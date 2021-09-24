تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / فيرشتابن: تعليقات هاميلتون حيال ضغط اللقب تُظهر "أنّه لا يعرفني" التالي / هاس يقيّم ضمّ سائق احتياطيّ خبير لموسم 2022
فورمولا 1 / جائزة المملكة العربية السعوديّة أخبار

السعودية تسجّل رقماً قياسياً عالمياً لأكبر مجسم سيارة فورمولا واحد

رقمٌ قياسيٌ جديد دخلَ ضمن كتاب غينيس للأرقام القياسية، حققه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية مروّج جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى في الفورمولا واحد، وذلك بعد بناء أكبر مجسم سيارة فورمولا واحد في العالم.

السعودية تسجّل رقماً قياسياً عالمياً لأكبر مجسم سيارة فورمولا واحد

بات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية مروّج جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى للفورمولا واحد، حامل الرقم القياسي العالمي الجديد لمجسم سيارة الفورمولا واحد الأكبر في العالم، والذي تم بناؤه من قطع "الليغو".

واحتفالاً بإقامة سباق الفورمولا واحد في جدة ما بين يومي 3 و5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، أعلن لاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن العمل على بناء هذا المجسم الضخم، بهدف جمع التبرعات لمنظمة "إحسان" الخيرية.

وتعتبر منصة "إحسان" أكبر منظمة وطنية لجمع التبرعات في المملكة. وبعد إكمال تجميع المجسّم فقد دخل بالفعل ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية تحت اسم الاتحاد.

وتمّ تأسيس المنظمة شهر أبريل/نيسان 2020 كجزء من دعم الجهود الخيرية التي تقوم بها المملكة ضمن نواحٍ عدة: اجتماعية، تثقيفية، صحية، بيئية، اقتصادية، تقنية وغيرها.

واستغرقت عملية تجميع القطع لتشكيل المجسم الأكبر في العالم من قطع "الليغو"، أسبوعاً من الزمن بدءاً من 15 سبتمبر/أيلول، حيث وضع القطعة الأولى صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مستشار أمير مكة المكرمة محافظ جدة المكلف. 

أما القطعة الأخيرة فقد تمّ وضعها يوم 23 سبتمبر، اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفصيل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وذلك خلال بثّ عبر الإنترنت تابعه ممثلون عن موسوعة "غينيس" للتصديق على المجسّم.

ويفتح هذا المشروع المتميز الباب أمام جميع الراغبين بالمشاركة والتبرع، وذلك عبر زيارة الموقع الخاص، ومن ثم التسجيل لشراء قطعة من قطع "الليغو" التي بُني منها المجسم.

حيث ستذهب جميع هذه التبرعات مباشرة وبالكامل إلى منظمة "إحسان". ولضمان تخليد أسماء المشاركين، فستتم كتابتها بشكل واضح على لوحة رقمية بجانب المشروع الذي سجّل الرقم القياسي العالمي، ما يضمن بقاء هذا العمل التاريخي في الذاكرة إلى الأبد.

اقرأ أيضاً:

 وضمن معرض كلامه على هامش الحدث، قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفصيل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: "يسرّني الإعلان عن إكمال بناء أكبر مجسم لسيارة فورمولا واحد من قطع الليغو في العالم - بمصادقة كاملة وموثقة من قبل لجنة غينيس للأرقام القياسية!". 

 يشار إلى أن جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى سجلت حتى الآن رقمين قياسيين عالميين: بناء المجسم الأكبر لسيارة الفورمولا واحد في العالم، وبناء حلبة الشوارع الأطول والأسرع في روزنامة الفورمولا واحد الحالية.

حيث من المتوقع أن تقدم الحلبة الجديدة منافسات حماسية للغاية للسائقين والجمهور على حدّ سواء.

