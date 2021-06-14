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الجوائز الكبرى في الفورمولا واحد المنتهية تحت "راية" سيارة الأمان

في 13 حزيران/يونيو 1999 ظهرت سيارة الأمان على الحلبة للمرة الأولى بسبب حادث كان بطله هاينز ـ هارالد فرينتزن. حينها، وللمرة الأولى في بطولة العالم للفورمولا واحد انتهت إحدى الجوائز الكبرى تحت "راية" سيارة الأمان. يلقي موقعنا "موتورسبورت.كوم" الضوء على السباقات النادرة التي وصلت إلى نهايتها وفق نظام سيارة الأمان.

الجوائز الكبرى في الفورمولا واحد المنتهية تحت "راية" سيارة الأمان

اعتمدت سيارة الأمان رسمياً في البطولة العالمية في عام 1993، على الرغم من أنه تم تجميد أو إيقاف بعض السباقات بنظام مشابه. في 28 آذار/مارس 1993 وخلال جائزة البرازيل الكبرى، خرجت سيارة الأمان إلى الحلبة للمرة الأولى تحت مظلة هذه القوانين بسبب الأمطار التي هطلت بغزارة على حلبة إنترلاغوس. لاحقاً، توجب الانتظار ستة أعوام (1999) من أجل أن نشاهد أول سباق ينتهي بنظام سيارة الأمان.

كندا 1999

كندا 1999
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الصورة من قبل: صور لات

شهدت نسخة عام 1999 من جائزة كندا الكبرى العديد من الحوادث، ما دفع سيارة الأمان للخروج إلى الحلبة في 4 مناسبات: بداية على إثر الحادث خلال عملية الانطلاق، ثم بعد حوادث ريكاردو زونتا (بي آيه آر)، وجاك فيلنوف (بي آيه آر)

كندا 1999

كندا 1999
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الصورة من قبل: صور لات

و... هاينز ـ هارالد فرينتزن. قبل 4 لفات من النهاية، تعرض الألماني الذي كان يحتل حينها المركز الثاني على متن سيارته جوردان لعطلٍ في أسطوانات المكابح ما أدى إلى اصطدامه بحائط الأمان من الإطارات عند المنعطف الأوّل.

كندا 1999

كندا 1999
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الصورة من قبل: صور ساتون

بالرغم من قوة الحادث إلا أن فرينتزن بقي بكامل وعيه داخل هيكل سيارته. قررت حينها إدارة السباق استدعاء سيارة الأمان، غير أن نفاد الوقت حال دون إكمال السباق الذي انتهى خلال فترة التوقف مع إعلان فوز ميكا هاكينن (مكلارين) أمام جيانكارلو فيسيكيلا (بينيتون) وإيدي إيرفاين (فيراري).

أستراليا 2009

أستراليا 2009
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الصورة من قبل: صور ساتون

بينما كان البريطاني جنسن باتون وفريقه براون يتجهان لتحقيق فوز مبهر ومتوقع، كان المركز الثاني مسرحاً لمعركة من دون رحمة بين الألماني سيباستيان فيتيل (ريد بُل) والبولندي روبرت كوبتسا (بي أم دبليو ساوبر). هذا الأخير، الذي استفاد من إطاراته الجديدة امتلك الوتيرة القيادية الأفضل لتجاوز منافسه، إلا أن فيتيل قاوم..

أستراليا 2009

أستراليا 2009
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لكن أكثر من اللازم! إذ عند المنعطف 3 من اللفة 56 حصل ما كان يخشى منه الجميع: احتك السائقان ببعضهما البعض. بدا رغم الأضرار على السيارتين أنهما قادرتان على إكمال السباق بعد الاحتكاك الأوّل، على الأقل حتى منصات الصيانة. ولكن بعد أن تبادلا المراكز عدّة مرّات، تصادم الثنائيّ عند المنعطف الخامس، ما أدى إلى خروج سيارة الأمان...

أستراليا 2009

أستراليا 2009
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الصورة من قبل: إيد هارتلي/ صور موتورسبورت

قدّم ما حصل لفريق براون ثنائية المركزين الأوّل والثاني على طبق من ذهب مع الفائز باتون ووصيفه روبنز باريكيلو من دون أن يبذل الأخير الكثير من المجهود إثر قرار إيقاف السباق لحين إشهار العلم المرقط.

