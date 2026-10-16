برعاية

التذكرة الذهبية من هاينكن: التصويت النهائي

من سيفوز بتذكرة أحلام الفورمولا 1 لهذا العام؟ القرار لكم...

تم التحرير: 16-10-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

اكتملت قائمة المتأهلين إلى المرحلة النهائية من مسابقة تذكرة موسم الفورمولا 1 المقدمة من هاينكن لهذا العام، والآن يستطيع عشاق الفورمولا 1 اختيار الفائز الذي يرغبون في مرافقته خلال الموسم.

بعد تلقي مئات الطلبات للفوز بالجائزة الأبرز في عالم سباقات الجائزة الكبرى، وصلت مسابقة تذكرة الموسم من هاينكن والفورمولا 1 إلى ستة متأهلين نهائيين، وأصبح بإمكان عشاق الفورمولا 1 التصويت لتحديد الفائز.

وقدّم المرشحون، القادمون من المملكة المتحدة ونيوزيلندا وسنغافورة والتشيك والولايات المتحدة، عروضهم للفوز بمغامرة العمر، التي ستتيح لأحدهم الحصول على السفر والإقامة وتصاريح الدخول مجانًا إلى جميع سباقات الفورمولا 1 خلال الموسم المقبل.

وتحدّى هذا التنافس عشاق الفورمولا 1 حول العالم للتعبير عن شغفهم بهذه الرياضة وشرح الأسباب التي تجعلهم، أكثر من أي شخص آخر، يستحقون الحصول على موسم لا يُنسى من السباقات، يتيح لهم خوض تجارب فريدة والتواصل مع المشجعين ومشاهدة الأحداث عن قرب.

وصممت هاينكن هذه المبادرة لإبراز الروابط التي يمكن أن تنشأ بين الناس بفضل شغفهم المشترك بهذه الرياضة، تأكيدًا لشعار "المشجعون يكسبون مزيدًا من الأصدقاء".

وكان براندون بورغيس، أحد عشاق الفورمولا 1، أول من فاز بالتذكرة الذهبية، وقد نشر قصص رحلته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذا الموسم، حيث يتابعه ما يقرب من 150 ألف شخص. وقد شارفت رحلته على نهايتها، وحان الآن اختيار "النجم" التالي الذي سيتولى المهمة من بعده.

قائمة المرشحين النهائية من مختلف أنحاء العالم

تعكس قائمة المشاركين الانتشار العالمي لقاعدة جماهير هذه الرياضة والوصول الواسع الذي حققته المسابقة. أما المتأهلون الستة إلى المرحلة النهائية، فلدى كل منهم قصة فريدة وسبب مختلف يراه كافيًا لاستحقاق هذه الجائزة الاستثنائية.

كان كالوم، القادم من اسكتلندا، يتظاهر بأنه مايكل شوماخر أمام التلفاز عندما كان طفلًا صغيرًا. وهو شغوف بالتصوير الفوتوغرافي باستخدام أفلام التصوير، ويقول: "أود أن أصطحبكم في جولة خلف كواليس تذكرة موسم الفورمولا 1، وأن أريكم الأشخاص والأماكن المرتبطة بالفورمولا 1 من خلال الصور الفوتوغرافية".

أما دايل، القادم من نيوزيلندا، فيقول أنه يريد اكتشاف "عالم الفورمولا 1" الذي يقف خلف كل سباق، والتعرف على الأشخاص والثقافات والمشجعين الذين يمنحون كل جولة طابعها الفريد. وأضاف: "أريد مقابلة الأشخاص الذين يجعلون هذه التجربة مميزة، وأن أصطحب الجميع معي في هذه الرحلة".

ويقول لوكاس، المقيم في التشيك، أن الفوز بالجائزة سيمنح أريكته "بعض الهدوء أخيرًا"، واعدًا المشجعين بإتاحة الفرصة لهم كي "يكونوا مديري الفريق"، من خلال اختيار التحديات التي سيخوضها في كل عطلة نهاية أسبوع للسباقات، ومشاركة النتائج معهم طوال الموسم.

أما إنديا، القادمة من المملكة المتحدة، فتصف نفسها بأنها "مشجعة عادية تمامًا"، وتتطلع إلى جعل العام المقبل "استثنائيًا". كما طلبت من المشجعين الآخرين تحديد تحديات ممتعة لها في كل سباق، موضحة أن الفوز سيجمع بين شغفيها، وهما الفورمولا 1 واستكشاف العالم.

