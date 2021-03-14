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السرعة القصوى لم تعد نقطة ضعف فيراري

يعتقد ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ السرعة القصوى على الخطوط المستقيمة لم تعد تمثّل نقطة ضعفٍ" وذلك على إثر اختبار وحدة طاقتها الجديدة بشكلٍ مكثّف خلال تجارب الفورمولا واحد الشتويّة هذا الأسبوع.

السرعة القصوى لم تعد نقطة ضعف فيراري

واجهت فيراري أسوأ مواسمها منذ 40 عامًا في 2020 في ظلّ معاناة الفريق من سيارته عالية الجرّ وضعف أداء وحدة طاقته، ما كان يعني ضعفًا واضحًا على صعيد السرعة القصوى,

وعلى إثر أوّل يومين ونصف من التجارب التحضيريّة في البحرين هذا الأسبوع، قال بينوتو أنّ فيراري كانت قادرة على ملاحظة مكاسب واضحة على صعيد السرعة القصوى بالمقارنة مع العام الماضي.

وقال الإيطالي لموقعنا "موتورسبورت.كوم" عندما سُئل عن مكاسب فيراري: "نعلم كيف يعمل المحرّك على جهاز الداينو، لكن عندما تضعه على السيارة فإنّ ما تنظر إليه هو السرعة على الخطوط المستقيمة بالمقارنة مع الآخرين".

وأضاف: "عندما تواجدنا هنا العام الماضي في البحري للسباق، فقد كنّا بطيئين للغاية على الخطوط المستقيمة في التصفيات. لم نصل إلى القسم الثالث وكنّا بعيدين للغاية عن قطب الانطلاق الأوّل".

وأكمل: "أمّا الآن فعند النظر إلى البيانات فأعتقد بأنّ السرعة على الخطوط المستقيمة جيّدة. لا يبدو أنّها نقطة ضعف مثلما كانت عليه العام الماضي".

وأردف: "نعلم أنّ الأمر لا يقتصر على الطاقة، بل بجرّ السيارة كذلك مثلما قلنا مرارًا العام الماضي. لكن دعوني أقلّ أنّ سائقَينا ساهما في تحسين سرعتنا على الخطوط المستقيم".

ثمّ تابع: "نشعر اليوم أنّها لم تعد نقطة ضعف".

وكان شارل لوكلير سائق فيراري قد قال أنّ "هناك علامات واعدة" من سيارة "اس.اف21" بعد طلعاته الأولى هذا الأسبوع، بينما أشار كيمي رايكونن سائق ألفا روميو كذلك إلى تحسّن محرّك فيراري الذي يستخدمه.

وركّزت فيراري على تطوير القسم الخلفي من سيارتها في ظلّ تجميد قوانين 2021، حيث أشار بينوتو إلى أنّ البيانات الأولى تتطابق بشكلٍ جيّد مع ما حصل عليه الفريق من محاكاته.

وقال حيال ذلك: "حاولنا تطوير أكبر قدرٍ ممكن في القسم الخلفي من السيارة".

وأضاف: "أعتقد بأنّ ماهو مهمٌ بالنسبة إلينا هو فهم التطابق بين نفق الهواء والمحاكاة مع البيانات التي نجمعها".

وأكمل: "نحن سعداء بالتطابق الحالي وهو ما يعني أنّ لدينا قاعدة جيّدة على الأقلّ للمحاكاة المقبلة أو التطويرات".

وأردف: "تطابق البيانات عاملٌ أساسيُ في هذه الأيّام. لذا يبدو الأمر جيّدًا على الأقلّ حتّى الآن".

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