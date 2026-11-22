فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

الجانب الذي أذهل ريد بُل في تفوق ماكس فيرستابن التكتيكي على مرسيدس في لاس فيغاس

يرى لورون ميكيز أن فوز لاس فيغاس يعكس قدرة فيرستابن على التفوق بذكائه على منافسيه أكثر مما يعكس تطور ريد بُل على الحلبات محدودة الطاقة

رونالد فوردينغ

منشور: 22-11-2026

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حقق ماكس فيرستابن فوزه الرابع في آخر ستة سباقات ضمن بطولة العالم للفورمولا 1. وهذه المرة، جاء انتصار السائق الهولندي على حلبة تُعرف بأنها محدودة استهلاك الطاقة، وهو أمر لافت بالنظر إلى أن وحدة طاقة ريد بُل فورد كانت لا تزال تواجه صعوبات على هذا النوع من الحلبات في بداية العام.

ويبدو أن الفوز في لاس فيغاس يؤكد حجم التقدم الذي أحرزته ريد بُل في هذا الجانب، لكن مدير الفريق لورون ميكيز يرى أن النتيجة تعكس بالدرجة الأولى أمرًا مختلفًا. فبحسب رأيه، تعامل فيرستابن ببراعة كبيرة مع التحديات التكتيكية المرتبطة بإدارة الطاقة، وكذلك مع تأثير عامل السحب القوي للغاية.

وقال ميكيز، ردًا على سؤال من موقعنا بشأن حجم الفضل الذي يعود إلى تفوق فيرستابن التكتيكي على مرسيدس مقارنة بقدرة ريد بُل على تحسين أداء وحدة الطاقة: "أعتقد أن ماكس تفوق بوضوح بذكائه على المنافسين اليوم، من خلال الطريقة التي تمكن بها من الدفاع عن مركزه طوال 50 لفة".

وأضاف: "نعم، تم تجاوز ماكس عدة مرات، لكنني أعتقد أنه تعمد السماح بذلك في بعض المرات. وربما استكشف جميع الاحتمالات الممكنة لما يحدث بين المنعطف قبل الأخير وخط النهاية".

وأبدى ميكيز إعجابًا خاصًا بالطريقة التي كان يفكر بها فيرستابن مسبقًا. فقبل 10 لفات من النهاية، كان السائق الهولندي يسأل فريقه بالفعل عما يمكن فعله فيما يتعلق بنشر الطاقة خلال اللفة الأخيرة، لتجنب تجاوزه قبل خط النهاية.

وتابع ميكيز: "وصل الأمر إلى حد أنه، كما شاهدتم، طلب منا إعادة النظر في السيناريو المحتمل خلال اللفة الأخيرة".

لورون ميكيز وماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: صور غيتي

وتابع: "من الواضح أن الشباب كانوا يفكرون في ذلك منذ فترة طويلة، لكن عندما عدنا إليه بالاستنتاج، كان قد أتقن الأمر بالفعل واستكشف جميع الخيارات. لذلك شعرنا بأنه يعرف تمامًا ما يجب فعله في تلك اللحظة، وقد أثبتت الأحداث صحة ذلك".

لكن تجدر الإشارة إلى أن سائقي مرسيدس تراجعا في المراحل الختامية. إذ أخرج جورج راسل نفسه من دائرة المنافسة بعدما تجاوز حدود الحلبة بشكل مستقيم، بينما كان كيمي أنتونيللي في موقف ممتاز، لكنه قال إن وحدة الطاقة لديه ارتبكت عندما رفع قدمه عن دواسة الوقود.

ومع ذلك، لا ينتقص هذا من انتصار فيرستابن، إذ وصفه ميكيز بأنه أحد أفضل سباقاته خلال الموسم، قائلًا: "أعتقد أنه قدم سباقًا رائعًا آخر، بل كان استثنائيًا. لا أعرف إن كان سيتذكره أكثر من السباقات الأخرى، لكنني أعتقد أن الطريقة التي صمد بها أمام الضغط لفترة طويلة كانت مذهلة".

وأوضح ميكيز أن أحد الجوانب التي أذهلت ريد بُل كان الطريقة التي تمكن بها فيرستابن من تحسين إدارة الطاقة بنفسه.

فعلى المقطع المستقيم الرئيسي، تعمد السماح للمنافسين بتجاوزه عدة مرات من أجل إعادة شحن البطارية، قبل أن يستعيد موقعه خلال المقطع المستقيم المؤدي إلى المنعطف الأول. وعندما أدركت مرسيدس كيفية التعامل مع هذه الاستراتيجية، عدّل فيرستابن تكتيكاته، وتمكن من شن هجمات مضادة عدة مرات عند المنعطف الثالث بدلًا من ذلك.

وقال ميكيز: "انظروا إلى سباق اليوم، وإلى سباق البرازيل، وإلى الطريقة التي يضع بها سيارته مقارنة بالسيارات الأخرى. إنه دائمًا في المكان المثالي وفي اللحظة المناسبة. نعم، لا يزال يفاجئنا كل يوم. ففي كل سباق، ننظر إلى بعضنا البعض على جدار الحظائر ونتساءل: ما الذي حدث للتو؟ لأن هذا بالضبط ما نفعله".

وأكمل: "لا أعرف إن كنتم تريدون وصفه بأنه لا يحظى بالتقدير الكافي، لأنني لا أعتقد أن ماكس لا يحظى بالتقدير، لكنه قادم من كوكب آخر".

وبما أن السباق اتسم بطابع تكتيكي كبير فيما يتعلق بإدارة الطاقة، فضلًا عن الدور المحوري الذي لعبه عامل السحب، أقر ميكيز بأنه لم يتمكن من تكوين صورة واضحة بشأن موقع وحدة طاقة ريد بُل فورد على الحلبات محدودة الطاقة.

وقال: "عندما يتعلق الأمر بالحلبات محدودة الطاقة وتلك التي تتمتع بوفرة منها، أعتقد أنه من الصعب للغاية استخلاص أي استنتاج بالنظر إلى الطريقة التي سار بها السباق، مع التأثير الهائل لعامل السحب".

واختتم: "كنت أتمنى أن نغادر هنا بصورة واضحة عن سرعة السيارة خلال السباق مقارنة بالمنافسين، لكنني أعتقد أن لا أحد يمتلك هذه الصورة الواضحة اليوم. ولذلك، لا يمكن استخلاص أي استنتاج حقيقي".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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