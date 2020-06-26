الخيام والمظلات تحل مكان مقرات الفرق المتنقلة في بادوك جائزة النمسا الكبرى

كجزء من جهود البطولة للحد من أعداد العاملين في الفرق التي يجب حضورها، وافقت الفورمولا واحد مع الفرق على أنّ مقراتهم المتنقلة - والتي كانت إحدي ميزات السباقات الأوروبية - لن تتواجد مثل السابق.

حيث أنّ بناء ونقل تلك المقرات المتنقلة كان يتطلّب العديد من العاملين، حيث بدا بأنّه سيكون من الأفضل للفرق أن تستعين بمنشآت الحلبة عوضًا عن ذلك.

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ويعني غياب المقرات المتنقلة أنه ستكون هنالك مساحة شاغرة الآن، حيث تم الاتفاق مع الفرق على نقل شاحناتها - والتي عادة ما تكون على مقربة من أبواب المرائب - أبعد من المعتاد.

حينها، ستقوم الفرق ببناء خيام ومظلات خلف الحظائر، والتي يُمكن الاستعانة بها كذلك كمساحة إضافة من داخل المرآب لتوفير مساحة للتباعد الاجتماعي.

وضمن مقطع فيديو يوضّح كيف تتأقلم مرسيدس مع تحدّي السباقات في زمن فيروس كورونا، شرح كارل فانسون المسؤول عن الجوانب اللوجستية للفريق كيف ستكون الأمور مختلفة في سباقات هذا الموسم.

حيث قال: "لن تكون التجهيزات هي ذاتها مثلما كان معتادًا في السباقات الأوروبية، حيث أنّه لن يكون هنالك مقرّات متنقلة. إذ وضمن اتفاق مع الفورمولا واحد، ما تمكّنا من القيام به هو أننا سننقل شاحنات السباق إلى مكان أبعد من المرائب، وسنقوم ببناء الخيام والمظلات الخاصة بنا".

وأضاف: "سيمنحنا ذلك مساحة عمل أكبر داخل المرآب، حيث سيكون من السهل الالتزام بالتباعد الاجتماعي والعمل براحة أكبر".

كما سيتعيّن كذلك على فرق الفورمولا واحد تغيير إجراءاتها في التعامل مع المزوّدين الخارجيين في البادوك، وذلك لمحاولة التقليل من خطر الإصابة.

حيث شرح فانسون أنّ الطلبات المستلمة من المصنع يجب أن يتم جمعها الآن بعيدًا عن البادوك، بينما ستكون هنالك مقاربة مختلفة للحصول على الوقود والإطارات.

فقال: "عادة ما نستلم الوقود في المرآب ومن ثمّ نرسل أفرادًا إلى بيريللي لجلب الإطارات. ولكن الآن ستكون هنالك نقطة تسليم ونقطة تجميع للوقود، وكذلك الإطارات سيتم وضعها في نقطة التسليم، ومن ثمّ سيقوم طاقمنا بالذهاب وجمعها".

واختتم: "بمجرد أن ننتهي من الإطارات، سنقوم بإعادتها، وبيريللي ستقوم بالتقاطها بمجرّد خروجنا من المنطقة".