السائقون يتحضّرون لحلبة البحرين الخارجيّة "الجنونيّة"

سيتمّ استخدام المسار القصير ضمن جائزة الصخير الكبرى في 6 ديسمبر المقبل، وذلك إثر جائزة البحرين الكبرى نهاية الأسبوع الجاري التي ستُقام على المسار الطبيعيّ.

ومن المنتظر أن يكون زمن اللفّة على المسار القصير أقلّ من 60 ثانية، لتكون هذه المرّة الأولى التي تنزل فيها أزمنة الفورمولا واحد تحت حاجز الدقيقة منذ جائزة فرنسا الكبرى 1974.

وأجرى السائقون بعض المحاكاة في مصانع فرقهم تحضيرًا للسباقات المتتابعة مع نهاية موسم 2020.

وقال راسل: "سيكون مسارًا جنونيًا بالتأكيد. أعتقد بأنّه مثيرٌ كون زمن اللفّة سيكون متقاربًا جدًا. أعتقد بأنّ الجميع سيكون ضمن مجال ثانية في التصفيات، وهو ما يعني أنّ أيّة أخطاء صغيرة ستؤدّي إلى خسارة الكثير من المراكز يوم السبت".

وأضاف: "أعتقد بأنّ عليك بذل أقصى ما في وسعك، والتأكّد من أنّك تُتقن كلّ لفّة، كونه ليس لديك الكثير من المنعطفات لتعويض أيّ خطأ ترتكبه".

وأكمل: "ستكون فترة ما بعد الظهر السبت فوضويّة، كون الجميع سيسعى للحصول على عامل السحب. لن تكون هناك مساحة لتكفي السيارات الـ 20. سيكون التسابق حاميًا. ذلك حماسي".

"إنّها حلبة مختلفةٌ جدًا، وفريدة للغاية" قال نوريس، وأضاف: "تُذكّرني بطريقة القيادة على حلبة ثراكستون، كونه لا توجد فيها الكثير من المنعطفات، منعطفات حادة مثل تلك التي لدينا في البحرين".

وأضاف: "لكنّ الحلبة صغيرة في ذات الوقت، شبه بيضويّة، وقصيرة كذلك. ستُوفّر تسابقًا رائعًا".

من جانبه يأمل دانيال ريكاردو أن تُوفّر الحلبة المزيد من فرص التجاوز.

وقال الأسترالي: "أكملت بعض اللفّات على جهاز المحاكاة. إنّه مسارٌ فريد. لا توجد الكثير من المنعطفات، الأولى ستكون هي ذاتها الاعتياديّة، لكنّك تعبر لاحقًا عبر سلسلة منعطفات على شكل اس، ومن ثمّ تعود في الخطّ المستقيم الخلفيّ بالتوجّه إلى المنعطف الأخير".

وأضاف: "آمل أنّنا لو أبقينا على زخمٍ جيّد في المنعطف المزدوج أن نحصل على عامل سحب وأن نجهّز لبعض التجاوزات، ربّما بالتوجّه إلى المنعطف الأخير على سبيل المثال".

وأكمل: "أحبّ تغيير المسار إذا أردنا إقامة سباقَين على ذات الحلبة. أنا متحمّسٌ لرؤية ما سيكون عليه الأداء".

لكنّ كارلوس ساينز الإبن سائق مكلارين يعتقد بأنّ اختيار مستوى الارتكازيّة الأمثل لن يكون سهلًا.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّنا سنواجه تحديًا كبيرًا لإيجاد التوازن الأمثل على صعيد الإعدادات. ذلك لأنّها ليست حلبة فورمولا واحد تقليديّة. لا نتوجّه إلى هكذا نوعٍ من الحلبات التي تقتصر على الخطوط المستقيمة الطويلة فقط ومنعطفين أو ثلاثة".

وأضاف: "ستكون حلبة اختباريّة بالنسبة للفورمولا واحد. أعتقد بأنّها ستُولّد نوعًا مختلفًا من التسابق. سيكون هناك الكثير من الحديث حول الجناح الخلفيّ، ومستويات الارتكازيّة المعتمدة".