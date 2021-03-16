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التصميم الانسيابيّ لويليامز يفتح الباب أمام موسمٍ متقلّبٍ في 2021

تتحضّر ويليامز لموسمٍ متقلّبٍ بعد أن اختارت اعتماد منصّة انسيابيّة حادة على سيارتها للفورمولا واحد ما قد يتركها عرضة للهجمات عند ارتفاع سرعة الرياح.

التصميم الانسيابيّ لويليامز يفتح الباب أمام موسمٍ متقلّبٍ في 2021

تعتقد الحظيرة البريطانيّة أنّ اتّباع ذلك النهج على سيارتها "اف.دبليو43بي" سيُؤتي ثماره بشكلٍ وفير في الظروف المناسبة وسيسمح لجورج راسل ونيكولا لاتيفي بتقديم عروضٍ ارئعة في الأيّام الهادئة من أجل حصد النقاط في بطولة الصانعين.

وبحديثه حيال هذا القرار، قال راسل أنّ آمال ويليامز في التقدّم في الترتيب ستأتي عبر جمع النقاط في بعض المناسبات عندما تكون الظروف مواتية عوضًا عن تقديم أداء مستقرٍ طوال الموسم.

وقال البريطاني: "اخترنا اتّباع نهجٍ يمنحنا ارتكازيّة أكثر مقابل زيادة حساسيّة السيارة".

وأضاف: "أدركنا في النهاية أنذنا نحتاج لبعض العروضا لجيّدة، وفي حال كان أداؤنا ثابتًا في جميع الجولات على حدّ السواء مثل العام الماضي فلن نتمكّن من تحقيق النقاط دائمًا".

وأردف: "عليك أن تكون سريعًا في سباقَين على سبيل المثال وستحلّ ثامنًا أو تاسعًا في بطولة الصانعين. حقّقت هاس ثلاث نقاطٍ العام الماضي وحقّقت ألفا روميو ثماني نقاط. نريد أن نكون سريعين قدر الإمكان عندما تجتمع كلّ الظروف المواتية".

وقال راسل أنّ الخصائص الانسيابيّة للسيارة، وتحديدًا حساسيّتها للرياح، كانت ما أضرّ بالفريق في تجارب البحرين بالنظر إلى سرعة الرياح.

وقال حيال ذلك: "علمنا قبل هذا الموسم وأكّدنا ذلك خلال هذه الأيّام أنّ سيارتنا حساسة للرياح بشكلٍ كبير وربّما تسبّبت هذه الظروف في إظهار الأسوأ في السيارة، ومن الإيجابيّ تحليل ذلك".

وأكمل: "لكن بشكلٍ مساوٍ فقد ترون أداءنا متقلّبًا هذا الموسم. وسيكون ذلك بين يدي الرياح للأسف".

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