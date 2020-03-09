التغييرات التي قد تُساهم في تحسين انطلاقات لوكلير في 2020

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
12 مارس
-
15 مارس
التجارب الحرة الأولى خلال
3 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
19 مارس
-
22 مارس
الحدث التالي خلال
9 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فيتنام الكبرى
تذاكر
02 أبريل
-
05 أبريل
الحدث التالي خلال
23 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
30 أبريل
-
03 مايو
الحدث التالي خلال
51 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
07 مايو
-
10 مايو
الحدث التالي خلال
58 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
21 مايو
-
24 مايو
الحدث التالي خلال
72 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
86 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
11 يونيو
-
14 يونيو
الحدث التالي خلال
93 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
107 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
114 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
128 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
142 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
170 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
177 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
191 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
198 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
212 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
226 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
233 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
247 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
261 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

التغييرات التي قد تُساهم في تحسين انطلاقات لوكلير في 2020

المشاركات
التعليقات
التغييرات التي قد تُساهم في تحسين انطلاقات لوكلير في 2020
09-03-2020

حصل شارل لوكلير على متّسعٍ من الوقت خلال شتائه الثاني مع فيراري لإجراء دوزنة وتحسينات للسيارة لتتماشى مع متطلّباته الدقيقة، ولعلّ أبرز مثالٍ على ذلك يتمثّل في التغييرات التي طرأت على مقوده.

مثلما نُلاحظ في رسومات جورجيو بيولا، فإنّ سائق فيراري بدأ بالاعتناء بأدقّ التفاصيل، حيث يتضمّن مقوده فراغًا ليضع فيه السبابة والوُسطى من أجل الحصول على شعورٍ إضافي بحركة القابض.

ولا يُعدّ هذا بالتصميم الجديد على أروقة الفورمولا واحد، حيث يستعين عددٌ من السائقين به، لكنّه يُمثّل بالتأكيد علامة على كيفيّة تقييمه لكلّ جوانب أدائه.

وتمّ إنتاج التجويف المستخدم في التجارب من خلال التصنيع السريع للنموذج، حيث كانت هناك عدّة نسخٍ مختلفة متاحة أمام لوكلير من أجل تقييمها لإيجاد الحلّ الأنسب له قبل التوجّه إلى ملبورن.

ويُمكن لهذا النوع من التغييرات أن يُصبح جزءًا من عمليّة إدارة مصغّرة غير متناهية مثلما شاهدنا مع زميل لوكلير في السابق.

لكن في ظلّ زيادة المراقبة الدقيقة للقوانين المتعلّقة بانطلاقات السباقات وتفعيل القابض من قبل "فيا"، فإنّ على السائق إيلاء بعض الأهميّة لهذا الجانب من حينٍ لآخر.

وسنُسلّط الضوء هنا على أبرز التحديثات التي أدخلتها فيراري على مقودها.

شريط التمرير
القائمة

مقود سيارة فيراري اس.اف90

مقود سيارة فيراري اس.اف90
1/3

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

فضّل لوكلير تصميم ذراع بسيطة لعتلة القابض خلال موسمه الأوّل مع فيراري.

مقارنة بين مقود سيارة سيباستيان فيتيل وكيمي رايكونن في سيارة فيراري اس.اف70اتش

مقارنة بين مقود سيارة سيباستيان فيتيل وكيمي رايكونن في سيارة فيراري اس.اف70اتش
2/3

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

ولا يُعدّ تخصيص المقود بالأمر الجديد على فيراري. يُمكننا هنا رؤية إجراء فيتيل لعددٍ من التغييرات على تصميم عتلة قابضه طوال موسم 2017 في ظلّ سعيه لتحسين انطلاقاته.

مقارنة مقودَي كيمي رايكونن، فيراري

مقارنة مقودَي كيمي رايكونن، فيراري
3/3

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

لكن قبل مجيء لوكلير فإنّ كيمي رايكونن حاول الإبقاء على الأمور بسيطة بعض الشيء، حيث استخدم عتلة قابض بسيطة طوال الوقت.

