الخروج من القسم الأول للتصفيات في أول ظهور بأستراليا يكشف نقطة الضعف الرئيسية لكاديلاك

انتهت أول حصة تصفيات لكاديلاك في الفورمولا 1 بخروج مزدوج من القسم الأول للتصفيات في جائزة أستراليا الكبرى، حيث ظهرت بوضوح نقاط ضعف السيارة الأمريكية.

وقد فشل سيرجيو بيريز وفالتيري بوتاس في التأهل إلى القسم الثاني للتصفيات بسيارة "إم.إيه.سي26"، رغم أن ثلاثة سائقين لم يتمكنوا من تسجيل أي زمن. وقد تأهلا في المركزين 18 و19 على التوالي، بفارق يزيد عن أربع ثوانٍ عن الصدارة، فيما كان بيريز أبطأ بفارق 1.3 ثانية من فرانكو كولابينتو صاحب المركز السادس عشر، الذي انتزع بطاقة العبور إلى القسم الثاني للتصفيات في اللحظات الأخيرة.

لكن بالنسبة لأحدث فرق الفورمولا 1، فإن الوصول إلى التصفيات والعمل بشكل موثوق كان إنجازًا بحد ذاته، خصوصًا بعد المشاكل الكبيرة التي واجهتها فرق مثل أستون مارتن وويليامز.

"كما تعلمون، إنها أول حصة تصفيات لنا على الإطلاق. كنا على الجدول الزمني وتمكنا من تجهيز السيارة في الوقت المناسب. بالطبع تأثرنا بالأعلام الحمراء مثل الجميع، لكننا شاركنا في كل حصة وسنكون على شبكة الانطلاقة غدًا" قال بوتاس.

وأضاف: "يجب أن نبدأ من مكان ما، والآن نرى أننا نفتقر بالتأكيد إلى الأداء، والاتجاه واضح إلى حد كبير فيما يتعلق بالمجالات التي يجب أن نركز عليها لتطوير السيارة".

من جانبه قال بيريز، الذي أكمل 16 لفة فقط يوم الجمعة بسبب مشكلة في نظام الوقود وتسرب هيدروليكي: "كانت حصة صعبة للغاية بالنسبة لنا اليوم. قبل التصفيات لم نكمل أية لفات تقريبًا، لكنني أعتقد أن التصفيات سارت بشكل جيد من ناحية الإجراءات والاستفادة القصوى مما لدينا".

وتابع: "من الواضح من أزمنة اللفات أن أمامنا الكثير من العمل. لقد كان جهدًا هائلًا من الفريق للوصول إلى هنا، ومشاركة السيارتين في التصفيات بمستوى جيد، لكن علينا الآن إيجاد المزيد من الوقت على الحلبة".

لكن من أين يأتي هذا العجز في الأزمنة؟ لو تمكن ماكس فيرستابن سائق ريد بُل وكارلوس ساينز سائق ويليامز من تسجيل لفات، لربما كان الحد الأدنى للتأهل إلى القسم الثاني للتصفيات أصعب.

ومع كون بيريز أبطأ بـ 3.3 ثانية من أسرع سيارة تعمل بمحرك فيراري، وهي سيارة شارل لوكلير، فإن الإجابة تكمن بشكل أساسي في الارتكازية والتماسك الميكانيكي.

"نرى أن المشكلة الأكبر في السيارة الآن هي أننا نفتقر إلى الحمل الهوائي. نخسر الوقت في رؤوس المنعطفات ولا نستطيع حمل السرعة الكافية، لذلك هناك الكثير من العمل والتحسين المطلوب" قال بوتاس.

وأكمل: "الفارق كبير بالتأكيد، لكنه نقطة انطلاق. كما تعلمون، كان يجب اعتماد بعض تصاميم السيارة مبكرًا فقط لامتلاك شيء جاهز، لذلك ستأتي تحديثات في السباقات المقبلة وخلال الموسم".

أما بالنسبة لسباق الغد، فقد يكون تسجيل النقاط هدفًا غير واقعي ما لم يحدث عدد كبير من الانسحابات، وهو أمر غير مستبعد مع استمرار بعض الفرق في مواجهة مشاكل موثوقية مع وحدات الطاقة الجديدة.

"كل ما أريده غدًا هو تقديم سباق قوي. آمل أن نتمكن من الاستفادة القصوى مما هو ممكن" قال بيريز، وأضاف: "أعتقد أن سباق الغد سيكون فوضويًا. سيكون أشبه بسباق في لعبة فيديو. لذلك آمل فقط أن أستمتع".