أكبر مجسم سيارة فورمولا واحد في العالم من قطع "الليغو"

الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يبني أكبر مجسم لسيارة فورمولا واحد في العالم
الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يبني أكبر مجسم لسيارة فورمولا واحد في العالم
1/15

الصورة من قبل: صورة صحافية

الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يبني أكبر مجسم لسيارة فورمولا واحد في العالم
الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يبني أكبر مجسم لسيارة فورمولا واحد في العالم
2/15

الصورة من قبل: صورة صحافية

الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يبني أكبر مجسم لسيارة فورمولا واحد في العالم
الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يبني أكبر مجسم لسيارة فورمولا واحد في العالم
3/15

الصورة من قبل: صورة صحافية

الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يبني أكبر مجسم لسيارة فورمولا واحد في العالم
الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يبني أكبر مجسم لسيارة فورمولا واحد في العالم
4/15

الصورة من قبل: صورة صحافية

الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يبني أكبر مجسم لسيارة فورمولا واحد في العالم
الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يبني أكبر مجسم لسيارة فورمولا واحد في العالم
5/15

الصورة من قبل: صورة صحافية

الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يبني أكبر مجسم لسيارة فورمولا واحد في العالم
الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يبني أكبر مجسم لسيارة فورمولا واحد في العالم
6/15

الصورة من قبل: صورة صحافية

الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يبني أكبر مجسم لسيارة فورمولا واحد في العالم
الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يبني أكبر مجسم لسيارة فورمولا واحد في العالم
7/15

الصورة من قبل: صورة صحافية

الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يبني أكبر مجسم لسيارة فورمولا واحد في العالم
الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يبني أكبر مجسم لسيارة فورمولا واحد في العالم
8/15

الصورة من قبل: صورة صحافية

الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يبني أكبر مجسم لسيارة فورمولا واحد في العالم
الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يبني أكبر مجسم لسيارة فورمولا واحد في العالم
9/15

الصورة من قبل: صورة صحافية

الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يبني أكبر مجسم لسيارة فورمولا واحد في العالم
الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يبني أكبر مجسم لسيارة فورمولا واحد في العالم
10/15

الصورة من قبل: صورة صحافية

الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يبني أكبر مجسم لسيارة فورمولا واحد في العالم
الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يبني أكبر مجسم لسيارة فورمولا واحد في العالم
11/15

الصورة من قبل: صورة صحافية

الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يبني أكبر مجسم لسيارة فورمولا واحد في العالم
الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يبني أكبر مجسم لسيارة فورمولا واحد في العالم
12/15

الصورة من قبل: صورة صحافية

الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يبني أكبر مجسم لسيارة فورمولا واحد في العالم
الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يبني أكبر مجسم لسيارة فورمولا واحد في العالم
13/15

الصورة من قبل: صورة صحافية

الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يبني أكبر مجسم لسيارة فورمولا واحد في العالم
الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يبني أكبر مجسم لسيارة فورمولا واحد في العالم
14/15

الصورة من قبل: صورة صحافية

الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يبني أكبر مجسم لسيارة فورمولا واحد في العالم
الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يبني أكبر مجسم لسيارة فورمولا واحد في العالم
15/15

الصورة من قبل: صورة صحافية

تذاكر
المشاركات
التعليقات
فيرشتابن: تعليقات هاميلتون حيال ضغط اللقب تُظهر "أنّه لا يعرفني"

المقال السابق

فيرشتابن: تعليقات هاميلتون حيال ضغط اللقب تُظهر "أنّه لا يعرفني"

المقال التالي

هاس يقيّم ضمّ سائق احتياطيّ خبير لموسم 2022

هاس يقيّم ضمّ سائق احتياطيّ خبير لموسم 2022
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2021

2
فورمولا 1

السعودية تسجّل رقماً قياسياً عالمياً لأكبر مجسم سيارة فورمولا واحد

1 س
3
فورمولا 1

فيرشتابن: تعليقات هاميلتون حيال ضغط اللقب تُظهر "أنّه لا يعرفني"

