التعقيدات الإضافية التي تواجه فيراري سعياً وراء بديل عن بينوتو

إعلان رحيل بينتو وترك مركزه كمدير للفريق شاغراً بنهاية العام، أدى إلى تتالي التكهنات حيال هوية البديل عنه، بعد أن أمضى 28 عاماً مع الفريق.

وصرّحت فيراري في بيانها حول رحيل بينوتو أن البحث عن البديل "جارٍ" و"من المتوقع إكمال التفاصيل بحلول نهاية العام".

ويبدو أن فريدريك فاسور مدير فريق ألفا روميو هو المرشح الأول كبديل، حيث ربطته شائعات وتكهنات سابقة بذلك.

لكن استبدال شخص في قمة فريق الفورمولا واحد ليس التحدي الوحيد الذي يواجه جون إيلكان رئيس فيراري وبينيديتو فينيا المدير التنفيذي: بل هناك ضرورة لإيجاد مدير تقني جديد.

ومنذ استلامه مقاليد إدارة فريق فيراري في 2019، تبنى بينوتو دوراً ثنائياً غير معتاد مع الفريق، حيث تمت ترقيته إلى دوره كمدير للفريق من منصبه كمدير تقني.

وصعد نجم بينوتو في صفوف فريق مارانيللو بعد أن بدأ كمهندس، ليصبح رئيس قسم المحركات لدى فيراري قبل استلام دور مدير تقني في 2016 عقب رحيل جايمس أليسون.

نتيجة لذلك، بقي بينوتو منخرطاً في القسم التقني مع فيراري خلال المواسم الأربعة المنصرمة، مفوضاً بعضاً من المسؤوليات أثناء إشرافه على سير العمل كمدير للفريق.

وذلك يعني أن فيراري لا تواجه مشكلة إيجاد بديل واحد بل اثنين، وذلك من دون أي وجود بدلاء داخليين جاهزين. من ناحية منصب مدير الفريق، من الواضح أنه لا يوجد خلف جاهز لـ بينوتو ضمن صفوف فيراري، ما يعني أن الفريق ينظر بالفعل خارج أسواره.

ماتيا بينوتو، مدير فريق فيراري وشارل لوكلير، فيراري ولورون ميكيز، المدير الرياضي لفريق فيراري تصوير: فيراري

وإلا في حال وجدت فيراري شخصاً مثل بينوتو قادراً على التعامل مع منصبين معاً: مدير الفريق والمدير التقني، فإنها على الأغلب ستحتاج لإعادة هيكلة داخلية، وربما العودة لاتباع مقاربة أكثر تقليدية في تسمية المدير التقني.

لكن التحدي الإضافي على هذا الصعيد يتمحور حول إلزام أية شخص بمركز رفيع المستوى من أي فريق آخر بأخذ استراحة إلزامية، قبل أن يتمكن من الانضمام إلى فيراري. وحين تم جلب أستون مارتن إلى دان فولوز من ريد بُل كمدير تقنيّ، بقي عشرة أشهر في استراحة إلزامية قبل أن يبدأ العمل، وهذا بعد عقد صفقة لتقصير فترة تلك الاستراحة الإلزامية.

وسيكون تحدي جلب شخص من خارج الفريق في الوقت المناسب لبدء موسم 2023، كبيراً للغاية، ما يعني أن هناك احتمالاً متزايداً لإجراء ترقية داخلية - ولو مؤقتة - وهذا يعني بدوره تغييرات في هيكلية القسم التقني.

وبالرغم من أهمية وحساسية مركز مدير الفريق بديلاً عن بينوتو، إلا أن دور المدير التقني هام للغاية أيضاً خاصة بالنظر إلى قوة القسم التقني لدى فريقي مرسيدس وريد بُل.

لقد تسبب خروج بينوتو بسقوط أحجار الدومينو بطريقة معقدة للغاية. ذلك يعني أنه لم يعد أمام فيراري متسع من الوقت لتأمين قائد يدير دفة فريقها في الفورمولا واحد لموسم 2023 الذي يبدو أكثر صعوبة يوماً بعد يوم!