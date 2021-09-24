السعودية تسجّل رقماً قياسياً عالمياً لأكبر مجسم سيارة فورمولا واحد

بات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية مروّج جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى للفورمولا واحد، حامل الرقم القياسي العالمي الجديد لمجسم سيارة الفورمولا واحد الأكبر في العالم، والذي تم بناؤه من قطع "الليغو".

واحتفالاً بإقامة سباق الفورمولا واحد في جدة ما بين يومي 3 و5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، أعلن لاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن العمل على بناء هذا المجسم الضخم، بهدف جمع التبرعات لمنظمة "إحسان" الخيرية.

وتعتبر منصة "إحسان" أكبر منظمة وطنية لجمع التبرعات في المملكة. وبعد إكمال تجميع المجسّم فقد دخل بالفعل ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية تحت اسم الاتحاد.

وتمّ تأسيس المنظمة شهر أبريل/نيسان 2020 كجزء من دعم الجهود الخيرية التي تقوم بها المملكة ضمن نواحٍ عدة: اجتماعية، تثقيفية، صحية، بيئية، اقتصادية، تقنية وغيرها.

واستغرقت عملية تجميع القطع لتشكيل المجسم الأكبر في العالم من قطع "الليغو"، أسبوعاً من الزمن بدءاً من 15 سبتمبر/أيلول، حيث وضع القطعة الأولى صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مستشار أمير مكة المكرمة محافظ جدة المكلف.

أما القطعة الأخيرة فقد تمّ وضعها يوم 23 سبتمبر، اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفصيل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وذلك خلال بثّ عبر الإنترنت تابعه ممثلون عن موسوعة "غينيس" للتصديق على المجسّم.

ويفتح هذا المشروع المتميز الباب أمام جميع الراغبين بالمشاركة والتبرع، وذلك عبر زيارة الموقع الخاص، ومن ثم التسجيل لشراء قطعة من قطع "الليغو" التي بُني منها المجسم.

حيث ستذهب جميع هذه التبرعات مباشرة وبالكامل إلى منظمة "إحسان". ولضمان تخليد أسماء المشاركين، فستتم كتابتها بشكل واضح على لوحة رقمية بجانب المشروع الذي سجّل الرقم القياسي العالمي، ما يضمن بقاء هذا العمل التاريخي في الذاكرة إلى الأبد.

وضمن معرض كلامه على هامش الحدث، قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفصيل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: "يسرّني الإعلان عن إكمال بناء أكبر مجسم لسيارة فورمولا واحد من قطع الليغو في العالم - بمصادقة كاملة وموثقة من قبل لجنة غينيس للأرقام القياسية!".

يشار إلى أن جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى سجلت حتى الآن رقمين قياسيين عالميين: بناء المجسم الأكبر لسيارة الفورمولا واحد في العالم، وبناء حلبة الشوارع الأطول والأسرع في روزنامة الفورمولا واحد الحالية.

حيث من المتوقع أن تقدم الحلبة الجديدة منافسات حماسية للغاية للسائقين والجمهور على حدّ سواء.

أكبر مجسم سيارة فورمولا واحد في العالم من قطع "الليغو"

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