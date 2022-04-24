السائقون قد يواجهون "مآسي" على مسارٍ شبه جافٍ في إيمولا

لبقية موسم 2022 في الفورمولا واحد، تم خفض درجة الحرارة القصوى المسموحة لتحمية الإطارات قبل وضعها على السيارات إلى 70 درجة مئوية.

وحتى الموسم الماضي، كان من المسموح تحمية الإطارت الأمامية إلى 100 درجة مئوية، والخلفية إلى 80 درجة مئوية.

وهذا الانتقال في درجات الحرارة تسبب ببعض مشاكل التحمية للسائقين أثناء الخروج من منصة الصيانة، كما أنها جعلت استراتيجية الدخول المبكر للمنصة في السباقات بهدف كسب المراكز، أقل جدوى، نظراً لأن الإطارات الجديدة باتت تحتاج لوقت أطول كي تقدم الأداء المرغوب.

لكن مشاكل السائقين قد تتفاقم بشكل دراماتيكي في حال كانت الظروف الجوية متقلبة، مثل وجود بقع مبللة وأخرى جافة على المسار، كما هو متوقع على حلبة جائزة إيميليا رومانيا الكبرى.

وقد يصبح اختيار التوقيت المثالي للانتقال إلى الإطارات الملساء مسألة صعبة للغاية، نظراً لأن إطارات المسار الجاف قد لا تدخل مباشرة في الحرارة اللازمة عندما تكون هناك بعض البقع المبللة على المسار.

وفي حال فوّت السائق النافذة الزمنية الملائمة لتحمية الإطار، حينها قد يضغط إطاراته خارج نافذة التشغيل المناسبة ما يمنعه من تحقيق السرعة المرغوبة.

وأوضح دايف روبسون مدير قسم الأداء لدى ويليامز أن ما شهدته الفرق في مسار مبلل على طريقه للجفاف خلال التصفيات أثارت الانتباه صوب أمور لم تكن في البال، بينما عانى الكثير من السائقين مع الإطارات.

فقال: "إنها المرة الأولى التي نختبر فيها الإطارات الملساء في مثل تلك الظروف المختلطة، بالتأكيد فإن حرارة بطانيات الإطارات التي لا تتجاوز 70 درجة مئوية، صعّبت من تلك المشكلة. هامش الخطأ صغير للغاية".

وتابع: "في حال هطلت الأمطار وغامرتَ باستعمال إطارات ملساء مبكراً، حينها قد تقع في مجموعة كبيرة من المآسي، مقارنة بما كان يحصل المواسم السابقة. قد تكون المهمة صعبة للغاية في إيجاد الوقت الملائم للانتقال".

بيير غاسلي، ألفا تاوري ونيكولاس لاتيفي، ويليامز تصوير: صور موتورسبورت

وأشار روبسون إلى أن الوصول بالإطارات إلى الحرارة اللازمة قد يستغرق عدة لفات، مؤكداً أن الحرارة المنخفضة لتلك الإطارات هي السبب وراء انزلاق العديد من السائقين في التصفيات.

وحين سُئِل إن كان هناك رابط بين عدد الحوادث ودرجة الحرارة المنخفضة لبطانيات الإطارات، أجاب روبسون: "أعتقد ذلك، لأن الظروف الجوية لم تكن سيئة كثيراً".

وتابع: "حتى لو أمطرت مجدداً في القسم الثاني للتصفيات، لم تكن تلك ظروفاً جوية سيئة أكثر من المعتاد، لذا لا بد أن مسألة حرارة البطانيات قد لعبت دوراً".

وأردف: "لا يمكنني الكلام بالنيابة عن الجميع، لكن لو نظرنا إلى (كارلوس) ساينز، لوجدنا أنه ارتكب خطأ لم يكن ليرتكبه عادة. الوضع بات أكثر صعوبة بالتأكيد".

واختتم: "إن لم تكن قادراً على الخروج إلى المسار والقيادة بالسرعة المطلوبة، فقد تخسر الحرارة بدلاً من كسبها، وحينها تصبح في وضع غير قابل للإصلاح حقاً!".