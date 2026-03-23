كشف الفريق الإيطالي عن طلاء خاص بهذه المناسبة خلال فعالية "طوكيو دريفت" التابعة لريد بُل، حيث جاء التصميم بقاعدة بيضاء أنيقة مع لمسات حمراء مستوحاة من الثقافة اليابانية، إلى جانب إدخال فن الخط الياباني بالتعاون مع الخطاط بيسين أوياغي.

ولم يتأخر رد فعل الجماهير، إذ امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بالإشادات، حيث وصف البعض التصميم بأنه "أحد أجمل التصاميم في تاريخ الفورمولا 1"، فيما ذهب آخرون إلى حد المطالبة باعتماده كهوية دائمة للفريق.

حيث كتب أحد المشجعين: "هذا التصميم مذهل للغاية، لون الأحمر رائع".

بينما قال آخر: "يذكرني بتصميم هوندا التكريمي في سوزوكا، لكنه ربما أفضل".

كسوة سيارة ريسينغ بولز لجولة اليابان الصورة من قبل: ريد بُل

ولم تتوقف التعليقات عند الإعجاب فقط، بل تصاعدت المطالبات، حيث دعا العديد من المتابعين الفريق إلى الاحتفاظ بهذا التصميم لبقية موسم 2026.

حتى أن بعض التعليقات وصفته بأنه "أفضل تصميم أبيض قدمته عائلة ريد بُل على الإطلاق"، فيما عبّر آخرون عن دهشتهم بقولهم: "لقد سقط فكي من شدة روعة التصميم!".

ويأتي هذا التفاعل الكبير قبل سباق جائزة اليابان الكبرى، الذي سيقام على حلبة سوزوكا بين 27 و29 مارس، حيث يأمل الفريق أن يواكب الأداء على الحلبة جمال التصميم خارجه.

حاليًا، يحتل فريق ريسينغ بولز المركز السادس في ترتيب الصانعين برصيد 12 نقطة، بفضل نتائج كل من ليام لاوسون وآرفيد لينبلاد، في بداية موسم تحمل الكثير من التحديات.

