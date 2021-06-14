موتورسبورت.كوم "برايم"
الجوائز الكبرى في الفورمولا واحد المنتهية تحت "راية" سيارة الأمان
في 13 حزيران/يونيو 1999 ظهرت سيارة الأمان على الحلبة للمرة الأولى بسبب حادث كان بطله هاينز ـ هارالد فرينتزن. حينها، وللمرة الأولى في بطولة العالم للفورمولا واحد انتهت إحدى الجوائز الكبرى تحت "راية" سيارة الأمان. يلقي موقعنا "موتورسبورت.كوم" الضوء على السباقات النادرة التي وصلت إلى نهايتها وفق نظام سيارة الأمان.
اعتمدت سيارة الأمان رسمياً في البطولة العالمية في عام 1993، على الرغم من أنه تم تجميد أو إيقاف بعض السباقات بنظام مشابه. في 28 آذار/مارس 1993 وخلال جائزة البرازيل الكبرى، خرجت سيارة الأمان إلى الحلبة للمرة الأولى تحت مظلة هذه القوانين بسبب الأمطار التي هطلت بغزارة على حلبة إنترلاغوس. لاحقاً، توجب الانتظار ستة أعوام (1999) من أجل أن نشاهد أول سباق ينتهي بنظام سيارة الأمان.
كندا 1999
الصورة من قبل: صور لات
كندا 1999
الصورة من قبل: صور لات
كندا 1999
الصورة من قبل: صور ساتون
أستراليا 2009
الصورة من قبل: صور ساتون
أستراليا 2009
أستراليا 2009
الصورة من قبل: إيد هارتلي/ صور موتورسبورت
إيطاليا 2009
الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات
إيطاليا 2009
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
إيطاليا 2009
الصورة من قبل: صور ساتون
موناكو 2010
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
موناكو 2010
الصورة من قبل: صور ساتون
موناكو 2010
الصورة من قبل: صور ساتون
البرازيل 2012
الصورة من قبل: صور ساتون
البرازيل 2012
الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات
البرازيل 2012
كندا 2014
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
كندا 2014
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
كندا 2014
الصورة من قبل: أندرو هون / صور لات
الصين 2015
الصين 2015
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
الصين 2015
الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات
البحرين 2019
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
البحرين 2019
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
البحرين 2020
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
البحرين 2020
الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات
البحرين 2020
الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات