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الحكومة الأوكرانية ترد رسميًا بعد قرار سماح "فيا" بمشاركة روسيا مجددًا في رياضة المحركات

قدمت الحكومة الأوكرانية ردها الرسمي على دعوات اتحاد رياضة السيارات الأوكراني إلى مطالبة فيا بالتراجع عن قرارها بالسماح مجددًا بمشاركة روسيا في رياضة المحركات.

منشور:
شعار "فيا"

شعار "فيا"

الصورة من قبل: غابرييل لانزو

في الأسبوع الماضي، أوضح المكتب القانوني التابع لـ"فيا" أن العقوبات المفروضة منذ مارس 2022، ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا، سيتم رفعها، على أن يصبح القرار ملزمًا بعد اجتماع المجلس العالمي لرياضة السيارات في 3 أغسطس.

وبات مسموحًا مجددًا باستخدام الرموز والأعلام الوطنية الروسية والبيلاروسية في المنافسات، مع عدم وجود حظر شامل على مشاركة السائقين أو المسؤولين من البلدين في الأساس، إذ كان بإمكانهم المشاركة تحت راية "فيا".

ولا يزال الحظر المفروض على إقامة المنافسات الدولية داخل أراضي البلدين قائمًا. وأضافت "فيا" أنها "تواصل مراقبة الأحداث في أوكرانيا بعناية، وتحتفظ بحقها في اتخاذ أية إجراءات إضافية أو تطبيق تدابير أخرى في المستقبل، بما في ذلك أي إجراءات ضرورية للوفاء بالتزاماتها بموجب أي نظام عقوبات سارٍ و/أو أي عقود تكون فيا طرفًا فيها".

وعقب الإعلان، أعرب اتحاد رياضة السيارات الأوكراني عن "رفضه القاطع" للقرار، ودعا "فيا" وأعضاء المجلس العالمي لرياضة السيارات إلى "مراجعة وإلغاء قرار 3 أغسطس 2026 بشكل عاجل، وإعادة القيود المفروضة على استخدام رموز الدولة الخاصة بالاتحاد الروسي وجمهورية بيلاروسيا".

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والآن، توجه وزير الرياضة والشباب في حكومة الرئيس فلاديمير زيلينسكي إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم الرد الرسمي للحكومة.

وكتب ماتفيي بيدني على منصة إكس: "ندعو فيا إلى التراجع عن قرارها بإعادة السماح للممثلين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة".

وأضاف: "الحرب الروسية ضد أوكرانيا مستمرة. لا مكان لتبييض صورة الحرب من خلال الرياضة أو لتطبيع العدوان في الرياضة الدولية".

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد رفعت مؤخرًا أيضًا حظرها على مشاركة روسيا، والذي كان مفروضًا منذ عام 2023، بينما كانت آخر مشاركة للرياضيين الروس تحت علم بلادهم في عام 2016، بعد حظر بسبب المنشطات المدعومة من الدولة، بما في ذلك خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2014 في سوتشي.

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