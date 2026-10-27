فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

الرابحون والخاسرون بعد جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا 1

بينما قرّب فوز أندريا كيمي أنتونيللي التاسع هذا الموسم من حصد الإيطالي الشاب للقبه العالمي الأول، ازداد زميله جورج راسل إحباطًا خلال جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا 1.

فيليب كليرين

منشور: 27-10-2026

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أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: ستيفن تي / صور لات/ صور جيتي





موتورسبورت.كوم "برايم"



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إعداد وترجمة / خلدون يونس

لم يكن سباق الفورمولا 1 في أوستن كلاسيكيًا كما كان متوقعًا، وهو أمر مؤسف بعض الشيء لأن العديد من العناصر اللازمة لذلك كانت متوافرة. فقد كانت الفرق الأربعة متقاربة نسبيًا، وكانت تركيبات الإطارات الثلاث جميعها حاضرة، ما أتاح المجال لمنافسة بين استراتيجيات مختلفة.

لكن حلبة الأمريكيتين لم تستطع تقديم الكثير لإرباك حظوظ الفائز كيمي أنتونيللي، البالغ من العمر 20 عامًا، والذي بات الآن على أعتاب كتابة التاريخ يوم الأحد المقبل في المكسيك.

الرابح: كيمي أنتونيللي

مع اكتفاء كل من لويس هاميلتون وجورج راسل بالكاد بالحفاظ على فرصهما النظرية في المنافسة على اللقب، يصعب الاقتراب من حسم البطولة أكثر مما فعل أنتونيللي في تكساس.

وسيتعين على هاميلتون وراسل الفوز في المكسيك الأسبوع المقبل، وهو أمر غير ممكن وفقًا لحساباتنا الرياضية. وحتى إذا تمكن أحدهما من الفوز على حلبة مكسيكو سيتي، فلن يحتاج أنتونيللي سوى إلى انتزاع نقطة أو نقطتين ليصبح أصغر بطل عالمي في تاريخ الفورمولا 1، متقدمًا بفارق ثلاث سنوات كاملة على سيباستيان فيتيل.

وصف توتو وولف فوز سائقه أنتونيللي في أوستن بأنه الأفضل له، بعدما صمد أمام الضغوط المبكرة رغم انطلاقه بإطارات متوسطة أبطأ، ثم فرض سيطرته على مجريات السباق ببساطة، دون أن يتأثر بالمناورات الاستراتيجية، في وقت التزم فيه هو ومرسيدس بالخطة الموضوعة للتوقف مرة واحدة.

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وربما نسي وولف، وسط كل هذه النشوة، فوز أنتونيللي المذهل بعد عودته القوية على أرضه في مونزا، والذي شهد مشاهد نادرة شجّع فيها مشجعو فيراري سيارة مرسيدس الفضية.

أما فيما يتعلق باحتفالات أنتونيللي باللقب، فسيتعين على مرسيدس الآن نقل القمصان التي أعدّتها مسبقًا، وأوراق الزينة، وغالونات المشروبات الفوارة إلى العاصمة المكسيكية. وربما يكون ذلك أفضل في نهاية المطاف، فسنّ الشرب القانوني في المكسيك هو 18 عامًا، وليس 21…!

مرآب فريق مرسيدس قبل بدء السباق، حيث تتجه أنظار وسائل الإعلام نحو أنتونيلّي، المرشح الأقرب للتتويج باللقب

الصورة من قبل: Filip Cleeren

بعيدًا عن المزاح، وصل راسل إلى مستوى جديد من التراجع في السباقات الأخيرة، ومن الصعب تحديد السبب بدقة. وحتى إذا كنت تعتقد أن أنتونيللي أسرع بطبيعته أو أفضل من زميله، وهو احتمال تتزايد الأدلة على صحته، فإن راسل ليس بعيدًا كثيرًا عن وتيرة السائق الإيطالي، ما يعني أن هناك أمرًا آخر يحدث.

وتتمثل إحدى النظريات في أن تحديث مرسيدس الذي أُدخل في ماليزيا، وجعل السيارة أسرع لكنه جعل استغلالها والوصول بها إلى نافذة الأداء المثلى أكثر صعوبة، قد أثّر في راسل بدرجة أكبر من أنتونيللي. فعندما لا تستجيب سيارة مرسيدس "دبليو 17" تمامًا لما يريده، يبدو أن راسل يفقد قدرته على المنافسة بصورة أسرع من زميله الأقل خبرة.

