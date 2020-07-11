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السعادة تغمر ساينز لانطلاقه ثالثًا بعد "واحدة من أصعب التصفيات" في مسيرته

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السعادة تغمر ساينز لانطلاقه ثالثًا بعد "واحدة من أصعب التصفيات" في مسيرته
11-07-2020

عبّر كارلوس ساينز سائق مكلارين عن سعادته الغامرة إثر ما وصفها "واحدة من أصعب التصفيات" في مسيرته، حيث اجتاحت الأمطار الغزيرة حلبة ريد بُل رينغ قُبيل التجارب التأهيلية لجائزة ستيريا الكبرى والتي أكملها الإسباني في المركز الثالث.

سينطلق ساينز من الصف الثاني للمرة الأولى في مسيرته، بجوار سائق مرسيدس فالتيري بوتاس، حيث قدّم أداءً رائعًا ضمن الأجواء الماطرة التي تسببت في تأجيل انطلاق التصفيات لـ 46 دقيقة.

وتعقيبًا على تلك النتيجة قال ساينز: "أنا سعيد للغاية بالعودة خلال الجولة الثانية المتتالية هنا لأتواجد بالمركز الثالث في التصفيات للمرة الأولى في مسيرتي. صف الانطلاق الثاني يبدو رائعًا، ولا سيّما وأن تلك التصفيات كانت على الأرجح الأصعب خلال مسيرتي في الفورمولا واحد".

وأضاف: "لفّتي الأخيرة كانت جيّدة للغاية، لكنّ الوضع كان جنونيًا على المقاطع المستقيمة، بسبب الانزلاقات جرّاء الأمطار على المسار".

وتابع: "استمتعت بأدائي اليوم كثيرًا، لكن يجب القول بأنّ الأجواء كانت موتّرة، كانت حصة تصفيات موترة بالفعل".

وأكمل: "كنت أتحدث إلى مهندسي توم قبل الحصّة، وأعلمته بأنّنا على وشك خوض إحدى أصعب حصص التصفيات هذا الموسم، حيث شاركني ذات الرأي بأنّ التصفيات المبللة هي الأصعب لمهندس السباق، حيث أرى بأنّه قام بعمل مدهش".

في المقابل، ومع توقّع أجواء جافة خلال سباق الغد، يأمُل ساينز أنّ يؤتي العمل الذي قام به في التجارب الحرّة الثانية يوم الجمعة ثماره بتحسّن وتيرته خلال السباق ليتسنّى له الدفاع عن مركز انطلاقته القوي.

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فقال: "لا أعلم كيف سيكون أداؤنا في الغد، أعلم فقط أنّنا وجّهنا تركيزًا كبيرًا للتجارب الحرّة الثانية ضمن مُحاكاة السباق لنرى سلوك التركيبات ونحاول اتّخاذ القرارات الصائبة في الغد".

واختتم: "أعتقد بأنّنا قدّمنا أداءً أفضل من المتوقّع في التصفيات، وكذلك لاندو، لذلك دعونا نرى ما يُمكننا بلوغه في الغد. لكنّني بالتأكيد متحمّس حيال السباق".

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