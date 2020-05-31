الحكومة البريطانيّة تتّجه لتخفيف قواعد الحجر الصحيّ على الفورمولا واحد

تأتي هذه الأنباء قبيل الإعلان المرتقب غدًا الإثنين عن سلسلة السباقات الأوروبيّة من روزنامة بطولة العالم للفورمولا واحد 2020 التي ستتضمّن سباقَين في سيلفرستون في 2 و9 أغسطس. وفي حين أنّه لن تكون هناك استثناءات كاملة، إلّا أنّ الحكومة ستوفّر مرونة للأطقم الرياضيّة القادمة إلى المملكة المتّحدة في حال تمّت الموافقة على خطّة مفصّلة بشأن تجهيزات سفرها وتحرّكاتها داخل البلاد.

كما ستُساعد هذه التسهيلات بطولة دوري أبطال أوروبا، وكذلك دوريي ويست إنديز وباكستان للكريكيت.

وعملت الفورمولا واحد منذ بداية أزمة "كوفيد-19" على خطّة تتضمّن تقليص عدد أفراد الأطقم المتّجهة للسباقات. وصادق المجلس العالمي لرياضة السيارات الأسبوع الماضي على الحدّ من عدد أفراد كلّ فريق فورمولا واحد بـ 80 شخصًا في الأحداث المغلقة، على أن يكون 60 منهم أفرادًا للعمليّات.

وتتضمّن الاستراتيجيّة تجهيزات سفر وإقامة متحّكمٍ فيهما بعناية بالنسبة للفرق البريطانيّة المُسافرة للتسابق في القارة الأوروبيّة، وكذلك الحال بالنسبة لفيراري، وألفا روميو، وألفا تاوري، ورينو وبيريللي عند وصولهم إلى المملكة المتّحدة للتسابق في سيلفرستون.

كما تتّجه الخطّة لتشمل الفورمولا 2 و3 وكذلك كأس بورشه.

وأوضحت المملكة المتّحدة دعمها لاستئناف النشاطات الرياضيّة، وضمن مؤتمرٍ لأوليفر داودن وزير الثقافة اليوم السبت، ذكر البريطاني الفورمولا واحد على وجه الخصوص.

وقال: "انتهى الانتظار. ستعود الرياضة البريطانيّة الحيّة قريبًا ضمن بيئات آمنة ومُتحكّم فيها بعناية. يُوفّر هذا التوجيه منصّة آمنة لجميع الرياضات لاستئناف المنافسات".

وأضاف: "يعود الأمر إلى كلّ رياضة لتحديد موعد استئناف نشاطها. لكنّ كرة القدم، والتنس، وسباقات الخيول، والفورمولا واحد، والكريكيت، والغولف، والرغبي، والسنوكل والرياضات الأخرى تتّجه للعودة إلى شاشاتنا قريبًا، على أن تكون سباقات الخيول الأولى الأسبوع المقبل".

من جانبه قال متحدّثٌ باسم الفورمولا واحد إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم": "نرحّب بجهود الحكومة لضمان قدرة رياضة النخبة على مواصلة العمل ودعمها لعودة التسابق".

وأضاف: "سنُحافظ على تواصل مقرّب معهم في الأسابيع المقبلة في ظلّ تحضيرنا لبدء موسمنا في الأسبوع الأوّل من يوليو".

ومثلما أشرنا سابقًا فإنّ سلسلة السباقات الأوروبيّة من بطولة 2020 ستنطلق عبر سباقَين في النمسا، ومن ثمّ سباقٍ في المجر، وحدثَين في سيلفرستون، ومن ثمّ سباقات إسبانيا، وبلجيكا وإيطاليا. أمّا ما سيحدث بعد مونزا فلم يتمّ الانتهاء منه بعد.

وسيتمّ الإعلان عن الجدول بشكلٍ رسمي من قبل تشايس كاري غدًا الإثنين.