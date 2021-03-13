الخدعة التي اتبعتها مكلارين للتأقلم مع قانون تعديل محيط الناشر

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
28 مارس
التجارب الحرّة الأولى خلال
12 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
33 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
53 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
67 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
81 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
88 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
102 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
109 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
123 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
137 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
165 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
172 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
179 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
193 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
200 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
207 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
221 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
228 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
236 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
252 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
264 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
273 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / ريكاردو الأسرع خلال الحصة الصباحية من اليوم الثاني لتجارب البحرين الشتوية التالي / تحليل: ماذا وراء فتحة هواء ألبين الضخمة
فورمولا 1 / التجارب الشتوية في البحرين / تحليل

الخدعة التي اتبعتها مكلارين للتأقلم مع قانون تعديل محيط الناشر

تسعى القوانين التقنية الحالية في الفورمولا واحد للحدّ من مستويات ارتكازية السيارات، وذلك ما كان تحدياً كبيراً للفرق خلال الفترة الشتوية لمحاولة استعادة تلك الارتكازية الضائعة.

الخدعة التي اتبعتها مكلارين للتأقلم مع قانون تعديل محيط الناشر

بينما ركزت غالبية الفرق على منطقة أرضية السيارة، مع بعض الحيل الذكية لمحاولة تعويض الارتكازية الضائعة، كشفت مكلارين عن تصميم فريد من نوعه للناشر الخلفي في سيارتها.

وقد أدخلت القوانين الانسيابية الجديدة لموسم 2021 تعديلات في ثلاث نواحٍ: أرضية السيارة، أقنية المكابح والناشر.

وبالنسبة للناشر، الذي يعتبر أداة هامة للغاية في توجيه التيار الهوائي تحت السيارة من أجل تعزيز مستويات الارتكازية، فقد نصت القوانين على ضرورة خفض المسافة بين أقسامه بمقدار 50 مليمتراً.

وبينما كانت القوانين واضحة، لكنّ التكهنات كانت تدور حيال الحيلة الذكية التي اعتمدتها مكلارين للتأقلم مع القوانين الجديدة، وحاولت إخفاءها لدرجة عدم الكشف عن ذلك الجزء من سيارتها.

ويبدو ذلك جلياً في الصور التي عُرضت من يوم التصوير في سيلفرستون، والتي لم تظهر أية أجزاء هامة من القسم الخلفي للسيارة.

اقرأ أيضاً:

وبينما أجبرت الفرق على الكشف عن تصاميم السيارات لموسم 2021 تزامناً مع انطلاق التجارب الشتوية في البحرين، بدا واضحاً أن مكلارين قد وجدت حلاً فريداً من نوعه للناشر الخلفي في سيارتها.

ويبدو أنّها طبقت حلاً ذكياً يسمح لها بوضع مكوّنين جديدَين اثنين تحت الحدّ الذي يتمّ منه قياس الطول المسموح وفقاً للقوانين الجديدة.

وتسمح هذه "الخدعة" بتمديد نقطة انتقال الأرضية إلى الخلف من أجل المكوّنَين الجديدَين (السهم الأبيض).

أما تلك البروزات الداخلية فستتجه إلى الأعلى والخارج مع توسّع الناشر نحو الخارج.

تفاصيل الناشر في سيارة مكلارين

تفاصيل الناشر في سيارة مكلارين

تصوير: جورجيو بيولا

وبات توسع منطقة الأرضية الانتقالية واضحاً عند المقارنة بتصميم العام الماضي.

تفاصيل القسم الخلفي لسيارة ريد بُل

تفاصيل القسم الخلفي لسيارة ريد بُل

تصوير: صور موتورسبورت

ويختلف ذلك عن الحلول المستعملة من قبل الفرق الأخرى كما نرى مع فريق ريد بُل.

وسيتم تقييم ابتكار مكلارين بالتأكيد من قبل الفرق الأخرى، من أجل بحث إمكانية الاستفادة منها في تحسين الأداء.

لكن ومع بقاء أقل من يومين على نهاية التجارب، وأقل من أسبوعين على السباق الأول، فمن غير المتوقع أن تنجح الفرق بنسخ هذا المبدأ التصميمي. لذا قد تستغرق الفرق بعض الوقت من أجل ذلك.

المشاركات
التعليقات
ريكاردو الأسرع خلال الحصة الصباحية من اليوم الثاني لتجارب البحرين الشتوية

المقال السابق

ريكاردو الأسرع خلال الحصة الصباحية من اليوم الثاني لتجارب البحرين الشتوية

المقال التالي

تحليل: ماذا وراء فتحة هواء ألبين الضخمة

تحليل: ماذا وراء فتحة هواء ألبين الضخمة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث التجارب الشتوية في البحرين
قائمة الفرق مكلارين

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

بوتاس يعوّض خيبة أمل الجمعة ويتصدّر اليوم الثاني من تجارب البحرين الشتويّة

38دقيقة
2
فورمولا 1

تحليل: ماذا وراء فتحة هواء ألبين الضخمة

3
فورمولا 1

لوكلير: سيارة فيراري 2021 أظهرت "علامات مشجعة" حتى الآن

4
فورمولا 1

فيرشتابن يتقدّم على نوريس في اليوم الأوّل من تجارب البحرين الشتويّة

5
فورمولا 1

ريكاردو الأسرع خلال الحصة الصباحية من اليوم الثاني لتجارب البحرين الشتوية

أحدث الأخبار
بوتاس يعوّض خيبة أمل الجمعة ويتصدّر اليوم الثاني من تجارب البحرين الشتويّة
فورمولا 1

