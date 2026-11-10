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فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

الرابحون والخاسرون من جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا 1 وسط الفوضى المثيرة

قدمت عطلة نهاية أسبوع جولة تأثرت بالأمطار على حلبة إنترلاغوس مع سباق آخر لا يُنسى في بطولة العالم للفورمولا 1، لكن الأخطاء كانت حاضرة بقوة أيضاً...

فيليب كليرين

منشور: 10-11-2026

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لاندو نوريس

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي





موتورسبورت.كوم "برايم"



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إعداد وترجمة / خلدون يونس

ألم تستمتعوا بما شاهدتم؟ بينما حقق لاندو نوريس فوزه الثالث المستحق هذا الموسم، تعثّر فريق مرسيدس جماعياً، في حين قدّم ماكس فيرستابن عرضاً استثنائياً آخر في جائزة البرازيل الكبرى.

الرابح: لاندو نوريس

يحب أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين، وصف لاندو نوريس بأنه خبير التعامل مع مستويات التماسك المنخفضة. فعندما تصبح الظروف صعبة، يكون نوريس من بين أفضل السائقين في التأقلم واستخراج أقصى ما يمكن من سيارته.

وقال ستيلا: "إنه يتمتع بحساسية كبيرة في فهم مقدار التماسك المتاح، كما أنه، برأيي، سائق متكامل للغاية. وليست هذه المرة الأولى التي نشهد فيها قدرته على أن يكون من بين الأسرع في تحديد حدود السيارة، عندما تكون الظروف متغيرة ومختلطة".

وبالفعل، قدّم نوريس أداءً مميزاً عندما كان الأمر في غاية الأهمية، فانتزع مركز الانطلاق الأول في تصفيات حماسية، سواء كان ذلك بفضل سوء التواصل داخل مرسيدس أم من دونه، وفقاً لما يراه معظم المتابعين، قبل أن يمضي قدماً نحو الفوز بالسباق بطريقة متحكّم بها.

وساعد نوريس في مهمته تعثّر محاولة ماكس فيرستابن للمنافسة على الفوز، بعدما أثّر الانتقال إلى الإطارات الملساء في توازن سيارته، وهي مسألة لا يزال فريق ريد بُل يحقق فيها. لكن نوريس لم يبدُ في أي لحظة مهدداً بخسارة السباق. وعندما امتلك سيارة قادرة على الفوز، نجح في تحقيق ثلاثة انتصارات من أصل أربعة سباقات، ولم يفلت منه سوى سباق مدريد بسبب سوء الحظ في توقيت دخول سيارة الأمان.

كان ذلك أداءً شبه مثالي، إلى أن حانت مراسم منصة التتويج، حين حطّم نوريس زجاجة شراب ووجد نفسه وسط الألعاب النارية. ولحسن الحظ، لم يتعرض لأي أذى.

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

الرابح/الخاسر: مرسيدس

شهدت جائزة البرازيل الكبرى احتفال مرسيدس بالثنائية، لكن السباق بحد ذاته كان مناسبة تفضل نسيانها. فخلال التجارب الحرة، بدت مرسيدس الفريق الأوفر حظاً للمنافسة، بفضل أداء مميز في المحاكاة الطويلة، وذلك بقيادة كيمي أنتونيللي، بطل العالم المتوّج حديثاً.

لكن السائق الإيطالي وجورج راسل ارتكبا أخطاء خلال السباق؛ إذ خرج أنتونيللي عن المسار بعدما واجه مشاكل في التحكم بالسيارة، وكان يتصدر السباق حينها، بينما نفّذ راسل مناورة معاكسة عند مخرج منطقة الصيانة.

ومع ذلك، قدّم السائقان ما يكفي لضمان اللقب التاسع لمرسيدس في بطولة الصانعين، والأول منذ موسم 2021 الذي شهد أحداثاً مفصلية. ولهذا، لن يكترث توتو وولف وفريقه كثيراً بنتيجة سباق البرازيل على المستوى الفردي. فعندما تكون قادراً على المنافسة بهذا القدر من الثبات مثل مرسيدس، لا تعدو نتيجة سباق واحد أن تكون تفصيلاً هامشياً في ختام موسم ناجح.

الرابح: ماكس فيرستابن

ما سرّ ارتباط ماكس فيرستابن بسباقات العودة المذهلة في ساو باولو؟ فهذه هي السنة الثالثة توالياً التي يضطر فيها فيرستابن إلى الانطلاق من مؤخرة الترتيب، لكنه ينجح بطريقة ما في الصعود إلى منصة التتويج، بعدما جمع 51 مركزاً في سباقات الأعوام الثلاثة.

