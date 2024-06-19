الرقم القياسي من 90 عامًا الذي كسرته فيراري في 2024
سطّرت فيراري اسمها مجددًا في كتب التاريخ عبر فوزها بسباق لومان 24 ساعة وجائزة موناكو الكبرى في الفورمولا 1 هذا العام.
الفائز بالسباق رقم 50 إيه إف كورسي فيراري 499 بي: انطونيو فوكو، ميغيل مولينا، نيكلاس نيلسون
الصورة من قبل: ألكسندر ترينتز
مرّت 90 عامًا منذ أن حقق مصنع واحد الفوز في كل من جائزة موناكو الكبرى العريقة وسباق التحمل الأشهر لومان 24 ساعة، لكن فيراري باتت أول فريق يفعل ذلك في 2024 منذ ألفا روميو في العام 1934.
جدير بالذكر أن سباقي لومان وموناكو هما اثنان من السباقات الثلاثة التي تشكّل التاج الثلاثي لرياضة السيارات، حيث أن الفوز بأي منهم يعد إنجازًا في حد ذاته، لكن إنشاء برنامج تسابق قادر على الفوز بسباقين من الثلاثة في ذات العام يعد أمرًا في غاية الصعوبة، ومثير للدهشة والإعجاب كذلك.
كما أن قدرة فيراري على خوض كلا التحديين في موسم 2024 يعدّ إشارة رائعة لآمال السكوديريا.
تجدر الإشارة كذلك إلى أن عالم رياضة السيارات كان مختلفًا للغاية في 1934، حيث أن الفورمولا 1 لم تتواجد كبطولة عالم حتى بعد ذلك بعدة سنوات، كما أن الحرب العالمية الثانية كانت لم تقتحم بعد القارة الأوروبية وتحول بشكل دراماتيكي تقنيات الرياضة. إذ أن أسرع لفة في جائزة موناكو في ذاك العام 2 دقيقة و2 ثانية، بالمقارنة مع دقيقة و14 ثانية في 2024.
هذا ولم يصبح شارل لوكلير أول مونغاسكي يفوز في موطنه موناكو منذ لويس شيرون في 1931 وحسب، لكنه حقق كذلك الخطوة الأولى من ثنائية الإمارة ولومان لفريق فيراري.
بينما تمكنت أيه اف كورسيه ضمن برنامج فيراري في بطولة العالم لسباقات التحمل بتكرار إنجازها في 2023 عبر الفوز مجددًا بسباق لومان 24 ساعة الأعرق، ولكن هذه المرة مع السيارة رقم 50 التي يقودها أنطونيو فوكو، نيكلاس نييلسن وميغيل مولينا.
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