الشوارع في جدة

تصوير: الفورمولا واحد

جديرٌ بالذكر أن الحلبة تتواجد على كورنيش جدة الذي يبعد حوالي 12 كلم شمال وسط المدينة. وتم تصميم المسار بالتعاون مع شركة تيلكه وقسم رياضة السيارات لدى الفورمولا واحد.

هذا وسيُقام سباق جائزة السعودية الكبرى في المساء، إذ من المخطط كذلك أن يشكل الجولة ما قبل الأخيرة لهذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا واحد.

 
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