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وأشار أحد الصحفيين المحليين إلى أنه لا بد من وجود شيء مميز في مياه البحيرة التي تحمل الحلبة اسمها. وربما يكون صديقنا البرازيلي محقاً جزئياً. لكن المسألة قد لا تتعلق بمياه البحيرات في إنترلاغوس، بل بالأمطار التي غالباً ما تقلب الموازين وتُخرج أفضل ما لدى سائقين من أمثال فيرستابن.

وعندما اقترب بطل العالم أربع مرات إلى مسافة تسع ثوانٍ من نوريس، بدا حتى أن الفوز بالسباق بعد الانطلاق من المركز الـ21 أصبح ممكناً. لكن محاولة المنافسة على الانتصار تراجعت عند تلك النقطة.

وقال فيرستابن: "بمجرد انتقالي إلى الإطارات الملساء، عانيت داخل المنعطفات السريعة، ما جعل قيادة السيارة صعبة جداً. علينا أن نفهم ما إذا كان شيء ما قد تعرّض للكسر في السيارة، أو ما إذا كنا قد خسرنا جزءاً من الأداء الانسيابي أو أي شيء آخر، لأن ما حدث لم يكن طبيعياً".

الخاسر: فيراري

في الوقت الذي قدّم فيه فيرستابن استعراضه البطولي المعتاد، واجهت فيراري صعوبات أكبر بكثير في تعويض عقوبتي التراجع على شبكة الانطلاق اللتين فُرضتا على شارل لوكلير ولويس هاميلتون.

لكن انطلاقة هاميلتون، الذي بدأ السباق من المركز الـ20، كانت مذهلة. فقد شق طريقه من الجهة الخارجية وسط مجموعة من السيارات عند المنعطف الأول، ثم تجاوز عدداً إضافياً من المنافسين خلال الطريق إلى المنعطف الرابع، ليتقدم إلى المركز الـ11 خلال لفة واحدة فقط.

لكن هاميلتون وزميله لوكلير كانا من بين أوائل السائقين الذين بدؤوا يفقدون وتيرتهم على الإطارات المتوسطة، وسط ما بدا أنه تآكل مفرط في الإطارات الخلفية مع جفاف المسار، وهو ما وضع السيارتين في موقف صعب.

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

وتعرض هاميلتون لاحقاً لدوران حول نفسه عند الدخول إلى الخط المستقيم، مع عودة الأمطار الغزيرة، وذلك قبل دخوله إلى منطقة الصيانة لتركيب الإطارات المتوسطة. أما لوكلير، فقد تلقى عقوبة قاسية نسبياً بالزمن قدرها خمس ثوانٍ، إثر احتكاك طفيف مع لاوسون في المراحل الختامية.

وأثار السائقان بعض الحماس خلال مواجهة قصيرة جنباً إلى جنب، جاءت على خلفية أحداث الأسبوع الماضي في المكسيك. لكن رغم التصريحات الصادرة عن جميع الأطراف، والتي أشارت إلى أن الخلاف في المكسيك قد حُلّ بالكامل بين هاميلتون ولوكلير ومدير الفريق فريد فاسور، فإن الوقت وحده سيكشف ما إذا كان الأمر كذلك بالفعل.

الرابح: إسحاق حجار

في ظل أسوأ ظروف قيادة اختبرها في مسيرته حتى الآن، قدّم إسحاق حجار ما يُرجح أنه أفضل سباق له على الإطلاق. فهذا النوع من السباقات هو ما كان فيرستابن يحتاج فيه إلى سائق يسانده ويحمي ظهره، وربما كان استعداد حجار للتفكير في استراتيجيات بديلة ليصبّ في مصلحة ريد بُل، خلال محاولته الضغط على نوريس.

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وفي نهاية المطاف، لم يكن لذلك تأثير فعلي، إذ حافظ حجار على مركزه الثالث. لكن بعد أن سمح لفيرستابن بتجاوزه خلال مطاردته لنوريس، تحلى السائق الفرنسي الشاب بالجرأة الكافية ليسأل ريد بُل عن إمكانية إعادة ترتيب المراكز مجدداً، في حال لم يتمكن فيرستابن من انتزاع الصدارة.

من الواضح أنه ليس سائقاً ثانياً خجولاً أو خاضعاً للأوامر.

الخاسر: ألبين

بالنسبة إلى فريق كان ينافس بقوة على المركز الخامس في بطولة الصانعين، جاء النصف الثاني من الموسم مخيباً للآمال بشدة بالنسبة إلى ألبين. ففي الوقت الذي شق فيه ريسينغ بولز طريقه بسهولة نحو مركز أفضل الفرق خلف الأربعة الكبار، واجهت ألبين صعوبة في تقديم عطلات نهاية أسبوع متتالية تحصد خلالها النقاط. وحتى عندما نجحت في ذلك، أهدرت فرصها بنفسها بسبب العقوبات، كما حدث في المكسيك.

