إعداد وترجمة: خلدون يونس

ما كان إسحاق حجار ليعود خلف مقود سيارة ريد بُل "آر بي 22" بعد إصابة معصمه، ليجد أمامه حلبة سهلة ضمن روزنامة بطولة العالم للفورمولا 1. فحلبة شوارع باكو لا تنطوي على مخاطر كبيرة للحوادث فحسب، بل تضم أيضًا عدة مقاطع تقنية للغاية تحيط بالمدينة القديمة.

تتطلب الحلبة قدرًا كبيرًا من الثقة، لكن حجار امتلك الكثير منها رغم غيابه عن ثلاث جولات، بعدما أوضح بالفعل عقب التجارب الحرة أن معصمه لن يشكل عائقًا أمامه.

تأهل حجار في المركز الرابع على ضفاف بحر قزوين، ثم قدم سباقًا خاليًا من الأخطاء ليحرز منصته الثانية هذا الموسم والثالثة في مسيرته الإجمالية في الفورمولا 1. وقد أثار أداؤه خلال عطلة نهاية الأسبوع في باكو إعجاب ريد بُل، وهو ما أقر به ميكيز خلال حديثه إلى وسائل الإعلام بعد السباق.

حيث قال مدير فريق ريد بُل: "أعتقد أن ما قدمه إسحاق خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه كان استثنائيًا، استثنائيًا حقًا. في البداية، أهم شيء هو أنه شعر بالراحة داخل السيارة فورًا، ولم يشعر بأي ألم. وهذا يعني أنه في كل مرة اجتمعنا فيها خلال الأسابيع القليلة الماضية، وقلنا إننا سننتظر عودة إسحاق بكامل جاهزيته بنسبة 100% لأن هذه هي الأولوية، فإن هذا ما حدث بالفعل".

"لقد جلس داخل السيارة ولم يشعر بأي ألم. ومع ذلك، حتى في غياب الألم، ليست هذه حلبة سهلة للعودة إليها، لأنه لا يوجد أي هامش لارتكاب الأخطاء".

وكان حجار نفسه مدركًا تمامًا لهذه النقطة، ولذلك بنى وتيرته خلال عطلة نهاية الأسبوع تدريجيًا على واحدة من أخطر حلبات الشوارع.

وأضاف ميكيز: "لقد عمل على بناء وتيرته تدريجيًا، حصة تلو الأخرى، بهدوء شديد وبقدر كبير من الطاقة الإيجابية. وحتى يوم أمس، كان وضع السيارة في المركز الرابع نتيجة قوية جدًا، جدًا. وأعتقد أن وتيرة السباق التي أظهرها اليوم باستخدام الإطارات المتوسطة واللينة كانت شيئًا لم نشهده منه من قبل".

إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"لذلك، رفع سقف التوقعات مجددًا خلال عطلة نهاية الأسبوع التي شهدت عودته. وكثيرًا ما نقول لبعضنا بعضًا إننا رأيناه يضيف شيئًا إلى العمل في كل مرة يخرج فيها إلى الحلبة خلال النصف الأول من الموسم، وهو يواصل القيام بذلك".

ريد بُل تُبدي إعجابها بنضج حجار في التواصل عبر اللاسلكي

إلى جانب سرعته الخالصة، هناك جانب آخر أثار إعجاب ميكيز، وهو الطريقة التي تصرف بها حجار خلال المرحلة الأولى من السباق. فقد طلبت ريد بُل من السائق الفرنسي الشاب إفساح المجال أمام فيرستابن، لكن حتى عندما واجه بطل العالم أربع مرات صعوبات مع إطارات بيريللي المتوسطة، حافظ حجار على هدوئه.

حيث قال ميكيز: "وإلى جانب ذلك، اسمحوا لي أن أقول أنه خاض السباق بذكاء شديد أيضًا إلى جانب ماكس، وكان منضبطًا للغاية في التعامل مع إطاراته. وقد أتاح لنا ذلك تحقيق تعاون قوي جدًا، جدًا بينهما وبين الفريق. وفي نهاية المطاف، أسفر ذلك عن أفضل نتيجة ممكنة".

ويؤكد ذلك أن حجار يحرز تقدمًا في هذا الجانب أيضًا. ففي الفئات الصغرى وخلال عامه الأول في الفورمولا واحد، كان يبدو أحيانًا مندفعًا وسريع الانفعال عبر اتصالات الفريق اللاسلكية، لكن ما حدث يوم السبت في باكو كان عكس ذلك تمامًا.

وبالطبع، سأل حجار بعد عدة لفات عما إذا كان بإمكانه الهجوم، فرد الفريق بأنه يتعين عليه الحفاظ على نظافة أدائه وتجنب الاحتكاكات.

لكن التواصل اللاسلكي الذي سبق ذلك كان لافتًا. فعندما سُئل عن مقدار الوقت الذي يمكن أن يوفره حجار عند القيادة في هواء نظيف، أجاب السائق خلف المقود: "عُشرين أو ثلاثة أعشار من الثانية، لكنني سعيد حقًا بوجودي هنا".

إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

بعبارة أخرى، لم يكن حجار بحاجة إلى تبديل المراكز، وهو ما أتاح تحقيق أقصى استفادة ممكنة من زمن السباق لكلا السائقين، وبالتالي تعزيز فرص ريد بُل.

وعندما سأل موقعنا "موتورسبورت.كوم" ميكيز عن هذه اللحظة تحديدًا، كان واضحًا أن هذا هو الجانب الذي أثار إعجاب مدير الفريق أكثر من أي شيء آخر.

وقال ميكيز: "أعتقد أنك تشير تحديدًا إلى التفاصيل الصحيحة التي تجعلك تفهم الصورة الكاملة على نحو أفضل بكثير".

"إن ذلك يوضح مدى الذكاء الذي يخوض به هذا الشاب السباقات، ومدى تطور قدرته الذهنية على التفكير أثناء وجوده داخل السيارة، فضلًا عن مقدار التحكم العاطفي الذي يتمكن من الحفاظ عليه".

"كل هذه مؤشرات على الخطوات التي قطعها في جميع هذه الجوانب، إلى جانب تقديمه سرعة أكبر. وهذا تحديدًا هو المسار الذي أبهرنا كل يوم منذ انضمامه إلى الفريق، وربما خلال العام الماضي أيضًا".

"ولهذا السبب أيضًا، نريد أن نوفر له أفضل بيئة ممكنة لمواصلة التطور، لأن تلك الخطوة كانت مثيرة للإعجاب حقًا".

إن توفير أفضل بيئة ممكنة يشمل تمديد عقده لموسم 2027، وكذلك توقيت الإعلان عن ذلك.

ويقر ميكيز بأن ريد بُل تعمدت اتخاذ هذه الخطوة لإبعاد كل الضغوط عن كاهل حجار. وعندما غادر في نهاية الجلسة الإعلامية، ضحك ميكيز وقال: "أعتقد أن إسحاق ردّ الجميل لثقتنا به اليوم!".

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