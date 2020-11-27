فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
11 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
25 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
01 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
15 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
29 نوفمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
01 ساعات
:
40 دقيقة
:
42 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
06 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
7 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
13 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
13 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / جائزة الصخير الكبرى / أخبار عاجلة

السائقون يتحضّرون لحلبة البحرين الخارجيّة "الجنونيّة"

تذاكر
المشاركات
التعليقات
السائقون يتحضّرون لحلبة البحرين الخارجيّة "الجنونيّة"

يعتقد جورج راسل سائق فريق ويليامز أنّ المسار الخارجيّ عالي السرعة في البحرين سيكون "جنونيًا" داخل سيارة فورمولا واحد، في حين شبّبه لاندو نوريس سائق مكلارين بالطبيعة عالية السرعة لحلبة ثراكستون.

سيتمّ استخدام المسار القصير ضمن جائزة الصخير الكبرى في 6 ديسمبر المقبل، وذلك إثر جائزة البحرين الكبرى نهاية الأسبوع الجاري التي ستُقام على المسار الطبيعيّ.

ومن المنتظر أن يكون زمن اللفّة على المسار القصير أقلّ من 60 ثانية، لتكون هذه المرّة الأولى التي تنزل فيها أزمنة الفورمولا واحد تحت حاجز الدقيقة منذ جائزة فرنسا الكبرى 1974.

وأجرى السائقون بعض المحاكاة في مصانع فرقهم تحضيرًا للسباقات المتتابعة مع نهاية موسم 2020.

وقال راسل: "سيكون مسارًا جنونيًا بالتأكيد. أعتقد بأنّه مثيرٌ كون زمن اللفّة سيكون متقاربًا جدًا. أعتقد بأنّ الجميع سيكون ضمن مجال ثانية في التصفيات، وهو ما يعني أنّ أيّة أخطاء صغيرة ستؤدّي إلى خسارة الكثير من المراكز يوم السبت".

وأضاف: "أعتقد بأنّ عليك بذل أقصى ما في وسعك، والتأكّد من أنّك تُتقن كلّ لفّة، كونه ليس لديك الكثير من المنعطفات لتعويض أيّ خطأ ترتكبه".

وأكمل: "ستكون فترة ما بعد الظهر السبت فوضويّة، كون الجميع سيسعى للحصول على عامل السحب. لن تكون هناك مساحة لتكفي السيارات الـ 20. سيكون التسابق حاميًا. ذلك حماسي".

"إنّها حلبة مختلفةٌ جدًا، وفريدة للغاية" قال نوريس، وأضاف: "تُذكّرني بطريقة القيادة على حلبة ثراكستون، كونه لا توجد فيها الكثير من المنعطفات، منعطفات حادة مثل تلك التي لدينا في البحرين".

وأضاف: "لكنّ الحلبة صغيرة في ذات الوقت، شبه بيضويّة، وقصيرة كذلك. ستُوفّر تسابقًا رائعًا".

اقرأ أيضاً:

من جانبه يأمل دانيال ريكاردو أن تُوفّر الحلبة المزيد من فرص التجاوز.

وقال الأسترالي: "أكملت بعض اللفّات على جهاز المحاكاة. إنّه مسارٌ فريد. لا توجد الكثير من المنعطفات، الأولى ستكون هي ذاتها الاعتياديّة، لكنّك تعبر لاحقًا عبر سلسلة منعطفات على شكل اس، ومن ثمّ تعود في الخطّ المستقيم الخلفيّ بالتوجّه إلى المنعطف الأخير".

وأضاف: "آمل أنّنا لو أبقينا على زخمٍ جيّد في المنعطف المزدوج أن نحصل على عامل سحب وأن نجهّز لبعض التجاوزات، ربّما بالتوجّه إلى المنعطف الأخير على سبيل المثال".

وأكمل: "أحبّ تغيير المسار إذا أردنا إقامة سباقَين على ذات الحلبة. أنا متحمّسٌ لرؤية ما سيكون عليه الأداء".

اقرأ أيضاً:

لكنّ كارلوس ساينز الإبن سائق مكلارين يعتقد بأنّ اختيار مستوى الارتكازيّة الأمثل لن يكون سهلًا.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّنا سنواجه تحديًا كبيرًا لإيجاد التوازن الأمثل على صعيد الإعدادات. ذلك لأنّها ليست حلبة فورمولا واحد تقليديّة. لا نتوجّه إلى هكذا نوعٍ من الحلبات التي تقتصر على الخطوط المستقيمة الطويلة فقط ومنعطفين أو ثلاثة".

وأضاف: "ستكون حلبة اختباريّة بالنسبة للفورمولا واحد. أعتقد بأنّها ستُولّد نوعًا مختلفًا من التسابق. سيكون هناك الكثير من الحديث حول الجناح الخلفيّ، ومستويات الارتكازيّة المعتمدة".