بوتاس يعوّض خيبة أمل الجمعة ويتصدّر اليوم الثاني من تجارب البحرين الشتويّة

38د
برون: تصفيات السباقات القصيرة لن تميّع السباقات الرئيسيّة في الفورمولا واحد
فورمولا 1

برون: تصفيات السباقات القصيرة لن تميّع السباقات الرئيسيّة في الفورمولا واحد

فريق ألفا تاوري سيحصل على لقاح كورونا في البحرين
فورمولا 1

فريق ألفا تاوري سيحصل على لقاح كورونا في البحرين

لوكلير: سيارة فيراري 2021 أظهرت "علامات مشجعة" حتى الآن
فورمولا 1

لوكلير: سيارة فيراري 2021 أظهرت "علامات مشجعة" حتى الآن

تحليل: ماذا وراء فتحة هواء ألبين الضخمة
فورمولا 1

تحليل: ماذا وراء فتحة هواء ألبين الضخمة

أحدث ملفات الفيديو
شرح التجارب الشتوية في الفورمولا واحد 03:07
فورمولا 1
12-03-2021

شرح التجارب الشتوية في الفورمولا واحد

لماذا ستتسبب الانتصارات في 2021 بإعاقة فرق الفورمولا واحد؟ 06:34
فورمولا 1
12-03-2021

لماذا ستتسبب الانتصارات في 2021 بإعاقة فرق الفورمولا واحد؟

لورون ميكيز يتكلم عن موسم 2021 لفريق فيراري 03:46
فورمولا 1
12-03-2021

لورون ميكيز يتكلم عن موسم 2021 لفريق فيراري

الفيديو الكامل لإطلاق سيارة فيراري 2021 10:27
فورمولا 1
12-03-2021

الفيديو الكامل لإطلاق سيارة فيراري 2021

الكسوة والملصقات على سيارة فيراري 2021 09:46
فورمولا 1
12-03-2021

الكسوة والملصقات على سيارة فيراري 2021

More from
مكلارين
ريكاردو: عقدٌ لثلاثة مواسم إثبات على ثقتي بمشروع مكلارين
فورمولا 1 / أخبار

ريكاردو: عقدٌ لثلاثة مواسم إثبات على ثقتي بمشروع مكلارين

ريكاردو: "وركي العريض" تسبب ببعض المشاكل خلال أخذ قياسات مقعد سيارة مكلارين
فورمولا 1 / أخبار

ريكاردو: "وركي العريض" تسبب ببعض المشاكل خلال أخذ قياسات مقعد سيارة مكلارين

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة برايم
فورمولا 1 / تحليل

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

الأكثر شعبية اليوم

بوتاس يعوّض خيبة أمل الجمعة ويتصدّر اليوم الثاني من تجارب البحرين الشتويّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

بوتاس يعوّض خيبة أمل الجمعة ويتصدّر اليوم الثاني من تجارب البحرين الشتويّة

تحليل: ماذا وراء فتحة هواء ألبين الضخمة
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: ماذا وراء فتحة هواء ألبين الضخمة

لوكلير: سيارة فيراري 2021 أظهرت "علامات مشجعة" حتى الآن
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

لوكلير: سيارة فيراري 2021 أظهرت "علامات مشجعة" حتى الآن

فيرشتابن يتقدّم على نوريس في اليوم الأوّل من تجارب البحرين الشتويّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

فيرشتابن يتقدّم على نوريس في اليوم الأوّل من تجارب البحرين الشتويّة

ريكاردو الأسرع خلال الحصة الصباحية من اليوم الثاني لتجارب البحرين الشتوية
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير الإختبارات

ريكاردو الأسرع خلال الحصة الصباحية من اليوم الثاني لتجارب البحرين الشتوية

الخدعة التي اتبعتها مكلارين للتأقلم مع قانون تعديل محيط الناشر
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

الخدعة التي اتبعتها مكلارين للتأقلم مع قانون تعديل محيط الناشر

هورنر يتوقع أن يكون فيرشتابن "على رأس قائمة" مرسيدس حال اعتزال هاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر يتوقع أن يكون فيرشتابن "على رأس قائمة" مرسيدس حال اعتزال هاميلتون

هلكنبرغ قد يشغل منصب السائق الاحتياطي لدى أستون مارتن ومرسيدس معاً
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هلكنبرغ قد يشغل منصب السائق الاحتياطي لدى أستون مارتن ومرسيدس معاً

أحدث الأخبار

بوتاس يعوّض خيبة أمل الجمعة ويتصدّر اليوم الثاني من تجارب البحرين الشتويّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

بوتاس يعوّض خيبة أمل الجمعة ويتصدّر اليوم الثاني من تجارب البحرين الشتويّة

برون: تصفيات السباقات القصيرة لن تميّع السباقات الرئيسيّة في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

برون: تصفيات السباقات القصيرة لن تميّع السباقات الرئيسيّة في الفورمولا واحد

فريق ألفا تاوري سيحصل على لقاح كورونا في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فريق ألفا تاوري سيحصل على لقاح كورونا في البحرين

لوكلير: سيارة فيراري 2021 أظهرت "علامات مشجعة" حتى الآن
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

لوكلير: سيارة فيراري 2021 أظهرت "علامات مشجعة" حتى الآن

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.