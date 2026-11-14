فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

التقارب المفاجئ وراء احتدام المنافسة في موسم الفورمولا 1 لعام 2026

بعد المؤشرات الأولية التي أوحت بأن مرسيدس ستسيطر بسهولة على موسم الفورمولا 1 لعام 2026، ترسم المنافسة المتقاربة خلال النصف الثاني من الموسم ملامح موسم 2027 مثير للاهتمام.

منشور: 14-11-2026

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لاندو نوريس، مكلارين وليام لاوسون، ريسينغ بولز وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: أليكس بيرينز دي هان

عندما انتزع جورج راسل قطب الانطلاق الأول للجولة الافتتاحية من موسم الفورمولا 1 لعام 2026 في أستراليا، متقدمًا بفارق هائل بلغ ثمانية أعشار الثانية عن أقرب منافسي مرسيدس، كان من الممكن رؤية الإحباط يخيّم على وجوه الجميع في البادوك.

ومع كون عام 2026 الموسم الأول للوائح التقنية الجديدة بالكامل، سواء على صعيد الهيكل أو وحدة الطاقة، كانت هناك مخاوف حقيقية من تكرار سيناريو عام 2014، مع انفراد مرسيدس بالصدارة واضطرار بقية الفرق إلى التنافس على الفتات.

وبالفعل، حاولت مرسيدس الاستفادة إلى أقصى حد من أفضليتها المبكرة، رغم مشكلات الموثوقية التي واجهتها وحدة الطاقة لديها، ونجحت الآن في حسم لقبي السائقين والصانعين قبل عدة جولات من نهاية الموسم.

لكن النصف الثاني من الموسم، بعد العطلة الصيفية، يرسم صورة تنافسية مختلفة. صورة أتيحت فيها الفرصة للفرق الأربعة الكبرى جميعها للتألق، بفضل توالي حزم الترقيات القوية وتسارع وتيرة تقديمها ضمن سباق تطوير محموم خلال الموسم.

فرض لاندو نوريس هيمنته على السباقات قبل العطلة الصيفية وبعدها، محققًا الفوز في المجر وهولندا، وكان من المفترض أن يضيف إليهما انتصارًا ثالثًا في مدريد. وجاء ذلك بعد فترة قوية لفيراري، شهدت تحقيق لويس هاميلتون وشارل لوكلير فوزًا لكل منهما.

وفي مرحلة لاحقة، قدمت ريد بُل ربما أكثر عودة إثارة للإعجاب، بعدما نجحت في تقليص الفارق بمقدار ثانية كاملة، ما مكّن ماكس فيرستابن من تحقيق ثلاثة انتصارات في آخر خمسة سباقات.

وتُظهر المحصلة النهائية أن مرسيدس تفوقت على ريد بُل بفارق نقطة واحدة فقط منذ العطلة الصيفية، في حين كان بإمكان فيراري أن تكون أقرب إلى الصدارة لو نفذت عطلات نهاية الأسبوع الخاصة بالسباقات بصورة أفضل. أما مكلارين، فقد كانت بوضوح رابع أسرع الفرق، ولم يتمكن نوريس من التألق سوى في الظروف الماطرة في ساو باولو الأسبوع الماضي.

ترتيب الصانعين منذ العطلة الصيفية

1. مرسيدس: 227 نقطة

2. ريد بُل: 226 نقطة

3. فيراري: 172 نقطة

4. مكلارين: 133 نقطة

ويظهر هذا التقارب بأفضل صورة خلال التصفيات، إذ لم يتجاوز الفارق بين الفرق الأربعة الأولى ثلاثة أعشار الثانية في سنغافورة والمكسيك. وكانت أوستن حلبة صعبة على مكلارين، لكن كيمي أنتونيللي وماكس فيرستابن وشارل لوكلير أنهوا التصفيات في حلبة الأمريكيتين بفارق لم يتجاوز 0.230 ثانية. أما أبرز اللحظات على الإطلاق، فكانت حصة التصفيات المثيرة في النسخة الافتتاحية من جائزة إسبانيا الكبرى على حلبة مدريد، حيث لم يتجاوز الفارق بين أصحاب المراكز الخمسة الأولى 0.195 ثانية، مع تمثيل أربعة فرق مختلفة.

