الخدعة التي اتبعتها مكلارين للتأقلم مع قانون تعديل محيط الناشر

بينما ركزت غالبية الفرق على منطقة أرضية السيارة، مع بعض الحيل الذكية لمحاولة تعويض الارتكازية الضائعة، كشفت مكلارين عن تصميم فريد من نوعه للناشر الخلفي في سيارتها.

وقد أدخلت القوانين الانسيابية الجديدة لموسم 2021 تعديلات في ثلاث نواحٍ: أرضية السيارة، أقنية المكابح والناشر.

وبالنسبة للناشر، الذي يعتبر أداة هامة للغاية في توجيه التيار الهوائي تحت السيارة من أجل تعزيز مستويات الارتكازية، فقد نصت القوانين على ضرورة خفض المسافة بين أقسامه بمقدار 50 مليمتراً.

وبينما كانت القوانين واضحة، لكنّ التكهنات كانت تدور حيال الحيلة الذكية التي اعتمدتها مكلارين للتأقلم مع القوانين الجديدة، وحاولت إخفاءها لدرجة عدم الكشف عن ذلك الجزء من سيارتها.

ويبدو ذلك جلياً في الصور التي عُرضت من يوم التصوير في سيلفرستون، والتي لم تظهر أية أجزاء هامة من القسم الخلفي للسيارة.

وبينما أجبرت الفرق على الكشف عن تصاميم السيارات لموسم 2021 تزامناً مع انطلاق التجارب الشتوية في البحرين، بدا واضحاً أن مكلارين قد وجدت حلاً فريداً من نوعه للناشر الخلفي في سيارتها.

ويبدو أنّها طبقت حلاً ذكياً يسمح لها بوضع مكوّنين جديدَين اثنين تحت الحدّ الذي يتمّ منه قياس الطول المسموح وفقاً للقوانين الجديدة.

وتسمح هذه "الخدعة" بتمديد نقطة انتقال الأرضية إلى الخلف من أجل المكوّنَين الجديدَين (السهم الأبيض).

أما تلك البروزات الداخلية فستتجه إلى الأعلى والخارج مع توسّع الناشر نحو الخارج.

تفاصيل الناشر في سيارة مكلارين تصوير: جورجيو بيولا

وبات توسع منطقة الأرضية الانتقالية واضحاً عند المقارنة بتصميم العام الماضي.

تفاصيل القسم الخلفي لسيارة ريد بُل تصوير: صور موتورسبورت

ويختلف ذلك عن الحلول المستعملة من قبل الفرق الأخرى كما نرى مع فريق ريد بُل.

وسيتم تقييم ابتكار مكلارين بالتأكيد من قبل الفرق الأخرى، من أجل بحث إمكانية الاستفادة منها في تحسين الأداء.

لكن ومع بقاء أقل من يومين على نهاية التجارب، وأقل من أسبوعين على السباق الأول، فمن غير المتوقع أن تنجح الفرق بنسخ هذا المبدأ التصميمي. لذا قد تستغرق الفرق بعض الوقت من أجل ذلك.