التوقعات الجوية لجائزة المجر: اختبار حقيقي للياقة السائقين

من المعروف أن سائقي الفورمولا واحد يتمتعون بمستويات لياقة بدنية ممتازة، نظراً لما تتطلبه قيادة السيارة.

إلا أن حلبة هنغارورينغ بمسارها الضيق الملتوي، تقدم تحديات حقيقية للسائقين خلف المقود، حيث من المتوقع أن تكون الحرارة مرتفعة نسبياً.

حيث تشير التوقعات الجوية إلى أن درجات الحرارة ستكون أعلى من 30 مئوية.

ومن المتوقع أن تصل إلى 34 درجة يومي الجمعة والسبت، خلال التجارب الحرة والتصفيات.

أما يوم السباق، فمن المتوقع أن تصل الحرارة إلى 34 درجة مئوية، لكن رغم ذلك، فهناك احتمال لحصول عواصف رعدية خلال النهار.

ومن المعلوم أن درجات الحرارة تكون أعلى ضمن قمرة القيادة، ما يضيف المزيد من التحديات البدنية والذهنية على كاهل السائقين.

ورغم أن ريد بُل ما زالت بعيدة في المقدمة بفارق 71 نقطة أمام فيراري صاحبة المركز الثاني ضمن ترتيب بطولة المصنعين، لكن الفارق بين فيراري ومكلارين لا يتجاوز سبع نقاط فقط.

وضمن معركة بطولة السائقين، فقد بات لاندو نوريس سائق مكلارين ثانياً خلف فيرستابن، لكن الفارق بينه وبين شارل لوكلير سائق فيراري وصل إلى 21 نقطة.

أوسكار بياستري زميل نوريس يحتل حالياً المركز خلف كارلوس ساينز الابن (فيراري)، لكن أمام سيرجيو بيريز سائق ريد بُل الذي كثرت التكهنات بشكل كبير حيال مستقبله مع العلامة النمساوية.