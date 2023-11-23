السائقون يطالبون بفصل لاس فيغاس عن السباق الختامي في أبوظبي
طالب عدد من سائقي الفورمولا واحد بفصل لاس فيغاس عن جولة أبوظبي الختامية في الشرق الأوسط، نظراً لأنهما متتاليتان مباشرة دون فواصل، بينما ستكون أبوظبي ختاماً لثلاث جولات متتالية في الموسم المقبل.
قدم السباق في لاس فيغاس حماسة غير متوقعة، في إشارة إيجابية لجهود الفورمولا واحد الكبيرة لضم مدينة الأضواء إلى الروزنامة أخيراً.
وبينما ألقى السائقون بتصريحات إيجابية حول الحدث، لكن اضطرار الفرق للسفر عبر مناطق زمنية مختلفة ما بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية، قد يشكل صعوبات لوجستية ويفرض تحديات على أطقم العمل.
حيث بدا ريكاردو مصدوماً حين علم أن لاس فيغاس ستكون بداية لثلاث جولات متتالية تضم قطر وأبوظبي. وطالب الأسترالي بإجراء تعديلات على مثل ذلك مستقبلاً.
فقال متفاجئاً: "ماذا؟ هذا مستحيل!".
وأكمل: "لست مناصراً لمثل هذه القرارات. لكن برأيي يجب عليهم تقريب الجولة وإلا سيكون الإنهاك شديداً، خاصة مع نهاية الموسم".
وأردف: "أكملت ستة سباقات وأنا أشعر بالإنهاك بالفعل. خاصة بعد التجارب الثانية التي تم تأجيلها".
من جهته، يتفق ماكس فيرستابن بطل العالم والفائز بـ 18 سباقاً هذا الموسم، على ضرورة تغيير موعد جولة لاس فيغاس، مشيراً لإمكانية تقريبه مع جولة أخرى في أمريكا الشمالية.
فقال: "للعام المقبل، قد لا يكون التغيير ممكناً، لكن ربما بوسعنا تحسين الوضع لناحية السفر إلى أبوظبي".
وأكمل: "حالياً، هناك فارق زمني كبير، خاصة مع نهاية الموسم، حيث يكون الجميع منهكاً".
وأردف: "ربما سيكون من المثالي تغيير الموعد، أشعر بضرورة الحصول على موسم أمريكي (جولات أمريكية متقاربة)".
وتابع: "لا أعلم إن كان ذلك مناسباً لناحية بيع التذاكر، لكن ربما بوسعنا إيجاد حلول مناسبة".
واسترسل: "أعتقد أن وجود فارق زمني من 12 ساعة مع اختلافات كبيرة في مواعيد السباق، لهو تحدٍ كبير بعض الشيء".
أما زميله سيرجيو بيريز فيدعم فكرة جعل لاس فيغاس هي الجولة الختامية للموسم مستقبلاً.
فقال: "أعتقد أنها ستكون جولة افتتاحية رائعة. لكن كما قال ماكس علينا الانتقال الآن إلى أبوظبي، ربما هذه هي المسافة الأطول بين جولتين في الموسم بأكمله…".
واختتم: "لذا، ربما علينا النظر في فكرة جعل لاس فيغاس الجولة الختامية".
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