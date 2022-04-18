التسابق المثير هو الاعتبار "الأول والأهم" في تصميم مسار جائزة ميامي الكبرى

قامت شركة "أبكس سيركت ديزاين" البريطانية بتصميم حلبة بطول 3.36 أميال تدور عكس عقارب الساعة حول استاد "هارد روك" في منطقة "ميامي غاردينز"، مع توقّع بأن يبلغ زمن اللفة حولها دقيقة و35 ثانية والسرعة الوسطية حوالي 135 ميل/ساعة.

هذا ومن المتوقّع أيضاً أن يوفّر المسار فرصًا للتجاوز في ثلاث نقاط على الأقل حول الحلبة المؤلفة من 19 منعطفًا، على أن تكون النقطة صاحبة فرصة التجاوز الأكبر هي التي تتوجه نحو المنعطف الـ 17 الحاد عند نهاية المقطع المستقيم البالغ طوله 1.2 كلم وبسرعة قد تصل إلى 199 ميل/ساعة.

وتعقيبًا على تصميم المسار صرّح تشارلز ميتكالف مهندس التصميم لدى أبكس قائلًا: "التسابق يأتي في المقام الأول قبل أيّ شيء ضمن فلسلفة التصميم في شركتنا".

وأضاف: "هدفنا كشركة هو تحدّي كافة فرق الفورمولا واحد، سياراتهم، مهندسيهم وبالطبّه سائقيهم. لذلك نركز على مجموعة المنعطفات والنطاق الديناميكي لها - من السريعة إلى البطيئة - ومن أجل أن نحقق ذلك نقوم بالكثير من تجارب المحاكاة حيث نتعمّد أن يكون هنالك مجموعات منعطفات مختلفة في اللفة والتي تُجامل الإعدادات المختلفة للسيارات".

وتابع: "هنالك مقطع سريع جدًا وجانبي من المنعطفين 4-8 حيث ستعاني السيارات على الأرجح من أجل التجاوز وسيكون أداء السيارة عند مخرج المنعطف الثامن حاسمًا في زمن اللفة، ويتبع ذلك المنعطفين التاسع والعاشر السريعين مع طاقة محدودة، حيث بالإمكان توقّع تسابق مثير جنبًا إلى جنب".

حلبة ميامي

ورغبت "أبكس" أن يتحدّى المسار فرق الفورمولا واحد بدرجة كبيرة من ناحية إعدادات السيارة، حيث أضافت مقاطع بطيئة إلى جانب منعطفات ملتوية سريعة.

"تعمّدنا أن يكون المقطع الثالث صعبًا للغاية من الناحية التقنية" قال ميتكالف.

وأكمل: "لقد صممنا فخاخًا للأخطاء عبر تغييرات في درجة وتماسك المسار على رؤوس المنعطفات والتي بدورها قد تؤدي إلى تغييرات في المراكز، كما قد يختار الفريق إعدادات من شأنها الاستفادة من سحب المنعطفات البطيئة أكثر من تماسك المنعطفات عالية السرعة".

واختتم: "تلك حلبة شوارع مع بعض المنعطفات الصعبة للغاية، لذلك يمكنكم توقّع ارتكازية عالية، لكننا لدينا بعض المقاطع المستقيمة الطويلة وبعض المنعطفات السريعة كذلك والتي ستكون في صالح الإعدادات منخفضة السحب، لذلك ستكون هنالك تضحية بين مستويات الارتكازية وسيكون من المثير للاهتمام رؤية فوارق السرعات بين الفرق لنرى خلطًا كبيرًا في الأوراق يجعل التسابق مثيرًا قدر الإمكان".

حلبة ميامي