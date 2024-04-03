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الحلول لنقاط ضعف مكلارين قد تستغرق وقتاً أطول من المتوقع

تكلم أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين في الفورمولا واحد حول توقعاته إزاء المدة اللازمة لحل نقاط الضعف عبر عملية التطوير.

خلدون يونس
خلدون يونس
لاندو نوريس، مكلارين

سام باغنال / صور لات

مكلارين أحد أكثر الفرق التي حققت تطوراً منذ بداية الموسم المنصرم حتى الآن، بينما ما زالت هناك إمكانيات إضافية للتطوير لبقية موسم 2024 الحالي في الفورمولا واحد.

وكانت بداية مكلارين في 2024 جيدة، حيث نجح الفريق بالبناء على المكاسب التي حققها بنهاية الموسم الماضي.

لكن رغم ذلك، لم تتمكن مكلارين إلا من منافسة مرسيدس في البداية وذلك وسط التحسّن الكبير في وتيرة السباق التي حققتها فيراري.

وفي أستراليا، منح انسحاب ماكس فيرستابن المفاجئ في اللفة الرابعة بسبب مشاكل المكابح، فرصة أمام نوريس للوصول إلى منصة التتويج بالمركز الثالث خلف ثنائي فيراري وأمام زميله أوسكار بياستري.

ويبدو أن السيارة الحالية ما زالت تحمل نقطة ضعف أساسية من سابقتها، بينما يسعى الفريق لتطبيق أول حزمة تحديثات بحلول جولة ميامي أو إيمولا.

لكن ستيلا حذّر من أن حلّ كامل نقاط الضعف بما في ذلك الأداء في المنعطفات الطويلة وضعف الكفاءة أثناء تطبيق "دي آر أس" - الأمر الذي يؤثر على السرعة القصوى - سيستغرق 12 شهراً إضافية من التطوير.

حيث قال: "نحن مسرورون جداً من معدل التطوير خلال الأشهر 12 المنصرمة، لكن أتوقع أننا بحاجة لـ 12 شهراً أخرى لتقديم سيارة قوية أثناء تطبيق ’دي آر اس’ وجيدة ضمن المنعطفات الطويلة".

وأردف: "بحلول الجولة السادسة أو السابعة سنجلب تحديثات كبيرة، ونأمل أن نواصل جلبها لبقية الموسم".

وأضاف: "سيستغرق منا الأمر موسماً بأكمله لإضافة الأداء الذي يحلّ نقاط الضعف".

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ولا يرى ستيلا أن السبب في ذلك يعود إلى أي تأخير أو مشاكل في المصنع، بل لأن عملية التطوير تستغرق وقتاً إضافة لضرورة اختيار التحديثات الملائمة بدقة وذلك بسبب قانون سقف النفقات.

حيث قال: "حلّ نقاط الضعف هو تطوير السيارة. وليس لأن هناك مشكلة ما في السيارة".

وأكمل: "ليس هناك أي شيء خاطئ، لكن السيارة لم تتطوّر بما يكفي في تلك النواحي: الضعف في المنعطفات الطويلة والسرعة غير الكافية أثناء تطبيق ’دي آر أس’".

وتابع: "لكن الحلّ يأتي عبر التطوير. لناحية كيفية التعامل مع السيارة، فإنها جيدة للغاية، كما كنا نتوقع".

واختتم: "إنها تقوم بالعمل المطلوب كما كنا نتوقع خلال التطوير في نفق الهواء. تقوم بما هو متوقع".

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