وكان الوضع مختلفاً في البرازيل، إذ لم تكن ألبين حاضرة في المنافسة طوال عطلة نهاية الأسبوع الممطرة، وسط مؤشرات واضحة على وجود قصور انسيابي هوائي في حزمة سيارتها الحالية عند القيادة في الظروف الماطرة.

بيير غاسلي، ألبين

الصورة من قبل: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

وبعد أن أنهى السباق في المركز الـ14، متأخراً بمركز واحد عن زميله فرانكو كولابينتو، قال بيير غاسلي: "لدينا الكثير لمراجعته، ولا سيما أداء السيارة في الظروف الماطرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ كان مستوى التماسك ضعيفاً للغاية على الإطارات المتوسطة وإطارات الأمطار الغزيرة على حد سواء".

"بعد الإحباط الذي عشناه في تصفيات الأمس، رصدنا بعض الأمور غير المعتادة في بيانات الأداء الانسيابي الهوائي للسيارة في الأجواء الماطرة، وأعلم أننا سنحتاج إلى وقت لمراجعتها وفهمها بشكل أفضل".

الرابح: ليام لاوسون

آه، إنها حالة ليام لاوسون المثيرة للاهتمام. فقد ارتقى السائق النيوزيلندي إلى المركز السابع بعد عقوبة لوكلير، بينما يواصل معركته للحفاظ على مقعده في البطولة، رغم جمعه ضعف عدد النقاط التي سجلها زميله في الفريق.

وبعد تألقه في حصة التصفيات الماطرة، قدّم لاوسون انطلاقة خاطفة، وتبع أنتونيللي متجاوزاً نوريس عبر منعطفات سينا، ليحتل المركز الثاني في المراحل الأولى من السباق.

لكن مع وصول الإطارات المتوسطة إلى نطاق التشغيل المثالي، عادت وتيرته إلى مستوياتها الطبيعية، وبدأ لاحقاً بالتراجع وسط مجموعة المنافسين، بسبب ارتفاع حرارة الإطارات الخلفية.

ومع ذلك، أظهر لاوسون روحاً قتالية أكبر، وقدم المزيد من الأسباب التي تدفع مسؤولي ريد بُل وريسينغ بولز إلى الإبقاء عليه، قائلاً: "في الوقت الحالي، أحاول فقط الاستمتاع بقيادة السيارة، لأنني مع كل ما يحدث خارج الحلبة، لا أعرف حقاً ما الذي يُفترض بي فعله أيضاً".

الرابح: فرناندو ألونسو

عندما تلوح الأمطار في الأفق، يمكنكم الرهان على أن فرناندو ألونسو سيقدم عرضاً يستحق المتابعة. وبالفعل، قدّم السائق الإسباني المخضرم أداءً مميزاً في التصفيات، ونجح في بلوغ القسم الثالث، قبل أن يتحول ذلك إلى المركز الثامن على شبكة الانطلاق، بعد سلسلة العقوبات التي شهدتها جائزة البرازيل الكبرى.

لكن انطلاقة ألونسو كانت كارثية، بعدما خسر ستة مراكز إثر احتكاك مع أوليفر بيرمان عند المنعطف الثالث. ومع ذلك، قدّم الإسباني عرضاً ذكياً وقوياً في وسط الترتيب، منح جماهيره سبباً جديداً للاحتفال، ولا سيما بعدما تجاوز هاميلتون من الجهة الخارجية في القسم الداخلي من الحلبة، مستغلاً تراجع وتيرته.

شارل لوكلير، فيراري وفرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

ولم يُكافأ ألونسو بالنقاط، بعدما أنهى السباق في المركز الـ12، لكنه على الأقل عاد إلى المنافسة والقتال مجدداً، بدلاً من مجرد عدّ الأيام المتبقية حتى انطلاق موسم 2027.

وقال ألونسو: "كانت السيارة مذهلة اليوم. أعتقد أن هذا كان السباق الذي شهدنا فيه أعلى مستويات التنافسية. لقد كنا نتسابق إلى جانب سيارات فيراري في مرحلة من السباق، ثم إلى جانب مرسيدس في اللفات الأخيرة. ومع مقدار الوقت الذي نخسره على الخطوط المستقيمة، فهذا يعني أننا ربما كنا أسرع منهم بنحو ثانية كاملة...".

الخاسر: كاديلاك

بعد سبعة أيام من خروجه من جائزة المكسيك الكبرى إثر عطل في نظام التعليق، لم يتمكن فالتيري بوتاس حتى من بدء سباق البرازيل، بسبب مشكلة في تثبيت صامولة إحدى العجلات بشكل غير صحيح على شبكة الانطلاق، ما حال دون تمكن الفريق من فكّ العجلة الخلفية اليمنى لسيارته.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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