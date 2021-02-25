التكهنات تحيط بما تحاول ريد بُل إخفاءه في سيارتها الجديدة لموسم 2021

بذل فريق ميلتون كينز كامل جهوده كي لا يفصح عن أية تفاصيل على الإطلاق حيال سيارته الجديدة لموسم 2021 قبيل أول يوم من التجارب الشتوية الرسمية في البحرين.

وبعد إكمال يوم التصوير في سيلفرستون مع سيارتي 2019 و2021، كان من المُلاحظ أن أياً من الصور الـ 76 التي نشرها الفريق بعد التصوير، لا تعود إلى السيارة الجديدة.

وتمّ التقاط صورٍ لكل من ماكس فيرشتابن، سيرجيو بيريز وأليكسندر ألبون على متن السيارة وفي المرآب، لكنها كانت جميعها لسيارة 2019.

وجميع صور السيارة الكاملة في المرآب كانت لسيارة 2019.

ويبدو حرص ريد بُل واضحاً للغاية في عدم تسريب أو طرح أية صورة لسيارة 2021 الجديدة، حفاظاً على سرية أية تفاصيل قد تصل إلى المنافسين.

ولا ترغب العلامة النمساوية في منح منافسيها أية فرصة للاطلاع على تفاصيل سيارتها الجديدة إذ حاولت إبقاءها بعيدة تماماً عن أعين المحللين المحترفين.

ولعل المنطقة الأساسية التي تود ريد بُل إبقاءها سرية هي القسم الخلفي للسيارة، سواء لناحية نظام التعليق أو المنطقة المحيطة بالعادم وعلبة التروس.

كما أن الفريق قد يمتلك بعض الحلول والحيل في كيفية مقاربته للتغييرات الجديدة في القوانين والتي طالت أرضية السيارات، وأثرت على مستويات الارتكازية.

وبدت الصورتان اللتان نشرتهما ريد بُل في وقت سابق هذا الأسبوع بتمويه واضح في بعض المناطق، ما يزيد من التكهنات بأن ريد بُل تمتلك بالفعل مقاربة خاصة لتغييرات القوانين الجديدة.

إذاً، ما هي نسبة الصحة في صور إطلاق السيارة؟ وما مقدار ما تخفيه ريد بُل؟

لطالما حاولت الفرق في الماضي وضع قطع مزيفة على السيارة خلال عرض الإطلاق، أو عدم وضع أحدث القطع عند عرض السيارة علناً. وهناك احتمال كذلك بأن ريد بُل لا تخفي شيئاً، بل تحاول تشتيت منافسيها ضمن محاولة سعيهم لكشف سرّ غير موجود أصلاً.

ومع خفض أيام التجارب الشتوية إلى ثلاثة أيام فقط، فلن يكون أمام المنافسين أيّ وقت كافٍ لنسخ ما يرونه من سيارة ريد بُل.

سيباستيان فيتيل، ريد بُل تصوير: صور ساتون

لكن السؤال الحقيقي يتمحور حول إمكانية كشف ريد بُل لما تحاول إخفاءه، في تجارب البحرين الشتوية، أو أنها قد تقرر إخفاءه لفترة أطول.

يشار إلى أن ريد بُل عمدت في الماضي لاتباع طرق تضمن عدم الكشف عن أحدث قطعها خلال التجارب الشتوية كذلك، حين كان أفراد طاقم العمل يستعملون مظلاتٍ لإخفاء قطع السيارة عند إدخالها إلى المرآب، كما حصل في 2012.