وتريد جوي، التي أُقيم سباقها المحلي في سنغافورة في وقت سابق من هذا الشهر، استغلال هذه الفرصة لاختبار "الإثارة والروح الرياضية" في الفورمولا 1 حول العالم، والحصول على فرصة "لمشاركة الشغف نفسه" مع من حولها.

أما خوسيه، القادم من الولايات المتحدة، فلا يقتصر شغفه على السباقات فحسب، بل يشمل أيضًا الاستراتيجيات والتكنولوجيا والعمل الجماعي وراء الفورمولا 1. وقد حضر سباقه المحلي في لاس فيغاس العام الماضي، وقال: "إن السفر إلى كل سباق في عام 2027 سيكون، بصراحة، حلمًا يتحقق".

اختيار الفائز

تتيح فرصة السفر إلى جميع سباقات الجائزة الكبرى إمكانية الوصول إلى عالم هذه الرياضة ومشجعيها على نحو غير مسبوق. وقد أظهر بورغيس، حامل التذكرة الحالي، خلال هذا الموسم كيفية الاستفادة إلى أقصى حد من هذه التجربة، كما كان عضوًا في لجنة التحكيم التي اختارت قائمة المتأهلين إلى المرحلة النهائية.

وقبل انطلاق المسابقة، قال بورغيس: "أهم ما سأبحث عنه هو الشغف بالفورمولا 1، لأنك تحتاج إلى أن تكون مشجعًا حقيقيًا حتى تستفيد إلى أقصى حد من هذه الفرصة. سيكون من الصعب التخلي عنها، كما أن هناك ضغطًا كبيرًا عند اختيار الشخص التالي".

وكانت المسابقة مفتوحة أمام المشجعين الذين تبلغ أعمارهم 25 عامًا أو أكثر، وطُلب من المشاركين تحديد فريقهم وسائقهم المفضلين، واختيار الشخص الذي سيصطحبونه معهم إلى أحد السباقات المقبلة من بين مجموعة من الخيارات التي قدمتها الفورمولا 1 وهاينكن.

بعد ذلك، اختير 50 مشاركًا عشوائيًا، ودُعوا إلى تقديم مقطع فيديو مدته 90 ثانية يشرحون فيه سبب استحقاقهم أن يصبحوا حامل التذكرة التالي. وأصبحت مقاطع الفيديو الخاصة بالمرشحين الستة النهائيين متاحة الآن للمشاهدة، ليتمكن المشجعون من تحديد من يستحق الفوز بمغامرة العمر.

تعرّفوا على المرشحين الستة النهائيين، واختاروا من ترغبون في تتويجه حاملًا لتذكرة موسم الفورمولا 1 المقدمة من هاينكن لعام 2027. اضغطوا على الرابط [الرابط] للإدلاء بأصواتكم.

التصويت من خلال هذا الرابط.

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق تيمو شايدر يقود مشروعًا طموحًا في الخليج... بطولة جديدة تستعد لإطلاق موسمها الأول

أحدث الأخبار





التذكرة الذهبية من هاينكن: التصويت النهائي



برعاية



برعاية 10 دقيقة



التذكرة الذهبية من هاينكن: التصويت النهائي





فيرستابن مهدد بعقوبة بعد اصطدامه بمنافسه في التجارب الحرة الأولى في بورتيماو



تحدي جي تي العالمي للتحمّل في أوروبا



GTWE تحدي جي تي العالمي للتحمّل في أوروبا 15 دقيقة



فيرستابن مهدد بعقوبة بعد اصطدامه بمنافسه في التجارب الحرة الأولى في بورتيماو





فيلم "أفينجرز: دومزداي" يصل إلى جائزة الولايات المتحدة الكبرى في الفورمولا 1



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



1 س



فيلم "أفينجرز: دومزداي" يصل إلى جائزة الولايات المتحدة الكبرى في الفورمولا 1





ما الذي أظهره عطل الاتصال اللاسلكي لدى ماكس فيرستابن في سنغافورة عن ذكاء بطل العالم أربع مرات



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



3 س



ما الذي أظهره عطل الاتصال اللاسلكي لدى ماكس فيرستابن في سنغافورة عن ذكاء بطل العالم أربع مرات

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك