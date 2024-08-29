التوقعات الجوية لجائزة إيطاليا الكبرى 2024
تشير التوقعات إلى أن جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد، ستُقام ضمن ظروف جوية جيدة، طوال الأيام الثلاثة.
ستكون الحرارة مرتفعة نسبياً طوال أيام جائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونزا، بالتالي تتوقع الفرق مساراً جافاً خالياً من الأمطار وطقساً دافئاً.
ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة بحدود 34 درجة مئوية يومي الجمعة والسبت و33 درجة مئوية يوم الأحد.
لكن ورغم التوقعات بعدم هطول أمطار طوال الجولة، لكن الرياح ستكون بسرعة تصل إلى 8 كيلومترات في الساعة، أي أنها لن تؤثر على السيارات.
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
هل يعود تراجع ريد بُل في الفورمولا 1 إلى جناحها الأمامي؟
كولابينتو كان جاهزًا في انتظار فرصة الفورمولا 1 مع ويليامز
سيارة الأمان بطلة أولى الحوادث خلال اختبارها على حلبة مونزا
هاكينن يرشّح مكلارين للفوز بلقب موسم 2024
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات