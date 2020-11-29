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فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى / أخبار عاجلة

الدكتور إيان يشرح كيفيّة نجاة غروجان

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الدكتور إيان يشرح كيفيّة نجاة غروجان
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قال الدكتور إيان روبرتس المندوب الطبيّ لدى "فيا" أنّ نفخة من مطفأة الحرائق أخمدت ألسنة اللهب قليلًا وسمحت له بمساعدة رومان غروجان على مغادرة سيارته المحترقة في سباق البحرين.

تمّت الإشادة بروبرتس بشكلٍ واسع، وكذلك ألان فان دير ميرفي سائق السيارة الطبيّة والمارشلز المحليين، على إثر الحادث المروّع الذي تعرّض له رومان غروجان في اللفّة الأولى من السباق.

وخرج غروجان من ألسنة اللهب بحروق في يديه، وسيُمضي ليلته في المستشفى.

وقال روبرتس لقناة "سكاي اف1": "كنّا نسير خلف السيارات في اللفّة الأولى بشكلٍ طبيعي. كانت هناك كرة لهب ضخمة ووصلنا إلى مشهدٍ غريبٍ جدًا كانت فيه نصف سيارة متّجهة في الوجهة الخاطئة، وهناك نيران مستعرة بجانب الحاجز الجانبيّ".

وأضاف: "بالنظر إلى اليمين، فقد كان بوسعي رؤية رومان يُحاول الخروج. احتجنا لطريقة ما للوصول إليه، لذا وصل أحد المارشلز هناك وكانت لديه مطفأة وكانت كافية لدفع اللهب بعيدًا بما فيه الكفاية للسماح لرومان بالنهوض والوقوف بما فيه الكفاية ما سمح لي بالوصول إليه وسحبه أعلى الحاجز".

ونقل روبرتس غروجان إلى السيارة الطبيّة وأجرى فحوصات سريعة عليه.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّني طلبت منه الجلوس. كان يرتعش وكانت خوذته عاتمة بالكامل، بل ذاب حاجبها في الحقيقة. تمكّنت من نزع خوذته من أجل تفقّد كلّ شيء".

وأضاف: "أعني تأثير النيران، وكذلك استنشاقه للأدخنة، أو مواجهته لمشاكل في التنفّس، أو إن كان شيء ما قد دخل إلى خوذته".

ثمّ تابع: "لكن بالنظر إليه من ناحية سريريّة فقد كنّا سعداء بعدم تعرّضه لأيّ إصابة تهدّد حياته، لذا تعلّق الأمر بجعله مرتاحًا".

وأكمل: "عانى من بعض الألم في قدميه ويديه، لذا علمنا أنّه من الآمن بما فيه الكفاية نقله ووضع بعض الهلام على حروقه، ومن ثمّ وضعناه في سيارة الإسعاف نحو المركز الطبيّ".

من جانبه شدّد فان دير ميرفي على أنّ الحادثة أثبتت أنّ التدرّب يُؤتي ثماره.

وقال حيال ذلك: "يعود الكثير من ذلك إلى التحضيرات. عندما تصل إلى حادث مماثل وهو ما لم يسبق لنا رؤيته، لم يسبق لي رؤية حريقٍ طوال فترة قيادي للسيارة الطبيّة، وكانت الكثير من الأشياء جديدة، لذا فإنّ تحضيراتنا تكون محصورة بأفكارنا الخاصة".

وأكمل: "لدينا الكثير من القوائم والتحضيرات، ونتناول الكثير من السيناريوهات، لكنّ هذه الحادثة كانت جنونيّة".

غروجان سيبقى في المستشفى إثر حادثه في البحرين

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غروجان سيبقى في المستشفى إثر حادثه في البحرين
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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البحرين الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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