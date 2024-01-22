التعاون بين فورد وريد بُل "يسير وفق المسار" المخطط له والمدراء يشبّهونه بحقبة السبعينات
قالت فورد بأن التحضيرات للعمل بالتعاون مع ريد بُل، لخوض منافسات الفورمولا واحد في حقبة المحركات الجديدة، "تسير وفق المسار"، في إشارة إلى الرغبة بعودة العملاق الأمريكي تعود إلى المشاركة السابقة في فترة السبعينات.
ستدخل فورد في شراكة مع ريد بُل للعمل على وحدات طاقة الحقبة الجديدة التي ستبدأ في 2026، حيث يستعد قسم ريد بُل لوحدات الطاقة لهذه المهمة.
ودخلت فورد في هذه الشراكة لما تمتلكه من خبرة في مجال مدخرات الطاقة التي تحتاجها ريد بُل وفقاً لقوانين المحركات الجديدة، حيث ستصبح نسبة القوة الكهربائية 50 بالمئة، أي موازية لقوة محرك الاحتراق الداخلي.
وضمن معرض كلامه على هامش إطلاق قسم فورد للأداء في سباقات السيارات، كشف جيم فارلي المدير التنفيذي، أن تطور التعاون يسير وفق المسار، معبراً عن تفاؤله الكبير إزاء المشروع.
فقال: "أمضيت وقتاً مطولاً مع الفريق في مليتون كينز، مع أدريان نيوي، وأعتقد أننا نسير على المسار المخطط".
وأكمل: "رغم أن الطريق ما زال يبدو طويلاً جداً، أمامنا الكثير من العمل لنقوم به فيما يتعلق بوحدات طاقة 2026، لكنني مسرور جداً من التقدم الحالي. أتمنى لو كنت قادراً على التصريح بالمزيد، لكن بوسعي القول أننا نسير وفق المسار".
وستعود فورد إلى الفورمولا واحد للمرة الأولى منذ بداية الألفية حين شاركت لفترة قصيرة كمزوّد محركات لفريق جوردان ومن ثم استحوذت على فريق جاغوار قبل بيعه في 2004.
لكن فارلي أكد أن عودة فورد هذه المرة ستكون ضمن مقاربة مختلفة كلياً.
حيث أكد أن الانتقال في وحدات الطاقة المقبلة نحو استعمال أكبر للمكون الكهربائي بهدف تعزيز نقل التقنية إلى السيارات التجارية، يمثل فرصة حقيقية لتحقيق ذلك وهو أمر لم تفعله الفورمولا واحد بهذا التركيز منذ السبعينات.
فقال: "سنعود إلى الفورمولا واحد بطريقة لم نقم بها من قبل. إن أفضل التصاميم الانسيابية في العالم هي من عالم الفورمولا واحد، أفضل البيانات، وأفضل التشاخيص الرقمية كذلك".
وأكمل: "في الحقيقة، نحتاج لجميع تلك الأمور في السيارات الكهربائية. لذا، سنعود إلى ما كان عليه الحال في حقبة السبعينات، مع نقل حقيقيّ للتقنيات (من الحلبات إلى السيارات التجارية)".
وتابع: "يمكننا توفير مدخرات الطاقة لهم (ريد بُل)، لأنه وفي الحقبة الجديدة، ستشكل الطاقة الكهربائية نصف طاقة السيارة".
واسترسل: "بالمقابل، نحصل على جميع البيانات والتشخصيات الرقمية والتصاميم الانسيابية التي بوسعنا نقلها للإنتاج التجاري لسيارات كهربائية، ما يسهّل كذلك تصغير أحجام مدخرات الطاقة".
كما أشار فارلي إلى أن مستوى المعرفة التقنية التي تمتلكها ريد بُل، بوسعه نقل فورد لتصبح المصنّع الأول في مجال السيارات الكهربائية.
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