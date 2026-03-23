تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

كولتارد: منافسة راسل وأنتونيللي ستصبح قاسية جدًا

لوكلير: المخاطرة لم تعد "ميزة" مع سيارات 2026

شتاينر: "لوكلير سيتفوق على هاميلتون في 2026"

إكليستون: انتقال ويتلي إلى أستون مارتن يمكن تفسيره بسبب واحد فقط

أنتونيلي يشعل أحلام الجماهير بثنائية مع فيرستابن بعد ظهوره في نوربورغرينغ

الجمهور مذهول من تصميم سيارة "ريسينغ بولز" الخاص لجولة اليابان ومطالبات باعتماده دوماً

فترة التوقف "المفاجئة" في أبريل قد تكون "عائقاً" أمام ريد بُل

فاسور: علاقتنا مع هاميلتون أصبحت أقوى مع الوقت
فورمولا 1 جائزة اليابان الكبرى

الجمهور مذهول من تصميم سيارة "ريسينغ بولز" الخاص لجولة اليابان ومطالبات باعتماده دوماً

أثارت سوزوكا عاصفة من التفاعل قبل انطلاق سباق جائزة اليابان الكبرى 2026 للفورمولا 1، ولكن هذه المرة لم يكن السبب الأداء على الحلبة، بل تصميم السيارة الجديد لفريق ريسينغ بولز.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
كسوة سيارة ريسينغ بولز لجولة اليابان

كسوة سيارة ريسينغ بولز لجولة اليابان

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

كشف الفريق الإيطالي عن طلاء خاص بهذه المناسبة خلال فعالية "طوكيو دريفت" التابعة لريد بُل، حيث جاء التصميم بقاعدة بيضاء أنيقة مع لمسات حمراء مستوحاة من الثقافة اليابانية، إلى جانب إدخال فن الخط الياباني بالتعاون مع الخطاط بيسين أوياغي.

ولم يتأخر رد فعل الجماهير، إذ امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بالإشادات، حيث وصف البعض التصميم بأنه "أحد أجمل التصاميم في تاريخ الفورمولا 1"، فيما ذهب آخرون إلى حد المطالبة باعتماده كهوية دائمة للفريق.

حيث كتب أحد المشجعين: "هذا التصميم مذهل للغاية، لون الأحمر رائع". 

بينما قال آخر: "يذكرني بتصميم هوندا التكريمي في سوزوكا، لكنه ربما أفضل". 

كسوة سيارة ريسينغ بولز لجولة اليابان

كسوة سيارة ريسينغ بولز لجولة اليابان

الصورة من قبل: ريد بُل

اقرأ أيضاً:

ولم تتوقف التعليقات عند الإعجاب فقط، بل تصاعدت المطالبات، حيث دعا العديد من المتابعين الفريق إلى الاحتفاظ بهذا التصميم لبقية موسم 2026.

حتى أن بعض التعليقات وصفته بأنه "أفضل تصميم أبيض قدمته عائلة ريد بُل على الإطلاق"، فيما عبّر آخرون عن دهشتهم بقولهم: "لقد سقط فكي من شدة روعة التصميم!".

ويأتي هذا التفاعل الكبير قبل سباق جائزة اليابان الكبرى، الذي سيقام على حلبة سوزوكا بين 27 و29 مارس، حيث يأمل الفريق أن يواكب الأداء على الحلبة جمال التصميم خارجه.

حاليًا، يحتل فريق ريسينغ بولز المركز السادس في ترتيب الصانعين برصيد 12 نقطة، بفضل نتائج كل من ليام لاوسون وآرفيد لينبلاد، في بداية موسم تحمل الكثير من التحديات.

كسوة سيارة ريسينغ بولز لجولة اليابان

كسوة سيارة ريسينغ بولز لجولة اليابان

الصورة من قبل: ريد بُل

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق فترة التوقف "المفاجئة" في أبريل قد تكون "عائقاً" أمام ريد بُل
المقال التالي أنتونيلي يشعل أحلام الجماهير بثنائية مع فيرستابن بعد ظهوره في نوربورغرينغ

أبرز التعليقات

المزيد من
خلدون يونس

المزيد من
ليام لاوسون

المزيد من
ريسينغ بولز

أحدث الأخبار

ميزة

اكتشف محتوى برايم

