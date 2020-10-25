السائقون قلقون حيال "خطورة" مخرج خط الحظائر في بورتيماو خلال السباق

ينتهي خط الحظائر نحو المسار مباشرة قبل المنعطف الأوّل، حيث لاحظ السائقون يوم الجمعة بأنّ مخرج ذلك الخط يتركهم ضمن مساحة ضيقة للغاية بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل، وعليه يكونون على سرعة أبطأ من أولئك القادمين ضمن لفّة سريعة.

وبعد مناقشة تلك المسألة ضمن اجتماع السائقين يوم الجمعة، تمّ إجراء تغيير من أجل مجريات يوم السبت، حيث تمّ تعديل زاوية الجزء الأخير من خط الخروج الأبيض إلى اليسار، وسمح ذلك للسائقين الخارجين إلى المسار بالتحرّك إلى اليسار في وقت أبكر بعض الشيء، وإيجاد سرعة إضافية قبل التوجّه إلى المنعطفين الأوّل والثاني، وبالتالي تفادي الزحام قليلًا.

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وبالرُغم من تحسّن الوضع، لكنّ السائقين ما يزالون قلقين حيال ما قد يحدث خلال السباق، عندما لن يكونوا ملتزمين بالإبطاء أو منح بعضهم البعض المساحة بالطريقة التي قد يتبعونها في حصص التجارب الحرة.

وعن ذلك صرّح ألبون لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قائلًا: "لقد قاموا بأفضل ما لديهم بتحريك ذلك الخط. لكنّ المساحة ضيّقة للغاية. لذلك أتفهّم لماذا قاموا بذلك، إذا ما كنّا عدائيين أكثر من اللازم بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل، وكونها منطقة عمياء، فلا نريد بالتأكيد الارتطام بمؤخرة السيارة الخارجة من خط الحظائر. سيكون الوضع صعبًا للغاية، وأعتقد بأنّه قد يكون خطيرًا إلى حد كبير بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل إذا ما كانت هنالك سيارة خارجة".

من جهته علّق ريكاردو في ذلك الصّدد قائلًا: "لقد ناقشنا مسألة مخرج خط الحظائر يوم الجمعة، وقاموا بالفعل بفتح زاوية الخروج قليلًا اليوم لمساعدتها على الخروج بشكل أسهل. لكن دعونا نقول بأنّ ذلك كان حلًا مؤقتًا، فليس ذلك أفضل مخرج لخط الحظائر. كل الأمور واردة في السباق ولن نكون ملزمين بالسماح بمرور القادمين في لفاتهم".

أمّا أوكون فأشار إلى أنّ الوضع قد يكون صعبًا إذا ما كانت هنالك معركة تجمع سيارتين عند مخرج خط الحظائر.

فقال: "تحرك خط الخروج قليلًا، وهو ما ساعد في مدخل المنعطف الأوّل، لكن المساحة ما تزال ضيقة للغاية. وإذا ما كانت ضمن معركة مع سيارة خارجة من خط الحظائر، وكلاكما جنبًا إلى جنب، سيكون من الصعب للغاية الحفاظ على المكان والمركز. عليك اتّخاذ زاوية كبيرة بالمقارنة مع السيارات التي تسير في خطها الطبيعي، وذلك سيكون وضعًا خطيرًا".

ومن المعلوم أنّه وفي حال عودة الفورمولا واحد إلى بورتيماو مرة أخرى، فإنّ "فيا" قد تطلب من الحلبة تغيير خط مخرج الحظائر حتى ينتهي بعد المنعطف الأوّل.