إيطاليا 2009

إيطاليا 2009
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الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات

في حين كان روبنز باريكيلو يتجه لتحقيق انتصاره الأخير في مسيرته، كان زميله في الفريق جنسن باتون ضمن منافسة حامية مع لويس هاميلتون (مكلارين). في اللفة الأخيرة، بذل البريطاني هاميلتون كل ما في وسعه من أجل تقليص الفارق مع سيارة برون، لكنه قام بأكثر من اللازم ليتعرض لحادث عند منعطف "ليسمو"!

إيطاليا 2009

إيطاليا 2009
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الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

أجبر الحادث القوي والمدمر إدارة السباق على إيقاف المنافسات. فعلياً لم تتمكن سيارة الأمان من الخروج إلى الحلبة أمام سيارة المتصدر إلاّ أن الإجراءات تم تفعيلها على هذا النحو.

إيطاليا 2009

إيطاليا 2009
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الصورة من قبل: صور ساتون

مرة جديدة حقق فريق برون ثنائية المركزين الأوّل والثاني في سباق انتهى تحت مظلة سيارة الأمان.

موناكو 2010

موناكو 2010
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الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

اعتبرت جائزة موناكو 2010 جولة مثيرة شهدت خروج سيارة الأمان إلى الحلبة 4 مرات: بداية فور الإنطلاقة إثر حادث نيكو هولكنبرغ (ويليامز) في النفق، وثم في اللفة 31 عندما تعرض زميله روبنز باريكيلو لحادث في الحواجز الحديدية عند الخروج من منعطف ماسينيه، ولاحقاً بعد لفات عدة من أجل التأكد من غطاء فتحة تصريف انفصلت بسبب حادث البرازيلي.

موناكو 2010

موناكو 2010
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الصورة من قبل: صور ساتون

في اللفة 74 من أصل 78، حصل الحادث الاستعراضي بين يارنو ترولي وكارون شاندوك عند "راسكاس" وأدى إلى إيقاف السباق، حتّى لو حصل ذلك بعد لفة من الحادث.

موناكو 2010

موناكو 2010
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الصورة من قبل: صور ساتون

ما حصل ساهم في فوز مارك ويبر (ريد بُل) أمام زميله سيباستيان فيتيل. لكن الحظ حالف الأسترالي إذ ان حادث ترولي وشاندوك حصل أمامه مباشرة.

البرازيل 2012

البرازيل 2012
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الصورة من قبل: صور ساتون

صراع على اللقب، ظروف متقلبة، حلبة إنترلاغوس... اجتمعت جميع المكونات كي يدخل السباق في ذاكرة عشاق السرعة وكتاب تاريخ الفورمولا واحد. في البداية، اعتبر تدخل سيارة الأمان غير ضروري برغم حادث فيتيل ومن ثم الخروج العنيف لرومان غروجان (لوتس).

البرازيل 2012

البرازيل 2012
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الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات

في المقابل، خرجت سيارة الأمان من أجل تنظيف البقايا المتناثرة في اللفة 23. لاحقاً، لم تحرك ساكناً خلال لحظة الحادث الذي جمع بين لويس هاميلتون ونيكو هولكنبرغ (فورس إنديا) في الصدارة، قبل أن تدخل إلى الحلبة وتحسم مصير البطولة بعدما غادرت منصات التوقف بعد حادث بول دي ريستا (فورس إنديا)، ليتوقف السباق في اللفتين الأخيرتين من جائزة كبرى فاز بها البريطاني جنسن باتون (مكلارين).

البرازيل 2012

البرازيل 2012
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على الرغم من جدل انتهى سريعاً على خلفية إمكانية خرقٍ من سيباستيان فيتيل في نهاية السباق، أحرز الألماني لقبه الثالث توالياً على حساب الإسباني فرناندو ألونسو (فيراري).

