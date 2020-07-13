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قبول احتجاج فريق رينو على سيارتَي ريسينغ بوينت

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قبول احتجاج فريق رينو على سيارتَي ريسينغ بوينت
13-07-2020

أعلن حكام الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" في جائزة ستيريا الكبرى أن احتجاج رينو على سيارتَي ريسينغ بوينت "مقبول"، وأنهم سيبتّون في المسألة حال جمع أدلة كافية.

زعمت رينو بأنّ ريسينغ بوينت خرقت القوانين من خلال عدم استخدام تصاميم أنشأتها بنفسها.

وتنصّ المادة 1 من الملحق السادس لللوائح الرياضيّة للبطولة: "لا يُمكن لمتنافسٍ سوى استخدام المكوّنات المدرجة التي يقوم هو نفسه بتصميمها، وذلك في ما يتعلّق بالمكوّنات المُدرجة".

كما أشارت رينو إلى أنّ ريسينغ بوينت لم تحافظ "على الحقّ الحصريّ في استخدام المكوّنات المدرجة في الفورمولا واحد طوال مشاركتها في الفورمولا واحد".

فضلاً عن ذلك فقد زعمت رينو بأنّه من خلال نسخ تصميم مرسيدس فإنّ الفريق قد خرق القوانين التي تتطلّب التالي: "في حال الاعتماد على تصميم من مصدرٍ خارجي، فإنّ الطرف الثالث لا يجب أن يكون متنافساً أو طرفاً يُصمّم المكوّنات المُدرجة بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر لأيّ متنافسٍ آخر".

وأنهى كل من سيرجيو بيريز ولانس سترول السباق بالمركزين السادس والسابع على التوالي، مباشرة أمام دانيال كفيات سائق رينو. وفي حال تم شطب نيجة سيارتي ريسينغ بوينت، فإن جميع السيارات خلفهما ستتقدم إلى الأمام مركزَين.

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وأعلن الحكام أن الاحتجاج مقبول، بمعنى أن هناك قضية للبتّ بها، بينما سيتمّ اتخاذ القرار النهائي حيال المسألة حالما تتوافر أدلة تفصيلية أكبر.

وكان شرح الحكام كالتالي: "فيما يتعلق بالجانح الأمامي وأقنية المكابح المستعملة على السيارتين 11 و18، فقد تمّ استدعى الحكام مندوبي الفريقين إلى قسم ’فيا’ التقني وسمعوا كلا وجهتي النظر".

وأشار الحكام إلى أن الاحتجاج يفي بكامل المعايير المفصلة ضمن الفقرة 13 من اللوائح التقنية، لذا فإنه مقبول.

"طلب المندوب التقني لدى ’فيا’ حجز وختم القطع النصوص عليها ضمن الاحتجاج على السيارتين رقم 11 و18، وذلك تحضيراً لتحليل مفصّل لها".

"علاوة على ذلك طلب المندوب التقني من فريق مرسيديس تقديم الجانح الأمامي للسيارة وقنوات المكابح الخلفية التي استعملها فريق مرسيدس في الفورمولا واحد موسم 2019، لفحصها".

وفيما يتعلق بتاريخ جلسة الاستماع، أضاف الحكام: "عندما يتم التوصل إلى موعد لجلسة الاستماع، فسيقوم المندوب التقني بالتواصل مع رئيس لجنة الحكام لتحديد الموعد".

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