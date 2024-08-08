التوتر يتصاعد مجدداً بين براون وهورنر
يبدو أن التوتر عاد للتصاعد مجدداً مع انتقادات زاك براون الرئيس التنفيذي لدى مكلارين إلى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل فيما يتعلق "بالصدق" و"الشفافية".
وجّه براون مجدداً انتقاداته إلى هورنر متهماً إياه بقلة الشفافية، وتسبّبه بانخفاض نزاهة الفورمولا واحد.
وجاءت انتقادات براون هذه المرة تعقيباً على خرق ريد بُل لسقف النفقات في موسم 2021. حيث يرى أن هورنر وفريق ريد بُل اختلقا الأعذار وتفادوا تحمل المسؤولية بدلاً من الاعتراف بالخطأ.
حيث قال في تصريح لقناة "بي بي سي": "أعرف كريستيان منذ 25 أو 30 عاماً. كنا نتنافس ضد بعضنا البعض، وكانت علاقتنا جيدة".
وأكمل: "أنا أؤمن بمبدأ الشفافية. أؤمن أنك وحين تقترف خطأ، عليك رفع يدك والاعتراف به".
وأردف: "لقد سمعنا الأعذار حيال سقف النفقات، لكننا لم نسمع عبارة ’لقد أخطأنا’".
وتابع: "كانت تلك مجرد أعذار، ومحاولات لتفادي المسؤولية".
واسترسل: "حين يخرق أحد الفرق سقف النفقات ولا يتم أخذ ذلك بجدية، فإن ذلك يُضر بنزاهة وجوهر الرياضة".
واختتم: "بالنسبة لي - وهذه ليست مسألة شخصية - الأمر يتعلق بحماية رياضتنا".
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التوتر يتصاعد مجدداً بين براون وهورنر
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