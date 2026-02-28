الجناح الخلفي الدوّار لفيراري يُذكّر كولتارد بدواسة مكلارين الثالثة المحظورة

وصلت سكوديريا فيراري إلى اختبار البحرين الثاني وسط فضول كبير في خطّ الحظائر، وذلك بعدما كشفت عن تصميم غير معتاد في مؤخرة السيارة مرتبط بنظام الوضع المستقيم الذي حلّ بدلًا من نظام "دي آر اس" هذا الموسم.

وقامت فيراري بتجربة جناح خلفي يدور بزاوية 180 درجة بالكامل، بدلًا من فتحه بمشغّلٍ عند الحافة الخلفية كما كان الحال في "دي آر اس"، وهو تصميم نال إشادة العديد من المتابعين في الحلبة.

وخلال حديثه في بودكاست "آب تو سبيد"، عبّر كولتارد عن حماسه لرؤية هذا النوع من الابتكار في البطولة، مستعيدًا ذكرياته مع نظام الدواسة الثالثة الذي استخدمته مكلارين عامي 1997 و1998.

وقال: "يُذكّرني هذا بما يحدث عبر تاريخ الفورمولا 1، فعندما تأتي بابتكار يمنحك أفضلية حقيقية على الآخرين، يكون شعورًا رائعًا. إنه كأنه جرعة سرية من القوة".

وأضاف موضحًا فكرة النظام القديم: "في مكلارين كان لدينا ما يسمى بالدواسة الثالثة. بالطبع هناك مكابح في كل زاوية من السيارة، لكن كانت لدينا دواسة الفرامل العادية، ثم دواسة ثالثة يمكننا عبر مفتاح صغير على المقود تفعيلها لتكبح العجلة الخلفية اليسرى أو اليمنى فقط. كان الأمر يعمل مثل جنازير الدبابة، فالدبابة تنعطف عبر إبطاء أحد جانبيها".

وأشار كولتارد إلى أن أسلوب قيادته هو ما دفع كبير مهندسي مكلارين آنذاك ستيف نيكولس لتطوير هذا الحل. إذ كان السائق البريطاني يفضل إعدادًا يقلل من الانزلاق الخلفي، لذلك سمح له النظام بكبح العجلة الخلفية الداخلية في المنعطفات لإضافة قدر من ضعف استجابة المقدّمة للانعطاف، يتم تعويضه لاحقًا عند الحاجة.

وأوضح بالقول: "تعلمنا موازنة السيارة عند السرعات العالية عبر استخدام دواسة الوقود والمكابح معًا، لكن الكبح كان يطال العجلة الخلفية الداخلية فقط. هذا يعني أنك لا تحتاج إلى زاوية توجيه كبيرة، وبالتالي لا تفقد قدرًا كبيرًا من الارتكازيّة، ما يجعلك أسرع في المنعطف".

هذا التصميم البسيط نسبيًا من فريق ووكينغ كان يمنح أفضلية تُقدّر بنحو نصف ثانية في اللفة الواحدة، قبل أن يتم حظره في بدايات موسم 1998، بعدما التُقطت صورة واضحة للنظام داخل قمرة القيادة من قبل المصور دارين هيث، ما أدى إلى كشفه رسميًا.

أما جناح فيراري الخلفي الجديد، فليس من المؤكد بعد ما إذا كان سيظهر في سباقات الجائزة الكبرى، لكن الأنظار تترقب ما إذا كان سيُعتمد رسميًا، وما إذا كان سيحقق التفوق ذاته مقارنة بالأنظمة النشطة الأخرى التي تستخدمها الفرق هذا الموسم.