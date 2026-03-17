أرجع كيمي أنتونيلي دخوله في وضع "القيادة التلقائية" كسبب للحظة المخيفة التي عاشها في المراحل المتأخرة من سباق جائزة الصين الكبرى للفورمولا 1 - مؤكداً أنها لن تتكرر مرة أخرى.

انطلق السائق البالغ من العمر 19 عاماً من المركز الأول يوم الأحد ليحقق فوزه الأول في سباقات الجائزة الكبرى، متقدماً على زميله في الفريق جورج راسل ليمنح مرسيدس ثنائية الفوز، بعد أن سيطر على معظم مجريات السباق.

عبر أنتونيلي خط النهاية بفارق 5.515 ثانية، لكن الفارق كان يمكن أن يكون أكبر لولا الحادثة التي تعرض لها في اللفة 53، عندما انغلقت إطاراته عند المنعطف 14 وخرج عن المسار قبل ثلاث لفات من النهاية.

وقد قلّص ذلك تقدمه من تسع ثوانٍ إلى سبع، ورغم أن ما حصل لم يؤثر عليه كثيراً، لكنها كانت لحظة مليئة بالتوتر للسائق في موسمه الثاني.

ودفع ذلك مهندس السباق بيتر بونينغتون إلى التدخل عبر اللاسلكي قائلاً: "دعنا فقط نكمل السباق".

وبالحديث عن الحادثة، قال أنتونيلي: "قمت بالكبح في وقت متأخر قليلاً، وكانت الإطارات شبه منتهية وكان هناك رياح خلفية، لذلك كانت هناك عدة عوامل".

وأضاف: "لكن كان لدي هامش جيد، لحسن الحظ. عندما شاهدت اللقطات مرة أخرى قبل الصعود إلى منصة التتويج، شعرت بالذهول. كنت بمفردي، هادئاً تماماً، وارتكبت خطأ. لكن الآن يمكنني القول أن الأمور سارت بشكل جيد ولن يحدث ذلك مرة أخرى".

وأكمل: "كانت هناك مرحلة من السباق كنت أدير فيها الأمور بشكل كبير، ثم عندما أخبرني الفريق أن بإمكاني الضغط، بدأت في خفض الأزمنة. كنت أستمتع، ربما أكثر من اللازم، لأنه في اللفة التي ارتكبت فيها خطأ الكبح، كنت أضغط بقوة كبيرة ولم تكن هناك حاجة لذلك".

وأردف: "أصبحت تلك الحالات التي تشعر فيها وكأنك فعلت وضع القيادة التلقائية، تقود دون أي جهد ذهني، لكنني استرخيت قليلاً أكثر من اللازم وجاء الخطأ. درس تعلمته".

يضع هذا الفوز يوم الأحد أنتونيلي في المركز الثاني ضمن ترتيب بطولة العالم بعد جولتين، بفارق أربع نقاط خلف راسل الذي فاز بسباق أستراليا الافتتاحي للموسم وسباق السبت القصير في شنغهاي.

ويُعد فريق "السهام الفضية" الفريق الذي أتقن التكيف مع قوانين 2026، ما يمنح أنتونيلي فرصة كبيرة للمنافسة على الانتصارات وحتى البطولات في وقت مبكر جداً من مسيرته.

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس الصورة من قبل: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

وعندما طُرح عليه احتمال المنافسة على اللقب، قال السائق الإيطالي: "لقد خضنا سباقين فقط، وأعتقد أن هناك حوالي 20 سباقاً متبقياً".

وأضاف: "حالياً أريد فقط الاستمتاع بهذه النتيجة، مع الحفاظ على تواضعي. أدرك أنني جزء من فريق رائع وأن لدي سيارة جيدة جداً.. لا أستبعد أي هدف: بوسعي القتال على البطولة".

واسترسل: "لكن التفوق على جورج ليس سهلاً على الإطلاق - عليّ الاستمرار في العمل والضغط".

ويُعد التفوق على راسل أمراً صعباً بالتأكيد، خاصة وأن السائق البالغ من العمر 28 عاماً يخوض الآن موسمه الثامن في البطولة، وبالتالي من المفترض واقعياً أن يتفوق على زميله الشاب.

جورج راسل، مرسيدس وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

وعندما سُئل عن مجال التطور لديه، أجاب أنتونيلي: "الخبرة".

وأضاف: "هذا يعني القدرة على جمع كل شيء معاً عند الضرورة، وتقليل الأخطاء إلى الحد الأدنى".

واسترسل: "تلعب الخبرة دوراً حاسماً لأنها تتيح لك التحكم بالوضع ضمن جميع الظروف: حتى عندما تواجه صعوبات يمكنك إيجاد مخرج بسرعة".

واختتم: "لكنني أريد أن ألعب أوراقي. في بداية هذا العام قلت أنني سأحاول أن أكون جاهزاً قدر الإمكان، لأن الفرصة الحالية لديّ، لا تتكرر كثيراً".