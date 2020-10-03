زيادة أعداد المصابين بكورونا غير مرتبطة بتواجد المشجّعين في روسيا

تجري الفورمولا واحد اختبارات للكشف عن فيروس كورونا "كوفيد-19" كجزء من بروتوكولاتها الجديدة من أجل إقامة السباقات في 2020، وذلك عقب تفشّي الجائحة الذي تسبّب في تأجيل انطلاق الموسم.

ويخضع جميع الأفراد الذين يدخلون إلى البادوك والعاملين في السباقات لاختبارات بشكل إلزامي كل خمسة أيام، كما تكشف الفورمولا واحد عن أرقام الاختبارات أسبوعيًا.

وضمن البيان الأخير الذي تمّ إصداره يوم أمس الجمعة، أكّدت "فيا" والفورمولا واحد أنّ هنالك 10 حالات إيجابية من بين 1822 اختبار تمّ إجراؤه خلال الأيام السبعة الأخيرة.

وتسجّل تلك المرة الأولى التي تشهد فيها أرقام الفورمولا واحد أكثر من تسع حالات إيجابية، لكنّ كل الاختبارات الأيجابية أتت من "الأفراد المساعدين". حيث كان أعلى رقم سابق للحالات التي ثبتت أصابتها سبع حالات من بين 3256 اختبارًا تم الكشف عنها قبل ذلك بأسبوع.

وجاء في البيان: "تلك الحالات تمّت إدارتها سريعًا وبكفاءة من دون أن تؤثّر على الحدث".

وأضاف: "حضور الجماهير لم يؤثّر على الوضع، حيث لم يكن مسموحًا للمتفرجين بدخول المجال الحيوي الفورمولا واحد وفقًا للبروتوكول المعمول به".

يُشار إلى أنّ جائزة روسيا الكبرى شهدت أوّل سباق في 2020 سمح بحضور جماهيري ملحوظ، حيث فتحت حلبة سوتشي أبوابها أمام حوالي 30 ألف متفرّج في اليوم، ما يمثّل نصف السعة الاستيعابية لها.

من جانبه صرّح رومان غروجان سائق هاس على هامش جائزة روسيا الكبرة أنّ ذلك كان السباق الأوّل الذي لم يشعر فيه بالأمان داخل فندقه.

حيث قال: "ارتداء الأقنعة ليس إلزاميًا في روسيا. الندّال يرتدونها لكنّها لاتغطي أنوفهم. هنالك العديد من المشجّعين داخل الفندق، لذلك في بعض الأحيان نجد أنفسنا نتشارك المصعد مع أشخاص من خارج الفورمولا واحد. وذلك ليس أمرًا أرتاح معه للغاية".

واختتم: "لا أخشى أن أُصاب بفيروس كورونا من أجل صحتي، لكنني فقط لا أرغب ذلك كونه سيحرمني من السباقات، ولن يكون مسموحًا لي أن أقوم بوظيفتي".