وقد تسببت اللوائح التقنية الجديدة في اتساع أفضلية الفرق الكبرى على فرق وسط الترتيب مقارنة بالعام الماضي، وهو أمر يرى البعض أنه يعود إلى أن سقف النفقات يقيّد قدرة الفرق الأصغر على اللحاق بالركب. لكن المنافسة في المقدمة تبدو، بصورة واضحة، أكثر تقاربًا مما توقعه معظم المراقبين خلال السنة الأولى من دورة لوائح تقنية جديدة، خصوصًا مع وجود عامل إضافي يتمثل في الدور الأكبر الذي تؤديه وحدات الطاقة في تحديد الفوارق بين الفرق.

فما السبب وراء ذلك؟ عندما طرح موقع "أوتوسبورت" هذا السؤال على مدير فريق مكلارين أندريا ستيلا، رأى الإيطالي أن الفرق الأربعة الكبرى في الفورمولا 1 وصلت، في ظل سقف النفقات، إلى مستوى متقارب من حيث جودة كوادرها البشرية وحجمها، وهو ما انعكس بدوره على جودة الأفكار وأساليب العمل لدى الفرق المتقدمة.

وقال ستيلا في أوستن: "من وجهة نظري، لم يسبق للفرق أن عملت بهذه المستويات. فالفرق الأربعة، وحتى الفرق الأخرى، تواصل التطوير بهذه الوتيرة في ظل سقف النفقات، وقد تمكن الجميع بطريقة ما من إيجاد سبيل لتقديم عدد كبير من الترقيات".

وأضاف: "أما الاعتبار الثاني، فهو أن أداء السيارة يمثل انعكاسًا للخبرات والمعرفة التي تستطيع توظيفها من الناحية الهندسية. فعندما تمتلك مجموعة من الأشخاص الذين رسخوا أساليب عمل ومعرفة وطريقة معينة للتعاون فيما بينهم، فإنهم يوظفون خبراتهم ومعرفتهم للتعامل مع مجموعة محددة من اللوائح التقنية، ويصلون إلى مستوى معين".

وأكمل: "وفي نهاية المطاف، فإن الأشخاص أنفسهم هم من يتعاملون مع منظومة اللوائح الجديدة، لذلك لا أتفاجأ بأن المنافسة كانت متقاربة في الماضي ولا تزال كذلك في الوقت الحالي. وخلال النصف الثاني من الموسم، أخذت مستويات الأداء تتقارب، لكن ذلك يعود إلى أن جودة الفريق هي ببساطة ما ينعكس على المنتج التقني".

وأشار مدير فيراري فريد فاسور إلى أن وتيرة التطوير الديناميكي الهوائي أصبحت أسرع بكثير مما كانت عليه في الأعوام السابقة، وهو ما يفسر سبب التقلب الكبير في أداء السيارات من عطلة نهاية أسبوع إلى أخرى.

وقال في ساو باولو: "كانت السباقات الستة الأولى من الموسم صعبة بعض الشيء مقارنة بمرسيدس، إذ ربما كانوا أسرع منا بستة أو سبعة أعشار الثانية، لكننا نجحنا في تقليص الفارق على مدار الموسم. والآن، أصبحنا نجمع نقاطًا أكثر من أي فريق آخر منذ مدريد".

وأردف: "حققنا الانتصارات في يونيو/حزيران، ثم مكلارين في يوليو/تموز، وبعدها ريد بُل في أغسطس/آب أو سبتمبر/أيلول، ثم عدنا نحن إلى المنافسة. وما يمكن تأكيده هو أن وتيرة الترقيات خلال السنة الأولى من اللوائح الجديدة تكون أعلى بكثير. ففي كل مرة نحضر فيها تحديثًا جديدًا، نحقق خطوة إلى الأمام. انظروا إلى مكلارين في عطلة نهاية الأسبوع الحالية في البرازيل، حيث قدمت جناحًا أماميًا جديدًا ونجحت في الاستفادة منه".

ثمّ تابع: "هذه هي قصة الموسم. شهدنا هذا النوع من التناوب بين الفرق، لكنني أعتقد أن هذا التقارب في الأداء أمر جيد للبطولة وللعرض الذي تقدمه".

