التوقعات الجوية لجائزة إيطاليا الكبرى 2024

ستكون الحرارة مرتفعة نسبياً طوال أيام جائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونزا، بالتالي تتوقع الفرق مساراً جافاً خالياً من الأمطار وطقساً دافئاً.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة بحدود 34 درجة مئوية يومي الجمعة والسبت و33 درجة مئوية يوم الأحد.

لكن ورغم التوقعات بعدم هطول أمطار طوال الجولة، لكن الرياح ستكون بسرعة تصل إلى 8 كيلومترات في الساعة، أي أنها لن تؤثر على السيارات.