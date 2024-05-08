التغيير المحوري الحقيقي في تحديثات مكلارين خلال جولة ميامي
كشفت مكلارين حزمة التحديثات الأولى التي جلبتها في ميامي، والتي كان من الواضح أنها قفزة نوعية للفريق.
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
كشف التقرير الرسمي المقدّم إلى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، عدم وجود أي سطح انسيابي تقريباً في السيارة دون تغيير، وهذا ما صبّ لصالح لاندو نوريس الذي أحرز أول فوز له في الفورمولا واحد.
ورغم أن فريق ووكينغ ألمح أن الهدف من تلك التحديثات هو حلّ نقطة ضعف السيارة على السرعات المنخفضة، لكن الدافع الحقيقي وراءها كان واضحاً: الارتكازية.
في الفورمولا واحد، ليست كل الارتكازية متماثلة، والمفتاح الحقيقي وراء النجاح هو تطبيق الارتكازية بأكبر كفاءة ممكنة.
وتبعاً للطريقة التي يمكن النظر بها للمسألة، فإن الكفاءة قد تكون الكثير من الجر أو القليل من الارتكازية أو تعديلات معينة في مستوى الجناح.
ومن السهل تديل الجانح الخلفي والحصول على الكثير من الارتكازية لتصبح السيارة سريعة ضمن المنعطفات، لكن ذلك ليس جيداً حالما تخرج السيارة إلى المقاطع المستقيمة بسبب انخفاض السرعة القصوى.
وما يمكن فهمه من تحديثات مكلارين أنها جلبت المزيد من الارتكازية لتصبح السيارة سريعة في المنعطفات لكن دون التأثير الكبير على زاوية الجانح الخلفي (ما يعني سرعة كبيرة على المقاطع المستقيمة كذلك). وهذا هو العامل الحقيقي الفعليّ وراء نجاح تلك التحديثات.
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
وكما شرح أندريا ستيلا مدير الفريق، فإن التركيز كان في جلب المزيد من الارتكازية وليس إضافة جرّ، ما يسمح بتحسين الأداء في نواحٍ أخرى.
وكذلك الحال، فإن الفائدة الإجمالية للحزمة ازدادت عبر الطريقة التي تمّ بها إعداد السيارة.
وبدلاً من الاستفادة من الأفضلية في المنعطفات السريعة، تم نقل التركيز نحو أداء أفضل في المقاطع منخفضة السرعة.
وهذا ما أكده ستيلا كذلك في إشارة إلى أن ميامي ليست إلا البداية، وما زال هناك الكثير بالانتظار يعدُ بحلّ مشاكل السيارة على السرعات المنخفضة.
والمهمة أمام مكلارين الآن تتمحور في المواصلة على هذا المنوال وتحقيق المزيد من الإنجازات القوية.
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