وأشار مدير فريق ريد بُل لوران ميكيز أيضًا إلى أن اللوائح الجديدة تبدو أكثر تقييدًا في البداية، رغم أن عدد الابتكارات التي ظهرت هذا العام، مثل الجناح الخلفي الدوار الذي ابتكرته فيراري، يشير إلى أن هناك مجالًا واسعًا لا يزال متاحًا لاستغلال التفاصيل الدقيقة في اللوائح.

وقال الفرنسي، ردًا على سؤال من "أوتوسبورت" بشأن هذه المسألة في البرازيل: "يحدث هذا التقارب على الأرجح في وقت أبكر مما توقعناه جميعًا. وأعتقد أن ذلك ربما يشير إلى أن اللوائح التقنية تفرض قيودًا كبيرة إلى حد ما. ومع ذلك، نرى سيارات تعتمد مفاهيم مختلفة بوضوح، ونرى أربعة فرق كبرى تتنافس فيما بينها".

وأضاف: "ما يمكن قوله بكل إنصاف هو أننا، ونحن لا نزال في النصف الثاني من موسم 2026، وصلنا إلى مرحلة تحضر فيها إلى عطلة نهاية أسبوع للسباق ولا تعرف أيًا من الفرق الأربعة الكبرى سيفوز بالسباق. وأعتقد أن ذلك أمر رائع لهذه الرياضة. لدينا الآن خمسة سائقين في التصفيات يفصل بينهم عُشران من الثانية. إنها معادلة قوية تجمع بين سباق التطوير والتنفيذ المثالي لكل التفاصيل إذا كنت تريد الفوز يوم الأحد".

وهذا يعني أن مرسيدس، بطلة العالم لموسم 2026، ستكون أمام مهمة صعبة العام المقبل للدفاع عن لقبيها. ولم يكن مدير الفريق توتو وولف يتوهم أن دورة اللوائح التقنية الجديدة هذه ستكون تكرارًا سهلًا لحقبة عام 2014.

وأقر وولف قائلًا: "أصبحت المنافسة أكثر صعوبة بين فيراري ومكلارين وريد بُل وبيننا. هناك أربعة فرق قادرة على الفوز بالسباقات والمنافسة على لقب بطولة العالم. ولا يساورني أي شك في أن المهمة ستكون صعبة جدًا بالنسبة إلينا العام المقبل. لذلك، بالنسبة إليّ، بدأ موسم 2027 بالفعل. ويتمثل الأمر الآن في التعلم خلال السباقات الثلاثة الأخيرة".

وتأكيدًا للأفكار التي طرحها ستيلا بشأن وصول الفرق الأربعة الكبرى إلى مستوى متقارب في الوقت الحالي، أضاف وولف: "يبدو أننا ربما نكون على أعتاب أكثر الحقب تنافسية، لأن الفرق أصبحت محترفة للغاية من حيث القدرات والموارد، ولم أعد أرى أن المواسم التي تهيمن فيها جهة واحدة بصورة مطلقة ستتكرر، سواء لأربعة أعوام متتالية أو لثمانية أعوام متتالية".

ثمّ تابع: "يمكنكم رؤية مدى سرعة التحول من الهيمنة إلى اكتشاف، بعد بضعة سباقات فقط، أن التحديث الذي قدمته لا يعمل، فتتراجع إلى الخلف وتجد نفسك في المركز الثالث على الحلبة".

واختتم بالقول: "كنت أتمنى أن نعيش حقبة أخرى تهيمن فيها مرسيدس وتحصد خلالها عدة ألقاب إضافية، لكنني لا أعتقد أن هذا هو الواقع. إنه تحدٍ جديد تمامًا".

السباق القصير في سنغافورة

فيرستابن

راسل: +0.12 ثانية

لوكلير: +0.24 ثانية

بياستري: +0.3 ثانية

سباق سنغافورة

فيرستابن

لوكلير: +0.05 ثانية

أنتونيللي: +0.19 ثانية

نوريس: +0.34 ثانية

أوستن

أنتونيللي

فيرستابن: +0.18 ثانية

لوكلير: +0.23 ثانية

بياستري: +0.8 ثانية

المكسيك

هاميلتون

راسل: +0.0 ثانية

فيرستابن: +0.2 ثانية

نوريس: +0.3 ثانية

البرازيل

نوريس

راسل: +0.2 ثانية

لوكلير: +0.6 ثانية

حجار: +1.3 ثانية

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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