كندا 2014

كندا 2014
16/26

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

مع بداية اللفة الأخيرة من جائزة كندا الكبرى 2014، حاول البرازيلي فيليبي ماسا (ويليامز) تجاوز سيرجيو بيريز (فورس إنديا) الرابع بوضع سيارته داخل المنعطف الأوّل، غير أن حركة بسيطة من المكسيكي في الوقت ذاته أدت إلى تصادم بينهما.

كندا 2014

كندا 2014
17/26

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

اتجهت السيارتان بعنف إلى حائط الإطارات ولكن مع الكثير من الخوف والقليل من الألم. خرجت سيارة الأمان قبل لفتين من النهاية. استفاد الأسترالي دانيال ريكاردو من عطل أصاب سيارة مرسيدس نيكو روزبرغ من أجل تسلم الصدارة و"الطيران" لتحقيق فوزه الأوّل في الفورمولا واحد مع إيقاف السباق تحت نظام سيارة الأمان.

كندا 2014

كندا 2014
18/26

الصورة من قبل: أندرو هون / صور لات

هنأ سيباستيان فيتيل زميله على الفوز، إلا أنه بدوره كاد أن يكون ضحية سيارة ماسا عند المنعطف الأوّل.

الصين 2015

الصين 2015
19/26
هذه المرة لم نشاهد أي حادث: سباق الصين لن يبقى في الأذهان، غير أن نهايته كانت مدهشة: فأثناء احتلاله للمركز الثامن، وقع ماكس فيرشتابن ضحية عطل في المحرك عند الخط المستقيم للانطلاقة.

الصين 2015

الصين 2015
20/26

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

أوقف الهولندي سيارته تورو روسو على الحلبة خارج المسار التسابقي، مع بداية اللفة 53 من أصل 56، الأمر الذي تطلب تدخل سيارة الأمان من أجل إخراج السيارة، وبالتالي، إنهاء السباق.

الصين 2015

الصين 2015
21/26

الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات

كان الفوز من نصيب سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون.

البحرين 2019

البحرين 2019
22/26

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

في بداية اللفة 55 من جائزة البحرين الكبرى 2019، عانت سيارتا رينو لنيكو هولكنبرغ ودانيال ريكاردو من مشكلة في المحرك عند المنعطفات الأولى واضطرتا للتوقف. أدت هذه الحالة إلى استدعاء سيارة الأمان وحسم مصير السباق.

البحرين 2019

البحرين 2019
23/26

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

شاهد شارل لوكلير من موناكو (فيراري) بحسرة ابتعاد فوزه الأوّل في مسيرته الفتية، إثر معاناته من مشكلة في محرك سيارته بعدما كان في الصدارة، لتتجاوزه سيارتا مرسيدس: لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس ويتراجع للمركز الثالث، إلاّ أن سيارة الأمان أنقذت منصة التتويج الأولى له (المركز الثالث) بعدما دخلت إلى الحلبة وجمدت المراكز، في حين كان ماكس فيرشتابن (ريد بُل) قادراً على تجاوز سائق فيراري.

البحرين 2020

البحرين 2020
24/26

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

سيبقى سباق البحرين 2020 في أذهان عشاق السرعة بفضل صورتين مذهلتين: الأولى الحادث الرهيب للسائق الفرنسي رومان غروجان بعد لحظات من الانطلاق، ما أدى إلى إشهار الأعلام الحمراء، وثم حادث لانس سترول عند الانطلاقة الثانية، ما أدى إلى تدخل سيارة الأمان!

البحرين 2020

البحرين 2020
25/26

الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات

خلال هذا السباق المليء بالأحداث، توجه سيرجيو بيريز للصعود مجدداً إلى منصة التتويج خلف المتصدرين لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن، لكنّ محرك سيارته أبدى علامات ضعف قبل 4 لفات من النهاية، ليتوقف عن العمل نهائياً بعد عدة منعطفات. توقفت سيارة المكسيكي عند الخط المستقيم، ونشب حريق دفع بسيارة الأمان للخروج إلى الحلبة.

البحرين 2020

البحرين 2020
26/26

الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات

انتهى السباق تحت مظلة سيارة الأمان مع فوز هاميلتون لحساب مرسيدس. في حين حلّ فيرشتابن وصيفاً له وأكمل أليكس ألبون زميله في ريد بُل منصة التتويج في المركز الثالث.
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