وقال راسل، الذي أنهى السباق في المركز الثامن بعدما بقي عالقًا خلف سائق مكلارين أوسكار بياستري، الذي كان يعاني بدوره: "ستّ لفات جيدة و50 لفة سيئة. أريد أن أفهم لماذا كانت الوتيرة سيئة للغاية في القسم الأول".

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وأضاف: "هناك مؤشرات على أن نافذة الإعدادات ضيقة جدًا. آمل أن يكون هذا تفسيرًا لافتقاري إلى السرعة اليوم، لكن عليّ التعمق في الأمر مع فريقي، لأنه من الصعب فهم الوضع عندما تكون بعيدًا جدًا عن المنافسة".

ومع اقتراب راسل أيضًا من خسارة المركز الثاني لصالح هاميلتون في الترتيب العام، تتمثل الأولوية الرئيسية للسائق البريطاني في وقف هذا التراجع وإيجاد حلول عملية تسمح له بدخول فترة التوقف بين الموسمين في وضع أفضل من وضعه الحالي.

قبل أسبوعين، تعرض لوكلير للانتقادات بسبب انطلاقته الحذرة في سنغافورة، حين سنحت له فرصة قد تحدد نتيجة السباق لتجاوز ماكس فيرستابن، صاحب مركز الانطلاق الأول، عند المنعطف الأول، لكنه تراجع عن المحاولة.

وسواء بقيت تلك الفرصة الضائعة عالقة في ذهنه أم لا، لم يُظهر لوكلير أي تردد يُذكر في أوستن، إذ اندفع ببراعة من الجهة الخارجية متجاوزًا السائق الهولندي عبر المنعطفات المتتالية في المقطع الأول الرائع من حلبة الأمريكيتين.

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وقال لوكلير: "نعم، كان ذلك ممتعًا. لم أكن أعرف حقًا كيف ستسير الأمور. كان التجاوز متقاربًا للغاية، لكنه كان ممتعًا".

وعوّض هو وفيراري عن حصة تأهيلية أخرى لم تحقق النتيجة المتوقعة، من خلال تقديم سباق أقوى، وتمكن لوكلير من تجاوز فيرستابن مجددًا في الثلث الأخير من السباق، مستفيدًا من تفوقه في الحفاظ على عمر الإطارات.

خاض شارل لوكلير وماكس فيرستابن منافسةً محتدمةً، سيارةً بجانب سيارة، في مستهل مواجهة أوستن

الصورة من قبل: James Sutton / LAT Images via Getty Images

انتزع إسحاق حجار نتيجة رائعة في التجارب التأهيلية، رغم أن عطلة نهاية الأسبوع كانت صعبة عليه حتى تلك المرحلة، لكن سباقه انهار سريعًا يوم الأحد.

وقال: "أنا أشاهد للتو انطلاقتي في السباق. كان كل شيء مثاليًا من ناحية الإجراءات، ثم حصلت على دفعة أكبر من اللازم من القابض. وهذه أمور خارجة عن سيطرتي، وقد بدأت... أعاني من ضعف في الاتصال اللاسلكي، ولا أستطيع سماع ما يحدث. ودخلت إلى منطقة الصيانة باستخدام إعدادات غير صحيحة، ثم... أخسر ثانية في كل لفة على تلك الإطارات القاسية".

وبعد تراجعه إلى المركز السادس، بعدما انطلق من المركز الثالث، شعر حجار بإحباط شديد بسبب مشاكله، إلى درجة أنه فقد أعصابه تدريجيًا عبر الاتصال اللاسلكي، في مشهد أعاد إلى الأذهان بعض ملامح شخصيته سريعة الانفعال خلال مشاركته في الفورمولا 2.

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وتسببت مشاكل الاتصال اللاسلكي في ضياع بعض المعلومات، مثل التحول إلى الإطارات القاسية، وهو القرار الذي فاجأ حجار. وكانت النتيجة النهائية ضياع فرصة الصعود إلى منصة التتويج بسبب سلسلة من المشاكل الخارجة عن سيطرة السائق الفرنسي من أصول جزائرية، ما أضاع بعضًا من العمل الممتاز الذي أنجزه للتعافي من يوم جمعة صعب.

