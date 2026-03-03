تهدّد التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط انطلاقة موسم فورمولا 1. وقد دفع ذلك شركة بيريللي إلى إلغاء اختبار الإطارات الذي كان مقرراً في البحرين، ما أثار تساؤلات حول سلامة السفر من أوروبا إلى أستراليا. كما يجري النقاش أيضاً حول إقامة سباقي البحرين والسعودية.

وبسبب الأحداث الأخيرة، علّقت بعض المطارات عملياتها. كما أثارت هذه التطورات تساؤلات حول مصير سباق جائزة البحرين الكبرى المقرر في 12 أبريل، في حين من المقرر إقامة جائزة السعودية الكبرى بعده بأسبوع.

وأصدرت إدارة الفورمولا 1 البيان التالي للصحافة:

"تقام السباقات الثلاثة المقبلة في أستراليا والصين واليابان، وليس في الشرق الأوسط. لا تزال هناك بضعة أسابيع حتى هذه السباقات. وكما هو الحال دائماً، نتابع هذه الأوضاع عن كثب ونعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية".

ومع ذلك، أثار الوضع أيضاً تساؤلات حول جائزة أستراليا الكبرى، نظراً لأن الفرق يجب أن تسافر من أوروبا إلى ملبورن.

وعلى الرغم من أن غالبية الشحنات كانت قد أُرسلت بالفعل بعد تجارب ما بعد الموسم في البحرين، فإن مدير فريق فيراري فريدريك فاسور صرّح بعد يوم الجمعة بأن محركات فيراري ستصل خلال 48 ساعة. ويبقى السؤال الأكبر الآن هو سلامة الأفراد.

وأوضح ترافيس أولد صباح الاثنين، متحدثاً من حلبة ألبرت بارك، أنه لا يتوقع أية مشاكل.

فقال: "يتم التعامل مع جزء كبير من هذه العمليات من قبل الفورمولا 1. نحن نتحدث عن الفرق والسائقين وموظفي البطولة. حوالي 1000 شخص كانوا قد رتبوا رحلاتهم وكان من المتوقع وصولهم اليوم أو غداً أو الأربعاء. جميع هذه الرحلات كان لا بد من تغييرها. لكن الأهم أنهم تمكنوا من حل الأمر. كل الشحنات موجودة هنا وجاهزة. لذلك نحن واثقون للغاية من أن هذا لن يؤثر على السباق".

وأضاف أولد لاحقاً في مؤتمر صحفي آخر: "تمّ إجراء بعض ترتيبات الرحلات خلال الـ 48 ساعة الماضية. وهذا يقع إلى حد كبير ضمن مسؤولية الفورمولا 1. مهمتهم ضمان وصول الفرق والسائقين والموظفين إلى هنا. وحتى صباح اليوم، وبحسب المناقشات التي أجريتها، كل شيء يسير وفق الخطة".

ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس وزراء البحرين ومحمد بن سُليّم، رئيس الاتّحاد الدولي للسيارات وستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد والسير جاكي ستيوارت الصورة من قبل: Mark Sutton / Motorsport Images

وأردف: "بعض السائقين وأعضاء الفرق موجودون بالفعل هنا. لكن هناك عدداً أكبر في المملكة المتحدة وأوروبا. لقد كانت عملية مكثفة بالنسبة لهم وبذلوا جهداً كبيراً".

واسترسل: "استناداً إلى السنوات السابقة، يمكنني القول إن الجميع سيكون هنا بحلول يوم الأربعاء. كل من يجب أن يكون هنا سيصل، ولن يكون هناك أي تأثير سلبي على السباق أو الحدث. سيصلون جميعاً في الوقت المحدد".

واختتم: "هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الفورمولا 1 التحديات. فقد تم إلغاء جائزة أستراليا الكبرى 2020 قبل ساعات من انطلاق أول حصة تجارب حرة يوم الجمعة بسبب جائحة كوفيد-19. وخلال جائزة السعودية الكبرى 2022، استهدف هجوم صاروخي منشأة تابعة لـ أرامكو بالقرب من حلبة جدة، ووقع انفجار بينما كانت السيارات على الحلبة خلال التجارب الحرة الأولى. ورغم ذلك، واصلنا من حيث توقفنا".