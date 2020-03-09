التغييرات التي قد تُساهم في تحسين انطلاقات لوكلير في 2020
حصل شارل لوكلير على متّسعٍ من الوقت خلال شتائه الثاني مع فيراري لإجراء دوزنة وتحسينات للسيارة لتتماشى مع متطلّباته الدقيقة، ولعلّ أبرز مثالٍ على ذلك يتمثّل في التغييرات التي طرأت على مقوده.
مثلما نُلاحظ في رسومات جورجيو بيولا، فإنّ سائق فيراري بدأ بالاعتناء بأدقّ التفاصيل، حيث يتضمّن مقوده فراغًا ليضع فيه السبابة والوُسطى من أجل الحصول على شعورٍ إضافي بحركة القابض.
ولا يُعدّ هذا بالتصميم الجديد على أروقة الفورمولا واحد، حيث يستعين عددٌ من السائقين به، لكنّه يُمثّل بالتأكيد علامة على كيفيّة تقييمه لكلّ جوانب أدائه.
وتمّ إنتاج التجويف المستخدم في التجارب من خلال التصنيع السريع للنموذج، حيث كانت هناك عدّة نسخٍ مختلفة متاحة أمام لوكلير من أجل تقييمها لإيجاد الحلّ الأنسب له قبل التوجّه إلى ملبورن.
ويُمكن لهذا النوع من التغييرات أن يُصبح جزءًا من عمليّة إدارة مصغّرة غير متناهية مثلما شاهدنا مع زميل لوكلير في السابق.
لكن في ظلّ زيادة المراقبة الدقيقة للقوانين المتعلّقة بانطلاقات السباقات وتفعيل القابض من قبل "فيا"، فإنّ على السائق إيلاء بعض الأهميّة لهذا الجانب من حينٍ لآخر.
وسنُسلّط الضوء هنا على أبرز التحديثات التي أدخلتها فيراري على مقودها.
مقود سيارة فيراري اس.اف90
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
فضّل لوكلير تصميم ذراع بسيطة لعتلة القابض خلال موسمه الأوّل مع فيراري.
مقارنة بين مقود سيارة سيباستيان فيتيل وكيمي رايكونن في سيارة فيراري اس.اف70اتش
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
ولا يُعدّ تخصيص المقود بالأمر الجديد على فيراري. يُمكننا هنا رؤية إجراء فيتيل لعددٍ من التغييرات على تصميم عتلة قابضه طوال موسم 2017 في ظلّ سعيه لتحسين انطلاقاته.
مقارنة مقودَي كيمي رايكونن، فيراري
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
لكن قبل مجيء لوكلير فإنّ كيمي رايكونن حاول الإبقاء على الأمور بسيطة بعض الشيء، حيث استخدم عتلة قابض بسيطة طوال الوقت.
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التغييرات التي قد تُساهم في تحسين انطلاقات لوكلير في 2020
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