ولخص حجار الوضع قائلًا: "كانت الوتيرة جيدة اليوم، وهذا هو الجزء الصعب في الأمر. لقد نفذنا كل شيء بإتقان، لكننا نعجز عن التعامل مع كل تلك الأمور الصغيرة والسخيفة. علينا أن نتقنها هي الأخرى".

كان ليام لاوسون أحد أبرز المؤدين في أوستن

الصورة من قبل: Visa Cash App Racing Bulls

كانت عطلة نهاية الأسبوع التي خاضها ليام لاوسون في جائزة الولايات المتحدة الكبرى جديرة بالثناء، إذ تعامل مع ظروف صعبة أخرجته من منطقة راحته وقدم أداءً مميزًا فيها. لكن هذا ليس كل شيء، فهناك أيضًا ظهوره الأول مباشرةً أمام الجمهور كمغنٍ وكاتب أغانٍ مساء الخميس. أما أداؤه على الحلبة فلم يكن أقل جدارة بالاهتمام.

مدّد لاوسون سلسلة ريسينغ بولز من إنهاء السباقات ضمن مراكز النقاط إلى ستة سباقات متتالية، بعدما قاد سيارته بثبات إلى المركز التاسع. وكانت حلبة الأمريكيتين مناسبة أخرى أثبت فيها الفريق الأنجلو-إيطالي أنه الأفضل بين بقية الفرق، متقدمًا على ألبين وآودي.

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وبعد عدة نتائج بالمركز السادس، يقترب فريق ريسينغ بولز من تحقيق نتيجة أفضل بمركز واحد، ليحصد أفضل نتيجة في تاريخه ضمن بطولة الصانعين. ويملك الفريق الآن 102 نقطة، متقدمًا بفارق 33 نقطة على ألبين. وسيحتاج الفريق الفرنسي إلى تكرار معجزته المتمثلة في صعود سائقيه معًا إلى منصة التتويج خلال جائزة البرازيل الكبرى لعام 2024، حتى يتمكن من قلب الموازين.

الخاسر: مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: Alex Slitz / Getty Images

أظهر تردد لاندو نوريس المتشائم، الذي اقترب من المرارة، عبر الاتصال اللاسلكي مع الفريق في المراحل الأخيرة من السباق، كيف يبدو الانتقال من امتلاك أسرع سيارة خلال معظم الموسمين الماضيين إلى امتلاك رابع أسرع سيارة. إنه أمر لا يدعو إلى السعادة. ويمكن تلخيص موقف نوريس بعبارة "افعلوا ما تريدونه بالاستراتيجية"، بينما حاول التمسك بمركز على منصة التتويج باستخدام إطارات قاسية مستهلكة.

كانت تلك مخاطرة تستحق المحاولة، لكنها لم تغيّر كثيرًا من النتيجة النهائية، إذ أنهى نوريس السباق في المركز الخامس. وبعد خروجه من السيارة واستعادة هدوئه، أصبح أكثر اعتدالًا في تصريحاته. وفي نهاية المطاف، لا تزال مكلارين قريبة من المنافسة، إذ تتقارب الفرق الأربعة الكبرى في الفورمولا 1 لعام 2026 بصورة مفاجئة خلال الموسم الأول من تطبيق اللوائح الجديدة بالكامل.

بل حتى أن نوريس شعر بتفاؤل بأنه كان قادرًا على انتزاع مركز في الصف الأول عند الانطلاق لو قدم لفة تأهيلية أفضل. لكن ذلك لا يجعل تقبّل الغياب المفاجئ للانتصارات أمرًا أسهل بالنسبة إلى بطل العالم الحالي.

وفي الوقت نفسه، تتواصل معاناة بياستري مع سيارة عام 2026. ولم يكن من المفاجئ أن تظهر مؤشرات قليلة على إحراز تقدم في أوستن، إذ كانت الحلبة بالفعل واحدة من أضعف الحلبات بالنسبة إليه في عام 2025، عندما كانت السيارة عمومًا أكثر ملاءمة لأسلوب قيادته. ومن المرجح أن تكون المكسيك، حيث يشيع انزلاق السيارات أيضًا بسبب الارتفاع عن سطح البحر وانخفاض التماسك على الحلبة، اختبارًا صعبًا آخر للمشجعين الأستراليين الذين يتابعون بطلهم المحليّ.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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