هاميلتون: التسابق لفيراري لم يكن مُقدّرًا له أن يحدث بالنسبة لي

المقال السابق

هاميلتون: التسابق لفيراري لم يكن مُقدّرًا له أن يحدث بالنسبة لي
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة الصخير الكبرى تذاكر

الأكثر شعبية اليوم

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2020

هاميلتون: التسابق لفيراري لم يكن مُقدّرًا له أن يحدث بالنسبة لي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: التسابق لفيراري لم يكن مُقدّرًا له أن يحدث بالنسبة لي

مركز الوصافة في البطولة "لا يهمّ" بالنسبة لفيرشتابن
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مركز الوصافة في البطولة "لا يهمّ" بالنسبة لفيرشتابن

لوكلير "أفرط في التفاؤل" في محاولته في اللفّة الأخيرة من سباق تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير "أفرط في التفاؤل" في محاولته في اللفّة الأخيرة من سباق تركيا

فيراري ستنتظر على الأغلب حتى أبوظبي لإشراك شوماخر وإيلوت في التجارب الحرة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري ستنتظر على الأغلب حتى أبوظبي لإشراك شوماخر وإيلوت في التجارب الحرة

غروجان يشير بأن آخرين أداروه كسائق بشكل أفضل من هاس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غروجان يشير بأن آخرين أداروه كسائق بشكل أفضل من هاس

أحدث الأخبار

السائقون يتحضّرون لحلبة البحرين الخارجيّة "الجنونيّة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

السائقون يتحضّرون لحلبة البحرين الخارجيّة "الجنونيّة"

هاميلتون: التسابق لفيراري لم يكن مُقدّرًا له أن يحدث بالنسبة لي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: التسابق لفيراري لم يكن مُقدّرًا له أن يحدث بالنسبة لي

لوكلير "أفرط في التفاؤل" في محاولته في اللفّة الأخيرة من سباق تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير "أفرط في التفاؤل" في محاولته في اللفّة الأخيرة من سباق تركيا

مركز الوصافة في البطولة "لا يهمّ" بالنسبة لفيرشتابن
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مركز الوصافة في البطولة "لا يهمّ" بالنسبة لفيرشتابن

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2020

2
فورمولا 1

هاميلتون: التسابق لفيراري لم يكن مُقدّرًا له أن يحدث بالنسبة لي

13س
3
فورمولا 1

مركز الوصافة في البطولة "لا يهمّ" بالنسبة لفيرشتابن

15س
4
فورمولا 1

لوكلير "أفرط في التفاؤل" في محاولته في اللفّة الأخيرة من سباق تركيا

15س
5
فورمولا 1

فيراري ستنتظر على الأغلب حتى أبوظبي لإشراك شوماخر وإيلوت في التجارب الحرة

أحدث الأخبار

السائقون يتحضّرون لحلبة البحرين الخارجيّة "الجنونيّة"
فورمولا 1

السائقون يتحضّرون لحلبة البحرين الخارجيّة "الجنونيّة"

هاميلتون: التسابق لفيراري لم يكن مُقدّرًا له أن يحدث بالنسبة لي
فورمولا 1

هاميلتون: التسابق لفيراري لم يكن مُقدّرًا له أن يحدث بالنسبة لي

لوكلير "أفرط في التفاؤل" في محاولته في اللفّة الأخيرة من سباق تركيا
فورمولا 1

لوكلير "أفرط في التفاؤل" في محاولته في اللفّة الأخيرة من سباق تركيا

مركز الوصافة في البطولة "لا يهمّ" بالنسبة لفيرشتابن
فورمولا 1

مركز الوصافة في البطولة "لا يهمّ" بالنسبة لفيرشتابن

سائقو الفورمولا واحد سيتباحثون في واقعة رافعة تصفيات تركيا مع ماسي
فورمولا 1

سائقو الفورمولا واحد سيتباحثون في واقعة رافعة تصفيات تركيا مع ماسي

أحدث ملفات الفيديو

هل يُهدر ألونسو وقته مع سيارة فورمولا واحد بمواصفات 2018؟ 04:18
فورمولا 1
13د

هل يُهدر ألونسو وقته مع سيارة فورمولا واحد بمواصفات 2018؟

عملي في 60 ثانية | مشرف ميكانيكي 00:56
فورمولا 1
14د

عملي في 60 ثانية | مشرف ميكانيكي

لماذا تمتلك سيارات الفورمولا واحد الحديثة أنوفاً مرتفعة؟ 07:23
فورمولا 1
16د

لماذا تمتلك سيارات الفورمولا واحد الحديثة أنوفاً مرتفعة؟

السر وراء نجاحات هاميلتون في الفورمولا واحد 04:50
فورمولا 1
25-11-2020

السر وراء نجاحات هاميلتون في الفورمولا واحد

جوني هيربرت يكسر الرقم القياسي لأسرع لفة في براندز هاتش 02:11
فورمولا 1
25-11-2020

جوني هيربرت يكسر الرقم القياسي لأسرع لفة في براندز هاتش

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.