17 س
4
فورمولا 1

فيرشتابن: "المنافقون" انتقدوني بشأن مغادرتي لموقع حادث مونزا

19 س
5
فورمولا 1

فيراري ستستعمل وحدة الطاقة المحدّثة في جولة روسيا

أحدث الأخبار
هاس يقيّم ضمّ سائق احتياطيّ خبير لموسم 2022
فورمولا 1

هاس يقيّم ضمّ سائق احتياطيّ خبير لموسم 2022

24د
السعودية تسجّل رقماً قياسياً عالمياً لأكبر مجسم سيارة فورمولا واحد
فورمولا 1

السعودية تسجّل رقماً قياسياً عالمياً لأكبر مجسم سيارة فورمولا واحد

1 س
فيرشتابن: تعليقات هاميلتون حيال ضغط اللقب تُظهر "أنّه لا يعرفني"
فورمولا 1

فيرشتابن: تعليقات هاميلتون حيال ضغط اللقب تُظهر "أنّه لا يعرفني"

17 س
تأكيد إقامة أول جائزة كبرى في ميامي خلال شهر مايو 2022
فورمولا 1

تأكيد إقامة أول جائزة كبرى في ميامي خلال شهر مايو 2022

17 س
لوكلير لا يتوقّع "تغييرات كبيرة" من تحديث وحدة طاقة فيراري في روسيا
فورمولا 1

لوكلير لا يتوقّع "تغييرات كبيرة" من تحديث وحدة طاقة فيراري في روسيا

18 س
أحدث ملفات الفيديو
لفة افتراضية على حلبة زاندفورت 01:24
فورمولا 1
01-09-2021

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى 29:21
فورمولا 1
31-08-2021

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى "الكارثي"

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان 01:59
فورمولا 1
24-08-2021

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
05-08-2021

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1 11:41
فورمولا 1
05-08-2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2021

السعودية تسجّل رقماً قياسياً عالمياً لأكبر مجسم سيارة فورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

السعودية تسجّل رقماً قياسياً عالمياً لأكبر مجسم سيارة فورمولا واحد

فيرشتابن: تعليقات هاميلتون حيال ضغط اللقب تُظهر "أنّه لا يعرفني"
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: تعليقات هاميلتون حيال ضغط اللقب تُظهر "أنّه لا يعرفني"

فيرشتابن: "المنافقون" انتقدوني بشأن مغادرتي لموقع حادث مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: "المنافقون" انتقدوني بشأن مغادرتي لموقع حادث مونزا

فيراري ستستعمل وحدة الطاقة المحدّثة في جولة روسيا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري ستستعمل وحدة الطاقة المحدّثة في جولة روسيا

جائزة روسيا الكبرى: هل يضرب هاميلتون ويستغلّ عقوبة فيرشتابن؟
فورمولا 1 فورمولا 1

جائزة روسيا الكبرى: هل يضرب هاميلتون ويستغلّ عقوبة فيرشتابن؟

هوندا: العودة "الصعبة" إلى الفورمولا واحد كانت أساسية قبل تحقيق التقدم
فورمولا 1 فورمولا 1

هوندا: العودة "الصعبة" إلى الفورمولا واحد كانت أساسية قبل تحقيق التقدم

هاميلتون: ضغط المنافسة على أول لقبٍ قد يؤثر على فيرشتابن
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: ضغط المنافسة على أول لقبٍ قد يؤثر على فيرشتابن

أحدث الأخبار

هاس يقيّم ضمّ سائق احتياطيّ خبير لموسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

هاس يقيّم ضمّ سائق احتياطيّ خبير لموسم 2022

السعودية تسجّل رقماً قياسياً عالمياً لأكبر مجسم سيارة فورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

السعودية تسجّل رقماً قياسياً عالمياً لأكبر مجسم سيارة فورمولا واحد

فيرشتابن: تعليقات هاميلتون حيال ضغط اللقب تُظهر "أنّه لا يعرفني"
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: تعليقات هاميلتون حيال ضغط اللقب تُظهر "أنّه لا يعرفني"

تأكيد إقامة أول جائزة كبرى في ميامي خلال شهر مايو 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

تأكيد إقامة أول جائزة كبرى في ميامي خلال شهر مايو 2022

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.