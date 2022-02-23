التفاصيل التقنيّة المثيرة لسيارة ريد بُل "آر.بي.18"

قرر فريق ريد بُل ومنذ العطلة الشتوية إطلاق مقاتلته الجديدة والكشف عن تفاصيلها المثيرة في اليوم الأول من التجارب الشتوية على حلبة برشلونة. أظهرت "آر.بي.18" تفاصيل تقنيّة مذهلة وتصميمًا جذريًا في كل أجزائها.

سنتطرق في هذا المقال إلى أبرز مميزات التصميم الثوري لسيارة ريد بُل "آر.بي.18" التي سيقودها الهولندي ماكس فيرشتابن للدفاع عن لقبه.

وكما هو متوقع، فقد تم اتباع نهج تصميمي جريء للغاية في قراءة القوانين التقنيّة الجديدة، حتى وإن كان الجناح الأمامي يبدو تقليديًا بالنسبة للمعايير الحالية وبالمقارنة مع الأجنحة الأمامية الأخرى التي رأيناها بالفعل.

يتميّز الجناح الأمامي بتصميم رفرفاته التي تتجه للأسفل نحو الأطراف مع وضع جزء من أداة الضبط على جانبي الأنف في محاولة لبناء دوامة صغيرة وإرسالها حول الإطارات الأمامية.

تم وضع الألواح الطرفيّة للجناح بشكل مربّع وبطريقة مشابهة لفريق ألفا تاوري. يتميّز أنف "آر.بي.18" ومثل العديد من سيارات ريد بُل الحديثة بفتحة صغيرة في طرفه وهي مدمجة في عنصر الجناح الأمامي وخلف لوحته الرئيسيّة.

لفت نظام التعليق الأمامي على سيارة "آر.بي.18" الأنظار حيث سارت ريد بُل على خطوات مكلارين واعتمدت على ذراع السحب في التعليق الأمامي وبالوقت ذاته قامت بترتيب مغاير لوصلات التعليق الأساسية مع تثبيت الوصلة الخلفية بشكل أكبر نحو أسفل هيكل السيارة في محاولة واضحة للتحكم في تدفق التيارات الهوائية القادمة وتحويل مسارها إلى القنوات السفليّة.

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت

من الواضح جدًا تركيز ريد بُل على هذه المنطقة وسط القوانين الجديدة خاصةً مع انخفاض المكونات الهوائيّة حيث يبدو أنّ توجيه تدفق التيارات الهوائيّة إلى مقدمة الأقسام الجانبية بالاستعانة بوصلات التعليق أصبح أمرًا رائجًا.

وبالحديث عن الأقسام الجانبيّة قامت ريد بُل بعمل مذهل وغير مألوف في هذه المنطقة من السيارة حيث تتميّز "آر.بي.18" بقطع متطرف للغاية في قسمها الجانبي بالتوازي مع امتداد الحافة الأمامية السفلية لمداخل التبريد إلى الأمام.

تتمركز في هذه المنطقة كذلك بداية الأنفاق السفليّة للأرضيّة المعروفة باسم أنفاق "فنتوري" والتي تتميّز بامتداد يشبه الألواح الجانبيّة من الحقبة السابقة فوق الجزء العلوي.

ينتج عن هذه الزوايا الحادة والمكشوفة دوامات والتي تعمل بالوقت ذاته على تنشيط عملها ومنحها طاقة أكبر للمساعدة في تحويل تدفق التيارات الهوائيّة إلى الخارج وتوجيه أية اضطرابات هوائيّة ناجمة عن الإطارات بعيدًا عن منطقة الأرضيّة.

ستمر تدفقات التيارات الهوائيّة الآتية من المقدمة حول هذا الجزء السفلي من قطع الأرضيّة وحول الأقسام الجانبيّة المسطحة ليتم سحبها فيما بعد إلى منطقة "عنق الزجاجة" في خلفيّة السيارة بينما يتبع الهواء الذي يمر فوق القسم المنحدر من القسم الجانبي مسارًا مختلفًا إلى الأسفل لتغذية الأجزاء الانسيابية الأخرى من السيارة.

استطاعت ريد بُل تصميم هذه المنطقة من خلال وضع العديد من مكونات التبريد بالقرب من مركز السيارة مما يفرض وجود مدخل تبريد أكبر فوق رأس السائق.

هناك بعض التفاصيل الانسيابيّة اللافتة أيضًا حول منطقة الطوق حيث تم تمديد نقاط تثبيته على جانبي رأس السائق إلى حد ما للمساعدة في توفير تدفق هوائي أكبر فوق منطقة غطاء المحرك.

