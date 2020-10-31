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الحكومة المنغوليّة تريد من "فيا" التدخّل بشأن تعليقات فيرشتابن

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الحكومة المنغوليّة تريد من "فيا" التدخّل بشأن تعليقات فيرشتابن

بعث لوندغ بوريفسورن وزير خارجيّة منغوليا برسالة إلى ريد بُل بخصوص تعليقات ماكس فيرشتابن "العنصريّة والاحتقاريّة" خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة البرتغال الكبرى.

على إثر احتكاكه بلانس سترول خلال التجارب الحرّة الثانية على حلبة بورتيماو، عبّر فيرشتابن عن غضبه عبر اللاسلكي.

وقال لمهندسه: "هل هذا الشاب اللعين أعمى؟ ما هو خطبه بحقّ الجحيم؟ ما هذا المنغولي. لديّ ضررٌ على السيارة. إنّه أحمق. أقسم على ذلك".

واعترف فيرشتابن أمسٍ الإثنين أنّ اختياره للعبارات لم يكن مناسبًا، وأنّه لم يكن ينوي إهانة أيّ أحد، لكنّ تعليقاته تسبّبت في الكثير من الجدل وتوجيه عدّة مجموعات رسائل مفتوحة تطلب من الهولندي اعتذارًا كاملًا.

كما بعثت الحكومة رسالة إلى ديتريتش ماتشيتز الرئيس التنفيذي لشركة ريد بُل، وكذلك توبياس مورز الرئيس التنفييذي لأستون مارتن راعية ريد بُل من أجل التعبير عن إحباطه إزاء الكلمات التي استخدمها فيرشتابن.

وقال الوزير في الرسالة أنّه كان "يثق" في أنّ "فيا" ستتّخذ إجراءات إضافيّة بحقّ فيرشتابن.

وكتب الوزير: "أأسف على استخدام لغة عنصريّة وغير أخلاقيّة في العلن من قبل ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل خلال حصّة التجارب الحرّة ضمن جائزة البرتغال الكبرى".

وأضاف: "تُعتبر الرياضة رمز وحدة حول العالم، وأعتقد بأنّه لا يجب أن يكون هناك أيّ شكلٍ من أشكال العنصريّة في الرياضة".

وأردف: "أدعم مبادرة نتسابق كواحد التي أطلقتها الفورمولا واحد ضدّ العنصريّة. لكن نتيجة الحادثة المذكورة أعلاه، فإنّني أشكّ في أنّ هذه المبادرة تُطبّق في الحقيقة".

وأكمل: "أنا واثقٌ من أنّه من أجل ضمان عدم تكرار هكذا سلوكٍ في الرياضة، فإنّ على فيا اتّخاذ إجراءات بحقّ ماكس فيرشتابن لسلوكه غير المقبول واستخدامه لألفاظ احتقاريّة بحقّ مجموعات إثنيّة".

وكان كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل قد قال لقناة "بي بي سي" البريطانيّة: "لم يقصد ماكس إهانة أيّ أحد. جاءت تلك الكلمات في حميّة اللحظة عندما تكون العواطف قويّة".

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