المقال التالي
هوندا واثقة من حلّ مشاكل الانطلاقة في الفورمولا واحد لموسم 2020

المقال السابق

هوندا واثقة من حلّ مشاكل الانطلاقة في الفورمولا واحد لموسم 2020
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة أستراليا الكبرى

جائزة أستراليا الكبرى

١٢ مارس - ١٥ مارس
التجارب الحرة الأولى الانطلاقة خلال
3 يوماً
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرة الأولى
الاثنين ٩ مارس
الجمعة ١٣ مارس
التجارب الحرة الثانية
الاثنين ٩ مارس
الجمعة ١٣ مارس
التجارب الحرة الثالثة
الاثنين ٩ مارس
السبت ١٤ مارس
التجارب التأهيلية
الاثنين ٩ مارس
السبت ١٤ مارس
السباق
الاثنين ٩ مارس
الأحد ١٥ مارس
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

التغييرات التي قد تُساهم في تحسين انطلاقات لوكلير في 2020

34د
2
فورمولا 1

هوندا واثقة من حلّ مشاكل الانطلاقة في الفورمولا واحد لموسم 2020

37د
3
فورمولا 1

ريسينغ بوينت: الفرق ستعاني بشكل أكبر مع إطارات بيريللي في 2020

4
فورمولا 1

تحديثات مستمرة حول تأثير فيروس كورونا على رياضة المحركات

5
دبليو آر سي

دبليو آر سي: مشاركة سيارات هجينة في موسم 2022

أحدث ملفات الفيديو

نظرة جوية على حلبة زاندفورت للفورمولا واحد 01:10
فورمولا 1

نظرة جوية على حلبة زاندفورت للفورمولا واحد

أول لفة على حلبة زاندفورت مع ماكس فيرشتابن 01:31
فورمولا 1

أول لفة على حلبة زاندفورت مع ماكس فيرشتابن

نظرة على الفرق والسائقين في موسم 2020 للفورمولا واحد 01:26
فورمولا 1

نظرة على الفرق والسائقين في موسم 2020 للفورمولا واحد

نظام توجيه سيارة مرسيدس الجديد 07:03
فورمولا 1

نظام توجيه سيارة مرسيدس الجديد

أهم مجريات اليوم الأول من تجارب برشلونة الشتوية 03:11
فورمولا 1

أهم مجريات اليوم الأول من تجارب برشلونة الشتوية

أحدث الأخبار

التغييرات التي قد تُساهم في تحسين انطلاقات لوكلير في 2020
F1

التغييرات التي قد تُساهم في تحسين انطلاقات لوكلير في 2020

هوندا واثقة من حلّ مشاكل الانطلاقة في الفورمولا واحد لموسم 2020
F1

هوندا واثقة من حلّ مشاكل الانطلاقة في الفورمولا واحد لموسم 2020

تعيين سيتي كامارا كسائق احتياطي لدى ريد بُل وألفا تاوري بعد انفصاله عن مكلارين
F1

تعيين سيتي كامارا كسائق احتياطي لدى ريد بُل وألفا تاوري بعد انفصاله عن مكلارين

ريسينغ بوينت: الفرق ستعاني بشكل أكبر مع إطارات بيريللي في 2020
F1

ريسينغ بوينت: الفرق ستعاني بشكل أكبر مع إطارات بيريللي في 2020

ريسينغ بوينت: "لا فرصة" منطقية للسعي نحو تطوير نظام "داس" مماثل لمرسيدس
F1

ريسينغ بوينت: "لا فرصة" منطقية للسعي نحو تطوير نظام "داس" مماثل لمرسيدس

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
١٢ مارس - ١٥ مارس
تذاكر
١٩ مارس - ٢٢ مارس
تذاكر
٢ أبريل - ٥ أبريل
تذاكر
٣٠ أبريل - ٣ مايو
تذاكر
٧ مايو - ١٠ مايو
تذاكر
٢١ مايو - ٢٤ مايو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.