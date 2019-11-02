السائقون يدافعون عن حلبة أوستن بعد الانتقادات المبكرة للمطبات
دافع العديد من سائقي الفورمولا واحد في جائزة الولايات المتّحدة الكبرى عن حلبة أوستن المليئة بالمطبات، بما فيهم دانيال ريكاردو الذي قال بأنّ الحلبات "المثالية" هي تلك التي تشعر عليها أنّك تقود ضمن إحدى ألعاب الفيديو.
قال حامل اللقب لويس هاميلتون أنّه عانى من "صداع حاد" بعد التجارب الافتتاحية يوم أمس الجمعة على حلبة الأمريكيتين بسبب المطبات، فيما انتقد آخرون سطح الحلبة "غير المقبول تمامًا" والذي يبدو بمطبات أكثر هذا العام.
وقد تمّت الإشارة إلى مخرج خط الحظائر، مدخل المنعطف الثاني والمنعطف التاسع كأسوأ المواضع على الحلبة من حيث تأثير المطبات، لكنّ ريكاردو قال بأنّه لم يواجه مشكلة معها ومع "القفزات" التي اختبرها.
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"أفضّل في الواقع ذلك عوضًا عن حلبة مثالية تمامًا. إذ يصبح الوضح حينها أشبه بالقيادة في لعبة فيديو" قال ريكاردو.
وأضاف: "بعض المنعطفات غير مريحة، لكنّها في الواقع تُضفي بعض الشخصية والشعور إلى الحلبة، إذ تُبقيك متيقظًا. تشكّل صعوبة بكلّ تأكيد، لكنّه تحدٍ ليس كمثل أيّة حلبة أخرى".
واعترف ريكاردو بأنّ سطح الحلبة المتغيّر عند مخرج خط الحظائر كان "أصعب بعض الشيء" لكنّه أعاد التأكّيد على تفضيله لهذا النوع من الخصائص عن حلبة "مثالية وسلسة تمامًا".
"عندما نأتي إلى أوستن الآن نعلم أننا جاهزون لذلك وأنّ الوضع لن يكون سلسًا حول الحلبة هنا، ولا سيّما في ظلّ أنّ معظم الحلبات الحديثة مثالية أكثر من اللازم نوعًا ما" قال الأسترالي.
وتابع: "لذلك أحبّذ هذه الحلبة التي تملك بعض النقائص، ولكن لا مشكلة إذ أعتقد بأنّه لا يوجد مكان في الحقيقة سيء للغاية ولا يُمكن القيادة عليه. السيارات جميعها تبقى سوية ولا أحد يتراجع، لذا أعتقد بأنّ الأمور على ما يُرام".
من جهتهما، حذّر ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز من المخاطرة بالتعرّض لإصابات بسبب هذه المطبات، إمّا من خلال الحرّكات العنيفة التي يتعرّض لها السائق داخل السيارة أو الحوادث.
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مع ذلك، فإنّ زميل ريكاردو ضمن صفوف رينو نيكو هلكنبرغ اختلف مع ذلك التعليق.
فقال: "الأمر ليس مؤلمًا، لكنّه ديناميكي، إذ أنّك تتحرّك كثيرًا على مقعدك. لكنّني أحبّذ ذلك كثيرًا، إذ يمنح شخصية ومذاقًا للحلبة. لدينا العديد من الحلبات الملساء للغاية وبعض من تلك التي تحظى بمطبات".
أمّا رومان غروجان، وعلى الرُغم من تعرّضه لحادث عنيف على متن سيارته هاس في التجارب الحرّة الثانية إثر فقده السيطرة على القسم الخلفي على أحد المطبات خلال منعطف إسيس عالي السرعة، لكنّه وصف مطبات الحلبة "بالأمر الرائع"، باستثناء أنّها تكون "قاسية بعض الشيء" ومؤلمة قليلًا على أسفل الظهر تحت الكبح عند المنعطف الأوّل.
فقال: "أعتقد بأنّ بقية الجوانب تمنح بعض الشخصية للحلبة وهذا أمر رائع".
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السائقون يدافعون عن حلبة أوستن بعد الانتقادات المبكرة للمطبات
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