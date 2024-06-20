التوقعات الجوية لسباق إسبانيا 2024: الأمطار مجدداً
كيف ستكون الظروف الجوية لسباق جائزة إسبانيا الكبرى من موسم 2024 للفورمولا واحد؟
حلبة برشلونة
الصورة من قبل: روبيو / صور ساتون
ستكون هناك فرصة لهطول الأمطار خلال يوم الأحد الذي يقام فيه السباق، وذلك قد يعني تغييرات كبيرة في ظروف المسار.
وتشير التوقعات الجوية لنهار مشمس يوم الجمعة وحرارة بحدود 25 درجة مئوية.
وكذلك الحال في التصفيات، حيث لن تكون هناك توقعات بهطول أمطار مع حرارة مماثلة ليوم الجمعة.
لكن ويوم السباق، فإن التوقعات الجوية تشير إلى عواصف رعدية، مع فرصة لهطول أمطار بالفعل خلال الفترة الصباحية وبداية فترة بعد الظهر.
وستقل فرصة الأمطار مع الاتجاه لما بعد الظهر تزامناً مع فترة انطلاق السباق.
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
غاسلي: ألبين "تقيّم كافة الخيارات" حول محركها لموسم 2026
سترول: أستون مارتن يمكنها تقديم مشروع "شاب" و"مثير" لنيوي
مكلارين بحاجة إلى أن "تستنفر" نفسها ضمن السعي لتحقيق المزيد من الانتصارات في الفورمولا 1
ماركيز: من الصعب الآن الحصول على مسيرة طويلة في الموتو جي بي
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات