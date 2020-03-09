التغييرات التي قد تُساهم في تحسين انطلاقات لوكلير في 2020

مثلما نُلاحظ في رسومات جورجيو بيولا، فإنّ سائق فيراري بدأ بالاعتناء بأدقّ التفاصيل، حيث يتضمّن مقوده فراغًا ليضع فيه السبابة والوُسطى من أجل الحصول على شعورٍ إضافي بحركة القابض.

ولا يُعدّ هذا بالتصميم الجديد على أروقة الفورمولا واحد، حيث يستعين عددٌ من السائقين به، لكنّه يُمثّل بالتأكيد علامة على كيفيّة تقييمه لكلّ جوانب أدائه.

وتمّ إنتاج التجويف المستخدم في التجارب من خلال التصنيع السريع للنموذج، حيث كانت هناك عدّة نسخٍ مختلفة متاحة أمام لوكلير من أجل تقييمها لإيجاد الحلّ الأنسب له قبل التوجّه إلى ملبورن.

ويُمكن لهذا النوع من التغييرات أن يُصبح جزءًا من عمليّة إدارة مصغّرة غير متناهية مثلما شاهدنا مع زميل لوكلير في السابق.

لكن في ظلّ زيادة المراقبة الدقيقة للقوانين المتعلّقة بانطلاقات السباقات وتفعيل القابض من قبل "فيا"، فإنّ على السائق إيلاء بعض الأهميّة لهذا الجانب من حينٍ لآخر.

وسنُسلّط الضوء هنا على أبرز التحديثات التي أدخلتها فيراري على مقودها.