جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة بلجيكا الكبرى

الجائزة الكبرى التي أنقذت مقعد بيريز مع ريد بُل بعد تدخل مزعوم من ليبرتي ميديا

واجه سيرجيو بيريز غموضًا كبيرًا حيال مستقبله مع ريد بُل مع تصاعد التكهنات بأن الفريق قد يستغني عنه خلال العطلة الصيفية، قبل أن تؤكد العلامة النمساوية هذا الأسبوع احتفاظه بمقعده حتى نهاية الموسم.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
تم التحديث:
سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

برزت تقارير تفيد بأن ليبرتي ميديا مالكة الحقوق التجارية للفورمولا 1 قد تدخلت وطلبت من ريد بُل إعادة النظر في التخلّي عن سائقها سيرجيو بيريز خلال العطلة الصيفية.

ليس غريبًا على أحد الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها بيريز في موطنه المكسيك، والتي تستضيف جائزة كبرى في وقت لاحق من هذا الموسم.

وكانت سلسلة من التأديات الضعيفة لها بالغ التأثير على حظوظ ريد بُل ضمن بطولة الصانعين قد دفعت بالفريق إلى أن يدرس إمكانية تفعيل بنود الأداء في عقد بيريز واستبداله خلال العطلة الصيفية.

اقرأ أيضاً:

لكن كريستيان هورنر مدير الفريق أكّد هذا الأسبوع بأن بيريز سيواصل القيادة لصالح ريد بُل حتى نهاية الموسم.

بيد أنه وفي ظل تصريحات هيلموت ماركو اللاحقة بأنه ستتم إعادة توزيع الأوراق لموسم 2025، في تلميح إلى تغيير في تشكيلة الفريق، فقد برز تقرير من صحيفة اف1-إنسايدر الألمانية يدّعي أن ليبرتي ميديا قد طلبت من ريد بُل أن تُبقي على بيريز في ظل شعبيته الكبيرة في المكسيك، وذلك كي لا يتأثر الحدث.

حيث نشير إلى أن جائزة المكسيك الكبرى لم تُقَم بعد، حيث سيكون الحدث في الفترة بين 25 و27 أكتوبر/تشرين الأول المُقبل

وقد جاء في هذا التقرير: "ما تم تسريبه من خلف الكواليس هو أن ليبرتي ميديا حاملة الحقوق التجارية في الفورمولا 1 قد طلبت من ريد بُل إعادة النظر في تسريح بيريز. إذ أنه من دون البطل المحلي المحبوب بيريز، فقد خشيت ليبرتي ميديا تراجعًا ضخمًا في عوائد جائزة المكسيك الكبرى في 27 أكتوبر".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق للبيع بالمزاد مقابل مبلغ خرافي: سيارة فيراري التي ساهمت في تحقيق أحد ألقاب شوماخر

أبرز التعليقات

أحمد مجدي
More from
أحمد مجدي
فاسور يرد على وصف راسل بأنه أسرع من هاميلتون

فاسور يرد على وصف راسل بأنه أسرع من هاميلتون

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
فاسور يرد على وصف راسل بأنه أسرع من هاميلتون
ماركو يلمّح إلى تغييرات ضمن صفوف ريد بُل في 2025

ماركو يلمّح إلى تغييرات ضمن صفوف ريد بُل في 2025

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
ماركو يلمّح إلى تغييرات ضمن صفوف ريد بُل في 2025
فاسور يعلّق على انضمام ساينز إلى ويليامز في 2025

فاسور يعلّق على انضمام ساينز إلى ويليامز في 2025

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
فاسور يعلّق على انضمام ساينز إلى ويليامز في 2025
سيرجيو بيريز
More from
سيرجيو بيريز
تحليل: هل يجب على بيريز القلق من طرده كما فعلت ريد بُل مع غاسلي؟

تحليل: هل يجب على بيريز القلق من طرده كما فعلت ريد بُل مع غاسلي؟

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تحليل: هل يجب على بيريز القلق من طرده كما فعلت ريد بُل مع غاسلي؟
فان دير غارد: قرار الإبقاء على بيريز "لا يناسب ريد بُل"

فان دير غارد: قرار الإبقاء على بيريز "لا يناسب ريد بُل"

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
فان دير غارد: قرار الإبقاء على بيريز "لا يناسب ريد بُل"
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
ريد بُل ريسينغ
More from
ريد بُل ريسينغ
آودي تفاجأت بإعلان مغادرة ويتلي لصفوف ريد بُل

آودي تفاجأت بإعلان مغادرة ويتلي لصفوف ريد بُل

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
آودي تفاجأت بإعلان مغادرة ويتلي لصفوف ريد بُل
فيرستابن: لن نهيمن كما كان الحال سابقاً

فيرستابن: لن نهيمن كما كان الحال سابقاً

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
فيرستابن: لن نهيمن كما كان الحال سابقاً
تحليل: ما الذي قد يدفع ريد بُل "للمراهنة" على هوندا؟

تحليل: ما الذي قد يدفع ريد بُل "للمراهنة" على هوندا؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: ما الذي قد يدفع ريد بُل "للمراهنة" على هوندا؟

أحدث الأخبار

فيا تعتمد تغييرات على القوانين تسمح باختبار سيارات مهجّنة لموسم 2026

فيا تعتمد تغييرات على القوانين تسمح باختبار سيارات مهجّنة لموسم 2026

F1 فورمولا 1
فيا تعتمد تغييرات على القوانين تسمح باختبار سيارات مهجّنة لموسم 2026
آودي تفاجأت بإعلان مغادرة ويتلي لصفوف ريد بُل

آودي تفاجأت بإعلان مغادرة ويتلي لصفوف ريد بُل

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
آودي تفاجأت بإعلان مغادرة ويتلي لصفوف ريد بُل
دبليو آر سي تعلن عن روزنامة 2025 موسّعة مع راليات جديدة

دبليو آر سي تعلن عن روزنامة 2025 موسّعة مع راليات جديدة

WRC دبليو آر سي
دبليو آر سي تعلن عن روزنامة 2025 موسّعة مع راليات جديدة
ميلر: لم أتلقَ أي عرض من أي فريق لموسم 2025 في موتو جي بي

ميلر: لم أتلقَ أي عرض من أي فريق لموسم 2025 في موتو جي بي

MGP موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
ميلر: لم أتلقَ أي عرض من أي فريق لموسم 2025 في موتو جي بي

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط