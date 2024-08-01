الجائزة الكبرى التي أنقذت مقعد بيريز مع ريد بُل بعد تدخل مزعوم من ليبرتي ميديا

برزت تقارير تفيد بأن ليبرتي ميديا مالكة الحقوق التجارية للفورمولا 1 قد تدخلت وطلبت من ريد بُل إعادة النظر في التخلّي عن سائقها سيرجيو بيريز خلال العطلة الصيفية.

ليس غريبًا على أحد الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها بيريز في موطنه المكسيك، والتي تستضيف جائزة كبرى في وقت لاحق من هذا الموسم.

وكانت سلسلة من التأديات الضعيفة لها بالغ التأثير على حظوظ ريد بُل ضمن بطولة الصانعين قد دفعت بالفريق إلى أن يدرس إمكانية تفعيل بنود الأداء في عقد بيريز واستبداله خلال العطلة الصيفية.

لكن كريستيان هورنر مدير الفريق أكّد هذا الأسبوع بأن بيريز سيواصل القيادة لصالح ريد بُل حتى نهاية الموسم.

بيد أنه وفي ظل تصريحات هيلموت ماركو اللاحقة بأنه ستتم إعادة توزيع الأوراق لموسم 2025، في تلميح إلى تغيير في تشكيلة الفريق، فقد برز تقرير من صحيفة اف1-إنسايدر الألمانية يدّعي أن ليبرتي ميديا قد طلبت من ريد بُل أن تُبقي على بيريز في ظل شعبيته الكبيرة في المكسيك، وذلك كي لا يتأثر الحدث.

حيث نشير إلى أن جائزة المكسيك الكبرى لم تُقَم بعد، حيث سيكون الحدث في الفترة بين 25 و27 أكتوبر/تشرين الأول المُقبل

وقد جاء في هذا التقرير: "ما تم تسريبه من خلف الكواليس هو أن ليبرتي ميديا حاملة الحقوق التجارية في الفورمولا 1 قد طلبت من ريد بُل إعادة النظر في تسريح بيريز. إذ أنه من دون البطل المحلي المحبوب بيريز، فقد خشيت ليبرتي ميديا تراجعًا ضخمًا في عوائد جائزة المكسيك الكبرى في 27 أكتوبر".