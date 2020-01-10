الروزنامة الرسميّة لموسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد
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10-01-2020
كشفت بطولة العالم للفورمولا واحد عن روزنامتها الرسميّة لموسم 2020 متضمّنة جميع المواعيد وتواقيت الحصص التي طرأت عليها بعض التعديلات.
مثلما أُعلن سابقًا فإنّ موسم 2020 سيكون الأطول في تاريخ البطولة، إذ ستشمل روزنامته 22 سباقًا.
وضمن الروزنامة الرسميّة للموسم الجديد، كشفت البطولة عن مواعيد جميع الحصص بالتواقيت المحليّة لكلّ جولة، ما عدا جائزة اليابان الكبرى التي سيتمّ تأكيدها في وقتٍ لاحق، حيث يُحاول القائمون على البطولة تأخير مواعيد حصصها ولو قليلًا من أجل ملاءمة تواقيت القارة الأوروبيّة بالنظر إلى إقامتها في الصباح الباكر.
كما تمّ تأخير موعد انطلاق جائزة بريطانيا الكبرى بساعة هي الأخرى، حيث سينطلق السباق على الساعة 15:10 بالتوقيت المحليّ عوضًا عن 14:10 العام الماضي، كما طرأ ذات التغيير على موعد جائزة الولايات المتّحدة الكبرى.
روزنامة 2020:
|الموعد
|الحدث
|الحلبة
|التجارب الأولى
|التجارب الثانية
|التجارب الثالثة
|التصفيات
|السباق
|غروب الشمس
|15 مارس
|جائزة أستراليا الكبرى
|ملبورن
|12:00-13:30
|16:00-17:30
|14:00-15:00
|17:00-18:00
|16:10
|19:39
|22 مارس
|جائزة البحرين الكبرى
|صخير
|14:00-15:30
|18:00-19:30
|15:00-16-00
|18:00-19:00
|18:10
|17:46
|5 أبريل
|جائزة فيتنام الكبرى
|هانوي
|11:00-12:30
|15:00-16:30
|12:00-13:00
|15:00-16:00
|14:10
|18:12
|19 أبريل
|جائزة الصين الكبرى
|شنغهاي
|11:00-12:30
|15:00-16:30
|12:00-13:00
|15:00-16:00
|14:10
|18:25
|3 مايو
|جائزة هولندا الكبرى
|زاندفورت
|11:00-12:30
|15:00-16:30
|12:00-13:00
|15:00-16:00
|15:10
|21:10
|10 مايو
|جائزة إسبانيا الكبرى
|برشلونة
|11:00-12:30
|15:00-16:30
|12:00-13:00
|15:00-16:00
|15:10
|20:58
|24 مايو
|جائزة موناكو الكبرى
|مونتي كارلو
|11:00-12:30
|15:00-16:30
|12:00-13:00
|15:00-16:00
|15:10
|20:58
|7 يونيو
|جائزة أذربيجان الكبرى
|باكو
|13:00-14:30
|17:00-18:30
|14:00-15:00
|17:00-18:00
|16:10
|20:08
|14 يونيو
|جائزة كندا الكبرى
|مونتريال
|11:00-12:30
|15:00-16:30
|11:00-12:00
|14:00-15:00
|14:10
|20:44
|28 يونيو
|جائزة فرنسا الكبرى
|لو كاستيلي
|11:00-12:30
|15:00-16:30
|12:00-13:00
|15:00-16:00
|15:10
|21:39
|5 يوليو
|جائزة النمسا الكبرى
|سبيلبرغ
|11:00-12:30
|15:00-16:30
|12:00-13:00
|15:00-16:00
|15:10
|20:58
|19 يوليو
|جائزة بريطانيا الكبرى
|سيلفرستون
|11:00-12:30
|15:00-16:30
|12:00-13:00
|15:00-16:00
|15:10
|21:12
|2 أغسطس
|جائزة المجر الكبرى
|بودابست
|11:00-12:30
|15:00-16:30
|12:00-13:00
|15:00-16:00
|15:10
|20:15
|30 أغسطس
|جائزة بلجيكا الكبرى
|سبا-فرانكورشان
|11:00-12:30
|15:00-16:30
|12:00-13:00
|15:00-16:00
|15:10
|20:24
|6 سبتمبر
|جائزة إيطاليا الكبرى
|مونزا
|11:00-12:30
|15:00-16:30
|12:00-13:00
|15:00-16:00
|15:10
|19:50
|20 سبتمبر
|جائزة سنغافورة الكبرى
|مارينا باي
|16:30-18:00
|20:30-22:00
|18:00-19:00
|21:00-22:00
|20:10
|19:01
|27 سبتمبر
|جائزة روسيا الكبرى
|سوتشي
|11:00-12:30
|15:00-16:30
|12:00-13:00
|15:00-16:00
|14:10
|18:08
|11 أكتوبر
|جائزة اليابان الكبرى
|سوزوكا
|17:24
|25 أكتوبر
|جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
|أوستن
|11:00-12:30
|15:00-16:30
|13:00-14:00
|16:00-17:00
|14:10
|18:50
|1 نوفمبر
|جائزة المكسيك الكبرى
|مكسيكو سيتي
|11:00-12:30
|15:00-16:30
|10:00-11:00
|13:00-14:00
|13:10
|18:02
|15 نوفمبر
|جائزة البرازيل الكبرى
|ساو باولو
|11:00-12:30
|15:00-16:30
|12:00-13:00
|15:00-16:00
|14:10
|18:29
|29 نوفمبر
|جائزة أبوظبي الكبرى
|ياس مارينا
|13:00-14:30
|17:00-18:30
|14:00-15:00
|17:00-18:00
|17:10
|17:33
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حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
الروزنامة الرسميّة لموسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد
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منصة السباق
٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
|الحصة
|التاريخ
|
التوقيت المحلي
توقيتك
|المحتوى
|التجارب الحرّة الأولى
|
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
|
04:00
13:00
|
|التجارب الحرّة الثانية
|
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
|
08:00
17:00
|
|التجارب الحرّة الثالثة
|
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
|
05:00
14:00
|
|التجارب التأهيليّة
|
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
|
08:00
17:00
|
|السباق
|
الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
|
08:10
17:10
|
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