تتميز الأرضيّة أيضًا بمجموعة من التفاصيل الصغيرة المثيرة للاهتمام، مع قطع صغير في حافتها وأرضيّة مربعة على شكل "Z" باتجاه الخلف مماثلة لتلك التي شوهدت في الفورمولا واحد العام الماضي.

ستساعد الزوايا المكشوفة أيضًا في إنتاج أنماط لتدفقات الهواء للمساعدة بقدر المستطاع في منع تسرب التيارات الهوائيّة خارج الأرضيّة وحماية التدفقات الهوائيّة السفليّة داخل أنفاق "فنتوري" وذلك لضمان احتفاظها بكفاءتها.

تحولت ريد بُل في خلفيّة السيارة إلى نظام التعليق الخلفي بذراع الدفع مما يفتح مساحة الأرضيّة بشكل أكبر لأنفاق "فنتوري" لتوفير المقدار المناسب لها من تدفق الهواء. سيخلق هذا التصميم قوة شفط يمكن أن تؤدي إلى مكاسب انسيابيّة كبيرة ينتج عنها زيادة في توليد الارتكازيّة.

تم تثبيت أذرع الدفع المتأرجحة أعلى غطاء علبة التروس ومنطقة أنبوب العادم لاستيعاب التغييرات على نظام التعليق المعاد تشكيله. يشير اعتماد ريد بُل على أذرع الدفع في نظام التعليق الخلفي إلى العثور على الكثير من المكاسب الانسيابيّة التي دفعتها لإجراء هذا التغيير الكبير.

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ تصوير: صور ريد بُل

ينتفخ الهيكل في هذه المنطقة من السيارة للسماح للهواء الساخن بالخروج بصورة أكثر فعالية حيث لم تضع ريد بُل فتحات التبريد على غطاء محركها في هذه المرحلة والتي من الممكن رؤيتها في مناسبات أخرى هذا الموسم. يفرض هذا التصميم مخرجًا أكبر للتبريد والذي تم وضعه أعلى قليلاً في محاولة لإبقاء عناصر الجناح السفلي الخلفي عريضة.

لا يُظهر الشكل العام للجناح الخلفي أي شيء خارج عن المألوف في هذه المرحلة حيث يتميّز بلوحة رئيسيّة مسطحة نسبيًا. يتميّز الجزء المركزي من الرفرفة العلوية بفتحة على شكل حرف "V" لتشتيت أي اضطراب هوائي محتمل آتٍ من مشغل نظام الحد من الجرّ "دي ار اس" والذي يبدو أنه يتوافق مع النمط الحالي المتبع مع وجود دعامة أحادية لتثبيته.

وعلى الرغم من أنّ الأقسام الجانبيّة مختلفة بصريًا عن المفاهيم الأخرى التي شوهدت في سيارات العام 2022 فإن بقية السيارة تبدو تقليدية نسبيًا بالمقارنة مع الفرق الأخرى. لكن من المستحيل تحديد ما إذا كانت السيارة جيدة بمجرد النظر إليها؛ خاصة وأن الجزء الأكثر أهمية من القوانين الجديدة (الأنفاق السفليّة) محجوب بشكل طبيعي عن الأنظار.

بالنظر إلى الفترة الصباحية لليوم الأول من التجارب الشتوية في برشلونة، يبدو أن "آر.بي.18" تتمتع بموثوقية جيدة، حيث سجل فيرشتابن 35 لفة في غضون الساعة والنصف الأولى على حلبة برشلونة- كتالونيا.

سيكون ذلك مشجعًا لريد بُل حيث تتطلع الحظيرة النمساوية إلى تحقيق اللقب الأول للصانعين منذ العام 2013 وذلك بعد التأدية القوية التي أظهرتها الموسم الماضي.

اتبعت ريد بُل نهجًا تصميميًا مغايرًا عن مرسيدس مرة أخرى في 2022 حيث اختارت السهام الفضية خلفيّة ضيقة للغاية على مقاتلتها الجديدة "دبليو 13" بينما قامت الحظيرة النمساوية بنحت أقسامها الجانبيّة بطريقة مختلفة تمامًا.

الأمر مماثل لما رأيناه طيلة السنوات الماضية بين الفريقين حيث قدمت ريد بُل سيارة تتمتع بزاوية انحناء أمامية مرتفعة على هيكلها بعكس مرسيدس.

هل كان قرار ريد بُل للاحتفاظ بأسرار"آر.بي.18" حتى اللحظة الأخيرة هو مقدمة للمزيد من الأسرار التي ستصبح واضحة في وقت لاحق؟ هذا الأمر سنكتشفه تباعًا في التجارب الشتوية وصولًا للجولة الافتتاحية للموسم.

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت