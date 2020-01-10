الروزنامة الرسميّة لموسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد

مثلما أُعلن سابقًا فإنّ موسم 2020 سيكون الأطول في تاريخ البطولة، إذ ستشمل روزنامته 22 سباقًا.

وضمن الروزنامة الرسميّة للموسم الجديد، كشفت البطولة عن مواعيد جميع الحصص بالتواقيت المحليّة لكلّ جولة، ما عدا جائزة اليابان الكبرى التي سيتمّ تأكيدها في وقتٍ لاحق، حيث يُحاول القائمون على البطولة تأخير مواعيد حصصها ولو قليلًا من أجل ملاءمة تواقيت القارة الأوروبيّة بالنظر إلى إقامتها في الصباح الباكر.

كما تمّ تأخير موعد انطلاق جائزة بريطانيا الكبرى بساعة هي الأخرى، حيث سينطلق السباق على الساعة 15:10 بالتوقيت المحليّ عوضًا عن 14:10 العام الماضي، كما طرأ ذات التغيير على موعد جائزة الولايات المتّحدة الكبرى.

روزنامة 2020: