أصبحت جيمي تشادويك أحدث سائقة تقود سيارة فورمولا 1 بعد إكمالها برنامج اختبار السيارات السابقة لفريق ويليامز على حلبة بورتيماو.

وأكملت تشادويك، البالغة من العمر 28 عامًا، 32 لفة في البرتغال يوم الاثنين على متن سيارة إف دبليو-47 من العام الماضي، وذلك ضمن مهامها كسائقة تطوير للفريق البريطاني.

وبذلك أصبحت ثاني سائقة تقود سيارة فورمولا 1 هذا العام، بعد أن أجرت دوريان بين اختبارًا مع مرسيدس، كما أصبحت أول سائقة تفعل ذلك مع ويليامز منذ سوزي وولف في عام 2015.

وأضاف هذا الاختبار إنجازًا جديدًا إلى المسيرة الحافلة لتشادويك، التي أحرزت ثلاثة ألقاب في سلسلة دبليو، وحققت انتصارات في إندي إن إكس تي وسلسلة لومان الأوروبية، إلى جانب عملها كسائقة اختبار في برنامج جينيسيس للسيارة الخارقة.

جيمي تشادويك، ويليامز الصورة من قبل: ويليامز

وقد علّقت تشادويك، التي ترتبط بفريق ويليامز منذ عام 2019، على هذه الفرصة قائلة: "كان يومًا مذهلًا وتجربة لا تصدق".

وأضافت: "هناك أشياء قليلة يمكنها أن تجهزك لقيادة سيارة فورمولا 1 بسرعة على حلبة مثل بورتيماو. لكنها كانت تمامًا كما تخيلتها، بل أكثر بعشر مرات. أنا ممتنة للغاية لفريق أتلانتيك ويليامز للفورمولا 1 لمنحي هذه الفرصة".

وأردفت: "أتذكر أنني كنت صغيرة وأشاهد سوزي وولف وهي تقود سيارة ويليامز للفورمولا 1، ومدى الإلهام الذي منحته لي تلك اللحظة في رحلتي الخاصة. أود أن أتمكن من فعل الشيء نفسه للجيل القادم، والخبرة التي اكتسبتها اليوم ستحدث فرقًا حقيقيًا في مسيرتي الخاصة في السباقات، وكذلك في ما يمكنني نقله إلى السائقين الصاعدين".

وتابعت: "أنا ممتنة للغاية وسعيدة جدًا بالطريقة التي سار بها اليوم. إنها تجربة سأتذكرها لفترة طويلة جدًا - بل سأذهب إلى أبعد من ذلك وأقول إنها كانت أفضل يوم في حياتي حتى الآن".

ويأتي الاختبار أيضًا قبل عودة جائزة البرتغال الكبرى إلى حلبة بورتيماو العام المقبل، بعدما ظهرت حلبة الغارفي على روزنامة البطولة مرتين في عامي 2020 و2021.

جيمي تشادويك، ويليامز الصورة من قبل: ويليامز

من جانبه، عقّب مدير فريق ويليامز جايمس فاولز على الاختبار قائلًا: "جيمي تشادويك مصدر إلهام لملايين النساء والفتيات، وقد حطمت الأرقام القياسية في كل مستوى. لقد استحقت عن جدارة فرصة اختبار سيارة فورمولا 1 مع فريق أتلانتيك ويليامز للفورمولا 1".

وأكمل: "جمعت جيمي بيانات مهمة للفريق بينما تستعد الفورمولا 1 للعودة إلى بورتيماو العام المقبل. كانت ملاحظاتها وأداؤها مثيرين للإعجاب، كما كنا نعلم أنهما سيكونان. وهذا يظهر بوضوح أن هناك طريقًا أمام النساء للمنافسة على أعلى مستوى".

واختتم: "أتطلع إلى رؤية كيفية استفادة جيمي من هذه التجربة لتطوير قيادتها الخاصة، وتقديم المشورة إلى سائقينا الشبان بشأن ما يتطلبه الأمر لقيادة سيارة فورمولا 1".