التوقعات الجوية لسباق إسبانيا 2024: الأمطار مجدداً

ستكون هناك فرصة لهطول الأمطار خلال يوم الأحد الذي يقام فيه السباق، وذلك قد يعني تغييرات كبيرة في ظروف المسار.

وتشير التوقعات الجوية لنهار مشمس يوم الجمعة وحرارة بحدود 25 درجة مئوية.

وكذلك الحال في التصفيات، حيث لن تكون هناك توقعات بهطول أمطار مع حرارة مماثلة ليوم الجمعة.

لكن ويوم السباق، فإن التوقعات الجوية تشير إلى عواصف رعدية، مع فرصة لهطول أمطار بالفعل خلال الفترة الصباحية وبداية فترة بعد الظهر.

وستقل فرصة الأمطار مع الاتجاه لما بعد الظهر تزامناً مع فترة انطلاق السباق.